North American Allowance Results Oct. 27

DEL, 2ND, AOC, $40,000, 2YO, 6F, 10-27.

1—

DEFEND, c, 2, American Freedom–Fabiana’s Flash, by City Zip. ($16,000 ’20 OBSOCT). O-Nick Sanna Stables LLC and Montanye, Susan, B-Cheryl McGuire, James McGuire,Richard Heysek & Catherine Perez (FL), T-Cathal A. Lynch, J-Mychel J. Sanchez, $24,000.

6—

Last Romance, g, 2, Tapiture–Fake Romance, by Not for Love. O-de Tomaso, Isabelle and Jones, Hope, B-Hope Jones & Isabelle de Tomaso (NJ), $8,000.

4—

A Dangerous Guy, c, 2, Violence–Blueeyesintherein, by Magna Graduate. ($30,000 ’20 KEEJAN; $25,000 ’20 KEESEP; $110,000 2021 OBSMAR). O-Richard Malouf, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd & Bridlewood Farm (KY), $4,400.