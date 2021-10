North American Allowance Results Oct. 11

IND, 2ND, AOC, $36,000, 3YO/UP, 1M 70Y, 10-11.

3—

DON’TSHOWWEAKNESS, g, 4, Palace Malice–Margarita Friday, by Johannesburg. O-Contreras Stable, Inc and Trostrud Jr, Earl J, B-John Eaton & Steve Laymon (KY), T-Cipriano Contreras, J-Emmanuel Esquivel, $21,600.

1—

Sol Del Sur, c, 3, Medaglia d’Oro–Snow Fall, by War Front. ($17,000 2021 KEEAPR). O-Southwest Racing Stables Inc, B-Don Alberto Corporation (KY), $7,200.

2—

Olympic Romp, g, 4, Carpe Diem–One in a Romp, by Cryptoclearance. O-Southwest Racing Stables Inc, B-Runnymede Farm Inc (KY), $3,600.