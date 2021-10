North American Allowance Results Oct. 3

RP, 1ST, ALW, $41,650, 3YO/UP, F/M, 6 1/2F, 10-2.

1—

ALLEVIATE, f, 3, Latent Heat–Genteela, by Suave. ($5,000 ’19 ESLYRL). O-Janet Marden, B-Race of Faith Thoroughbreds, LLC (OK), T-Paul Duhon, J-Iram Vargas Diego, $24,174.

6—

Mizoney, f, 4, Save Big Money–Mizoes Ready, by More Than Ready. O-Sherman, Sam and Gustafson, Austin, B-Center Hills Farm (OK), $9,078.

2—

Fast Emma J, f, 3, Latent Heat–Fast Bobbi J, by Bob and John. O-Francisco Bravo, B-Doug Carpenter (OK), $5,261.