North American Allowance Results Oct. 16

KEE, 9TH, ALW, $86,000, 3YO/UP, 1M, 10-16.

5—

DUCALE, c, 3, Twirling Candy–Barbadia, by Speightstown. O-Juddmonte, B-Juddmonte Farms Inc (KY), T-Brad H. Cox, J-Florent Geroux, $51,600.

4—

Winter Pool, g, 4, Curlin–Figarie, by Bernardini. ($10,000 2020 KEENOV). O-Brant, Peter M and Dell Ridge Farm LLC, B-Dream with Me Stables, Inc (KY), $17,200.

1—

Malibu Star, c, 4, Giant’s Causeway–Unbound, by Distorted Humor. ($450,000 ’18 KEESEP). O-Lambe, Robert and McLaughlin, Edgar, B-Bonne Chance Farm, LLC (KY), $8,600.