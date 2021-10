North American Allowance Results Oct. 1

SA, 1ST, AOC, $63,500, 3YO/UP, 1MT, 10-1.

4—

CARMELITA’S MAN, g, 4, Mucho Macho Man–Carmelita, by North Light (IRE). ($23,000 ’18 BESOCT). O-Jett, T Lawrence and Jett, Ann, B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA), T-Dean Pederson, J-Juan J. Hernandez, $37,800.

1—

Wilder Than Most, g, 4, Vronsky–Q T Shae, by Unusual Heat. O-Devereaux, Mark and Gross, F Scott, B-Mark Devereaux & Scomar Enterprises, LLC (CA), $12,600.

2—

Ferrariano, c, 3, Mshawish–Athina Lee, by English Channel. ($95,000 ’19 FTCYRL). O-Brown, Edward Rusty J, Klein, Alan P and Lebherz, Philip, B-Ken W Miles & Sheridan Jones (CA), $7,560.