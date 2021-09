North American Non-Graded Stakes Results Sept. 10

ZADRACARTA S., WO, $78,960, 3YO/UP, F/M, 5FT, 9-10.

8—

SUMMER SUNDAY, m, 6, Silent Name (JPN)–Dancing Allstar, by Millennium Allstar. (C$95,000 ’16 ONTSEP). O-Scott, Anne and William J, B-Trinity West Stables LTD (ON), T-Stuart C. Simon, J-Rafael Manuel Hernandez, $47,375.

1—

Spanish Ballerina, m, 5, Victor’s Cry–Spanish Decree, by War Deputy. O-Ruvee Stables, B-Frank Huarte (ON), $15,792.

3—

She’s a Dream, f, 4, Silent Name (JPN)–Stormin Wife, by Stormin Fever. (C$60,000 ’18 ONTAUG). O-Di Scola Boys Stable, B-Ericka Rusnak (ON), $7,896.

Also Ran: Sav, Hell N Wild, Millennium Force, Fact Checking, Amalfi Sky.

Winning Time: :56 4/5 (fm)

Margins: 1, NK, 1.