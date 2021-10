North American Allowance Results Oct. 24

KEE, 5TH, ALW, $71,643, 3YO/UP, 5 1/2FT, 10-24.

3—

MARK OF THE Z, g, 5, Zulu Magic–Katie First, by Predecessor. O-Jose G Rodriguez, B-Thomas L Zimmer (MI), T-Fernando Bahena, J-E. T. Baird, $41,340.

6—

Strike Me Down, g, 6, Tapit–Strike Softly, by Smart Strike. O-Romans, Jr, Jerry and De Jesus Rios Carlos, Maria, B-Sam-Son Farm (ON), $13,780.

4—

Quick Tempo, c, 3, Tapizar–Sing Dixie Sing, by Dixie Union. ($20,000 ’19 FTKOCT; $75,000 2020 OBSSPR). O-Dare To Dream Stable LLC (Michael Faber), B-Albert G Bell & Joyce E Bell (KY), $9,000.