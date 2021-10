North American Allowance Results Oct. 29

GP, 2ND, AOC, $45,000, 2YO, 1M, 10-29.

WHITE ABARRIO, c, 2, Race Day–Catching Diamonds, by Into Mischief. ($7,500 ’20 OBSJAN; $40,000 2021 OBSMAR). O-C2 Racing Stable LLC and La Milagrosa Stable, LLC, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), T-Saffie A. Joseph, Jr., J-Edgard J. Zayas, $27,000.

Strike Hard, c, 2, Flashback–Coco’s Sweetie, by Tenpins. ($3,000 ’20 FTKOCT; $25,000 2021 OBSMAR). O-Miracle’s International Trading, Inc, B-Gary & Mary West Stables, Inc (KY), $9,900.

God Is Love, c, 2, Cupid–Cozinneta, by Cozzene. ($20,000 ’20 KEESEP; $25,000 2021 OBSMAR). O-The Winning King, Corp, B-Nicholas M Lotz (KY), $5,400.