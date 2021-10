North American Allowance Results Oct. 13

PRX, 8TH, AOC, $42,500, 2YO, 6 1/2F, 10-13.

5—

BEAST OR FAMINE, c, 2, The Big Beast–Twocatsintheyard, by Andiron. O-J A G Racing and Jettany Thoroughbred Corp, B-Jettany Thoroughbred Corp & JAG Racing Inc (FL), T-Penny Pearce, J-Dexter Haddock, $25,200.

2—

Practical Coach, c, 2, Practical Joke–Abundanceofcaution, by Kitten’s Joy. ($150,000 ’20 KEESEP; $270,000 2021 FTMTYO). O-Cash is King LLC and LC Racing, B-Machmer Hall, Carrie Brogden & Craig Brogden (KY), $8,400.

1—

Catch the Smoke, c, 2, Mohaymen–Ad Litem, by Successful Appeal. ($50,000 ’20 KEESEP; $30,000 2021 OBSMAR). O-Catapano, Frank and Primpas, Nicholas, B-C Kidder & N Cole (KY), $4,620.