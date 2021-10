North American Allowance Results Oct. 22

BEL, 6TH, AOC, $94,000, 3YO/UP, F/M, 7FT, 10-22.

4—

PRINCESS FAWZIA, f, 4, Cairo Prince–She’s Not Lazy, by Tiznow. O-Black Swan Stable, B-Brereton C Jones (KY), T-Linda Rice, J-John R. Velazquez, $51,700.

2—

Clara Peeters (GB), m, 5, Epaulette (AUS)–Musical Key (GB), by Key of Luck. (25,000gns ’16 TATDEC; 70,000gns ’17 TATOCT; 100,000gns 2019 TATHIT). O-Dubb, Michael, Madaket Stables LLC and Wonder Stables, B-G R Bailey Ltd (GB), $18,800.

7—

Tiple, m, 5, Requinto (IRE)–Pillars of Society (IRE), by Caerleon. O-WellSpring Stables, B-Swettenham Stud, Carradale Ltd & T. Stack, $11,280.