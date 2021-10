North American Allowance Results Oct. 19

PRX, 10TH, AOC, $47,500, 3YO/UP, 1M 70Y, 10-19.

3—

WHY WHY PAUL WHY, c, 4, Archarcharch–Precious Beauty, by Whywhywhy. O-JKX Racing, B-Patchen Wilkes Farm, LLC (KY), T-Penny Pearce, J-Abner Adorno, $28,200.

6—

Ridin With Biden, c, 3, Constitution–Allemande, by Medaglia d’Oro. ($80,000 ’19 KEESEP; $85,000 2020 FTMTYO). O-Cash is King LLC and LC Racing LLC, B-William Harrigan & Mike Pietrangelo (KY), $9,400.

4—

Three Two Zone, c, 3, Street Sense–Star Rating (IRE), by Dansili (GB). ($50,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSPR). O-Alonzo Racing, LLC, B-Don Alberto Corporation (KY), $5,170.