North American Allowance Results Oct. 31

SA, 3RD, AOC, $65,890, 3YO/UP, 1 1/8MT, 10-31.

2—

READY SOUL, g, 4, More Than Ready–Secretariat’s Soul (IRE), by Sadler’s Wells. ($110,000 2021 KEEAPR). O-Old Bones Racing Stable, LLC, Slam Dunk Racing and Nentwig, Michael, B-Charles Fipke (KY), T-Philip D’Amato, J-Flavien Prat, $39,000.

5—

Media Blitz, c, 4, Medaglia d’Oro–Communique, by Smart Strike. ($200,000 ’18 KEESEP; $310,000 2019 OBSAPR). O-Kaleem Shah, Inc, B-G Watts Humphrey Jr (KY), $13,000.

3—

Red Storm Risen, g, 4, Stormy Atlantic–Strike Red, by Smart Strike. O-Agave Racing Stable and Sam-Son Farm, B-Sam-Son Farm (ON), $7,800.