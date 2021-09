North American Maiden Winners Sept. 9

American Pharoah–Fontanne by Distorted Humor; CASTLE LEOCH, c, 2, KD, Msw, 9-9, 6 1/2fT, 1:17 1/5. B-Sierra Farm (KY.). $220,000 ’20 KEESEP.

Bodemeister–Dandee’s Warrior by Majestic Warrior; DIRECT ACTION, g, 2, CBY, Mcl 40000, 9-9, 5f, :58 4/5. B-Scott Pierce, Darling Farms &Bodemeister Syndicate (MN.).

Connect–Archangelus by Empire Maker; DIVINE CONNECTION, f, 2, GP, Msw, 9-9, 6f, 1:12 2/5. B-Brad & Misty Grady (FL.). $62,000 2021 FTMTYO.

Cowtown Cat–Sweetnessngoodness by Cuvee; GOODNESS SAKES, f, 2, TDN, Msw, 9-9, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Daaher–Rosehearty by Rahy; BLUE RIDGE RED, g, 2, EVD, Mcl 20000, 9-9, 4 1/2f, :53 . B-Circle H Farms (LA.).

Divining Rod–Broad Quality by Elusive Quality; UNDER THE RADAR, g, 2, DEL, Mcl 40000, 9-9, 6f, 1:13 4/5. B-Willow Oaks Stable LLC (MD.). $2,500 ’20 FTMYRL.

Frosted–Jeanne’s Speight by Speightstown; FROSTY BREW, f, 2, LRL, Msw, 9-9, 6f, 1:11 4/5. B-M&M Racing (KY.). $160,000 2021 OBSSPR.

Ghostzapper–Sweet Swingin by Street Sense; KIT KELLER, f, 2, LRL, Msw, 9-9, 5 1/2fT, 1:05 1/5. B-Godolphin (KY.).

Goldencents–Lillard Hall by Tiznow; PROPHETESS, f, 2, TDN, Msw, 9-9, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-WinBlaze, LLC (OH.).

Gun Runner–Sweet Opportunity by Distorted Humor; HERN, c, 2, RP, Msw, 9-8, 1m, 1:40 1/5. B-Charles Chu (KY.). $155,000 ’20 FTKOCT.

Half Ours–Brushfirefairytale by Najran; JOLIE GRIS, f, 2, EVD, Mcl 20000, 9-8, 4 1/2f, :54 . B-Coulee Croche Thoroughbreds, LLC & Tracie Crochet (LA.).

Klimt–Kind Turn by Street Cry (IRE); HAPPY BACK, c, 2, GP, Mcl 35000, 9-9, 5fT, :58 2/5. B-Forgotten Land Investment Inc (PA.). $20,000 ’20 OBSOCT.

Mineshaft–Henry’s Island by Stormy Atlantic; HUNGRY HENRY, g, 2, IND, Msw, 9-9, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-William D. Graham (ON.). $35,000 ’20 KEEJAN.

Notional–Mor Trust by Trust n Luck; NO TRUST, f, 2, IND, Msw, 9-9, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.). *1/2 to Max Express(MSP$273,005).

Speightster–Wicked Cricket by Chapel Royal; CARIBE NIGHTS, g, 2, EVD, Msw, 9-9, 6f, 1:14 1/5. B-Nancy Shuford (KY.). $25,000 ’20 KEESEP.

Strong Mandate–Music Town by Speightstown; MUSIC MANDATE, f, 2, CT, Msw, 9-8, 4 1/2f, :53 1/5. B-Susan Helene Wantz (MD.). $17,500 ’19 FTMWIN; $14,000 ’20 FTKOCT.

Uncaptured–Arsenal by Safe in the U S A; ELISA’S SONG, f, 2, GP, Mcl 12500, 9-9, 6f, 1:14 1/5. B-Lambholm (NY.). $4,000 ’20 OBSOCT.

