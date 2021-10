North American Allowance Results Oct. 28

RP, 9TH, ALW, $41,565, 3YO/UP, 5F, 10-27.

3—

JUST CHILLIN, g, 3, Latent Heat–Stilled, by Quiet American. O-Michael Grossman, B-Eureka Thorouggbred Farm (OK), T-Francisco Bravo, J-Floyd Wethey Jr., $24,021.

2—

He’s a Bomb, c, 3, Hit It a Bomb–Cowgirl N Up, by My Golden Song. ($9,000 ’19 TEXAUG). O-Genesis Castillo, B-Caroline Dodwell (OK), $9,027.

8—

Love My Ride, g, 4, Best Act–Sugar Pie, by Candy Ride (ARG). ($6,000 ’18 OKCSUM). O-Bryan Hawk, B-Bryan Hawk (OK), $5,232.