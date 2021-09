North American Maiden Winners Sept. 8

Bullsbay–Rubiesandwranglers by Fairbanks; HANNAHS RED RUBY, f, 2, CT, Msw, 9-8, 4 1/2f, :53 . B-Lee H. Vosters (MD.). $5,000 ’19 FTMWIN.

California Chrome–Sea Mona by Tiz Wonderful; CALIFORNIA ANGEL, f, 2, KD, Msw, 9-8, 1mT, 1:37 . B-Irish National Stud (KY.). $5,000 ’19 KEENOV; $5,500 2021 OBSSUM.

Exaggerator–Bazinga B by Lion Hearted; BAZINGA C, f, 2, PEN, Msw, 9-7, 5f, :59 . B-Joseph Besecker & Exaggerator Syndicate (PA.). $37,000 ’19 KEENOV; $62,000 ’20 OBSOCT.

Eye of the Leopard–Aintketchnme by Eddington; MINKOTA JOY, f, 2, CBY, Mcl 40000, 9-8, 5f, 1:00 1/5. B-Rick & Joyce Osborne & Nicole & Ali DePalma (MN.).

Fed Biz–Platonic Love by Elusive Quality; NOT YET CHARLIE, c, 2, FL, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:07 . B-Mystic Bloodstock (KY.). $45,000 2021 FTMTYO.

Gun Runner–Jemima’s Pearl by Distorted Humor; MYSTIQUE SABOTEUR, f, 2, IND, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Gulf Coast Stables LLC (LA.). $50,000 ’20 KEEJAN.

Keen Ice–Form Fitting by Tapit; SHE’S PURE SILVER, f, 2, TDN, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $4,000 ’20 KEESEP; $15,000 2021 OBSSUM.

Numaany–Monashee (MG3$693,675), by Wolf Power (SAF); MAKEITORBREAKIT, g, 2, HST, Mcl 16000, 9-7, 6f, 1:14 1/5. B-Ole A. Nielsen (BC.).

Optimizer–Colour the Wind by Storm Cat; OPTIGOGO, c, 2, PID, Msw, 9-8, 6f, 1:10 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $12,000 ’20 OBSOCT.

Sungold–Random Highs by High Demand; SOARINGFORTHESUN, g, 2, HST, Moc 25000, 9-7, 6f, 1:12 2/5. B-David Gregory & Sylvea Gregory (BC.).

Uh Oh Bango–Deva Malone by Rocky Bar; BANGO FOR BUCKS, g, 2, AZD, Moc 30000, 9-8, 4 1/2f, :51 4/5. B-Tom W. Bartol (AZ.).

Uncle Mo–Genre (G3$457,700), by Bernardini; COOKE CREEK, c, 2, DEL, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Candy Meadows LLC (KY.).

American Pharoah–Wild Bout Tiffany by Wildcat Heir; WILD AMERICA, f, 3, PEN, Msw, 9-8, 5f, :58 . B-Clearsky Farms (KY.). $400,000 ’19 KEESEP.

Big Bad Leroybrown–Twice Perfect by Max Forever; DOUBLE DOWN BROWN, c, 3, AZD, Mcl 10000, 9-7, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Jo Anne Baker (CA.).

Big Brown–Rosa Salvaje by Chapel Royal; TANGERINE DREAM, f, 3, FL, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-William C. Schettine (NY.). $115,000 2020 OBSMAR.

Flashback–Bozique by Harlan’s Holiday; SNOWSHOES, f, 3, HST, Mcl 4000, 9-7, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.).

Grazen–Open Mic by Unbridled’s Song; WITH THATBEINGSAID, f, 3, AZD, Moc 30000, 9-7, 5f, :57 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Indy Wind–Feet Fleeting Fast by Northern Afleet; COLOR CODED, g, 3, TDN, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Deborah Ann Keiser (OH.).

Jack Milton–Calamari by Storm Boot; LONGDRINKOFWATER, f, 3, BTP, Mcl 5000, 9-8, 6f, 1:14 . B-Pope McLean, Marc McLean & Pope McLeanJr. (KY.). $4,500 ’19 KEESEP.

Jump Start–Phi Beta Kaffa by Kafwain; KAFFEINATED, f, 3, PEN, Mcl 7500, 9-7, 6f, 1:12 . B-Dr. Walter Nelson Vieser II (MD.). $8,000 ’19 FTMYRL.

Karakontie (JPN)–Ashlee’s Mom by Alphabet Soup; BERN N ASH, c, 3, IND, Msw, 9-8, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Deborah Clay & David Clay (KY.).

Micromanage–Inter Galactic ($345,237), by Incurable Optimist; STAR MANAGER, f, 3, FL, Mcl 11000, 9-8, 1m 70y, 1:48 3/5. B-Saul Kupferberg (NY.).

Micromanage–Saichi Sweepin by Fusaichi Pegasus; SAICHIMANA, f, 3, FL, Mcl 5000, 9-8, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Purple Haze Stables (NY.).

Mosler–Prosecca by Speightstown; GAVICHI, f, 3, DEL, Moc 25000, 9-8, 6f, 1:12 1/5. B-James Anderson (MD.). $20,000 ’19 FTMYRL.

Orb–Quiet Harbor (G3$274,670), by Silver Deputy; FRENCHBORO, c, 3, KD, Mcl 50000, 9-8, 1mT, 1:36 2/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.).

Overanalyze–Compelling Case (MSP$271,512), by Successful Appeal; WATCH ME TANGO, f, 3, PID, Mcl 7500, 9-8, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Murray Stroud (FL.). $9,500 ’19 OBSOCT.

Secret Circle–Flip Side by Devil His Due; MY BEST SIDE, f, 3, BTP, Msw, 9-8, 6f, 1:14 4/5. B-Dr. Harold Fishman (OH.). $2,000 ’19 FTKFEB.

Shanghai Bobby–Lovely Stay by Flower Alley; KING KUMBALAY, g, 3, PID, Msw, 9-7, 6f, 1:09 1/5. B-Jonathan Sheppard (PA.). $35,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Daisy(G3).

Slumber (GB)–Afternoon Gold by Touch Gold; WHATS UP SWEETS, f, 3, IND, Mcl 16000, 9-7, 7 1/2fT, 1:31 4/5. B-Circle Bar H LLC (OK.).

The Big Beast–Bop She Bop by Tale of the Cat; HONEY BEEST, f, 3, PID, Mcl 7500, 9-7, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Gail Rice (FL.).

Timber Legend–Go Doll by Sahm; GABRIEL’S LEGEND, g, 3, CBY, Msw, 9-8, 1mT, 1:36 3/5. B-Eugene P. Boehlke & Rita A. Boehlke (MN.).

Uncle Mo–New Normal (G3), by Forestry; MO NORMAL, f, 3, DEL, Msw, 9-8, a1 1/16mT, 1:46 1/5. B-R. S. Evans (KY.).

Fed Biz–Beautiful Stranger by Foxhound; FED XMAN, g, 4, MNR, Mcl 4000, 9-7, 5f, 1:01 2/5. B-Jon L. Starr (OK.). $32,000 ’17 KEENOV.

Macho Uno–Whirl On by Elusive Quality; MACHO ON DAX, g, 4, ARP, Mcl 5000, 9-8, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Colts Neck Stables (KY.). $1,500 ’18 FTKOCT.

Race Day–Bluegrass Gin by Bluegrass Cat; PRATT, g, 4, PEN, Mcl 16000, 9-7, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-JRita Young Thoroughbreds, LLC (PA.).

Unbridled Express–Little Erin by Digamist; LITTLE MAEMI, f, 4, IND, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Robert A Ray (IN.).