Union Jackson–Dance I Can by Roaring Fever; OUR TINY DANCER, f, 2, DEL, Mcl 25000, 9-9, 1m, 1:44 . B-Larry F. Botting (NY.). $25,000 2021 FTMTYO. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Carpe Diem–Lady in Shades by Congrats; RESTITUTION, g, 3, MNR, Mcl 4000, 9-8, 6f, 1:15 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (NY.). $130,000 ’19 FTNAUG; $7,000 2020 KEENOV.

Closing Argument–Latina Proud by Proud Citizen; ARGYBARGY BUCK, g, 3, EVD, Mcl 5000, 9-8, 6f, 1:13 2/5. B-Forrest Lanning & Tresa Snow (LA.).

Commissioner–Magnolias N Roses by Strong Hope; FLYOVER STATE, g, 3, PEN, Mcl 16000, 9-9, 5f, :59 4/5. B-Kirt Cahill & Sarah Cahill (KY.).

Congrats–Aristo by Adcat; THE KING AQUILES, g, 3, CT, Mcl 12500, 9-8, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Gallagher’s Stud (NY.). $10,000 2020 OBSSUM.

Conveyance–Adorable Heidi by Gimmeawink; SQUIRREL, g, 3, PID, Mcl 5000, 9-9, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Far-A-Way Farm (FL.). *1/2 to Painting Corners(G1P$337,059).

Euroears–Siphon’s Storm by Siphon (BRZ); EUROGOODBOY, g, 3, RP, Mcl 7500, 9-8, 1m, 1:44 . B-Hobby Horse Farm, Inc. (OK.).

Excessive Passion–One Tough Belle (SP$289,606), by Good and Tough; PASSION BELLE, f, 3, ALB, Msw, 9-9, 1m, 1:37 2/5. B-Gallegos del Norte Racing (NM.).

Half Ours–Lady o’ War by Leestown; SIGN OF WAR, g, 3, EVD, Mcl 20000, 9-9, 5fT, :57 3/5. B-World War IV Racing (LA.).

Hard Spun–Town Tour by Speightstown; SWEET ADELINE, f, 3, RP, Msw, 9-8, 5fT, :57 1/5. B-Dr. Richard Holder & Godolphin (KY.).

Kantharos–Pay the Toll by Repriced; KANTPAYTHETOLL, g, 3, BTP, Msw, 9-9, 1 3/8mT, 2:20 2/5. B-Jeff Greenhill & Sherri Greenhill (KY.). *1/2 to Aint She a Saint(MSW$497,381) *1/2 to Needmore Cash(SW$330,144) *1/2 to Derby Express(MSW$392,501) *1/2 to Toss of Fate(MSW$268,553).

Karakontie (JPN)–Maryanna Star by Pure Prize; SU SAY SASHIE, f, 3, IND, Msw, 9-9, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Su Say Farm (KY.).

Lantana Mob–Otra Vez by Rahy; SHOOTER JUSTICE, g, 3, IND, Msw, 9-9, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $13,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Sugar Bay(MSW$715,193) *1/2 to Blurricane(SW$512,147).

Lemon Drop Kid–Manitoba Miss by D’wildcat; MAGIC LEMONS, f, 3, PID, Mcl 15000, 9-9, 6f, 1:11 4/5. B-Narvick International Inc. (KY.). $3,500 ’19 KEESEP.

Lunarpal–Swan Lover by El Corredor; WHERE’S FREDDIE, g, 3, ARP, Msw, 9-9, 6f, 1:11 3/5. B-Mason King (CO.).

Machen–Cobra Connie by Southern Image; SUFFERIN SUCCOTASH, f, 3, MNR, Msw, 9-8, 6f, 1:15 2/5. B-J Michael Baird (WV.).

Maclean’s Music–Silver Agave by Silver Deputy; MISS MELODY, f, 3, ALB, Msw, 9-9, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-James M. Herbener Jr. & Heather Herbener-Ford (KY.). $65,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Star Juancho(MSP$284,640).

Magician (IRE)–Art Fan (MG1P$379,349), by Lear Fan; HUNTER’S MAGIC, f, 3, CBY, Msw, 9-9, 1mT, 1:38 1/5. B-Joel Zamzow & Kris Zamzow (MN.).

Mucho Macho Man–Ivanka by Hat Trick (JPN); GALTERO, g, 3, TDN, Mcl 10000, 9-9, 1m, 1:41 1/5. B-Adena Springs (KY.). $5,500 2021 OBSJAN.

Munnings–Zapparition by Ghostzapper; CATIRUSIA, f, 3, DEL, Mcl 5000, 9-9, 6f, 1:15 1/5. B-Hinkle Farms (KY.). $9,000 2020 OBSSUM.

Northern Afleet–Dark Darling by Ready’s Image; DUKE OF DARKNESS, g, 3, BTP, Msw, 9-9, 6f, 1:14 . B-John Rankin (OH.).

Oxbow–Affair Dabbler by Star Dabbler; WHO’S CHEATIN WHO, g, 3, RP, Mcl 15000, 9-8, 7 1/2fT, 1:33 . B-Charles G. Middleton III (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Paynter–Hallie and Beth by Dayjur; ARRIO, g, 3, LRL, Msw, 9-9, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Bluewater Sales, LLC (KY.). $50,000 ’19 FTKFEB.

Point of Entry–Mana Pools by Gone West; POINT WILD, f, 3, KD, Mcl 50000, 9-9, 1mT, 1:36 . B-Jamm Ltd. (KY.). $48,000 ’19 KEESEP.

Super Saver–Shining Strike by Smart Strike; CHIEF RON, c, 3, DEL, Msw, 9-9, 6f, 1:12 1/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). $32,000 ’19 KEESEP.

Sway Away–Spooky Night by Night Fright; WATFORD, g, 3, ALB, Msw, 9-8, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Larry F Nichols & Denise M Nichols (NM.).

Too Much Bling–Elle Stormy by Stormy Atlantic; NOT ENOUGH BLING, f, 3, EVD, Mcl 5000, 9-8, 7f, 1:26 2/5. B-Caroline Dodwell (TX.). $4,000 ’19 TEXAUG.

Union Rags–Princess Arabella by Any Given Saturday; GRAND DESIGN, g, 3, IND, Mcl 10000, 9-9, 1m, 1:40 2/5. B-Summer Wind Equine (KY.). $260,000 ’19 KEESEP.

Union Rags–Dream About (G2), by Cherokee Run; PARTY OF FIFTEEN, g, 3, RP, Mcl 7500, 9-9, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $180,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Sleepless Knight(MG3P$374,253) *1/2 to Deeply Undervalued(G2).

Windsor Castle–Run Louis Run by Louis Quatorze; CEDAR RUNS CASTLE, g, 3, CT, Msw, 9-9, 4 1/2f, :53 1/5. B-Cleil W Albrite Jr. (WV.).

Broken Vow–Discreet Star by Discreet Cat; LUCKY TUESDAY, f, 4, BTP, Mcl 12500, 9-9, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Mark Breen (KY.).

Fiber Sonde–Clearance Girl by Cryptoclearance; CRYPTOBLUE, g, 4, CT, Mcl 5000, 9-8, 4 1/2f, :54 2/5. B-Mary Shawyer & James Shawyer (WV.).

Second in Command–She’s Fantastic by Allen Charge; ATOMIC HAZE, g, 4, HST, Mcl 4000, 9-8, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Prescott Farms (BC.). C$2,700 ’18 BRCSEP.

Treasure Beach (GB)–Princess Jewel by Distorted Humor; VOLTAMOUR, g, 4, LRL, Mcl 25000, 9-9, 1 1/8mT, 1:56 3/5. B-Murray D. Stroud (ON.). C$20,000 ’18 ONTAUG. *1/2 to Take Your Place($280,295).

War Eagle–Holy Missy by Holy Bull; HOLY WAR, f, 4, EVD, Mcl 20000, 9-8, 5fT, :59 . B-Phyllis L. Presswood (LA.).