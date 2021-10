North American Allowance Results Oct. 5

PRX, 7TH, AOC, $44,348, 3YO/UP, 6 1/2F, 10-5.

6—

MILTON THE MONSTER, g, 4, Jack Milton–Raging Storm, by Unbridled Energy. ($42,000 ’17 KEENOV; $45,000 2019 FTMMAY). O-Brittingham, Robert, Wasserson, James and Bisso, Jr, Louis A, B-Pope McLean, Marc McLean & Pope McLean Jr (KY), T-John C. Servis, J-Frankie Pennington, $25,200.

1—

This Ill Defend, g, 4, Sky Mesa–Chalmette, by Quiet American. ($32,000 ’18 KEESEP; $170,000 2019 OBSMAR). O-JKX Racing, B-John C Oxley (KY), $8,400.

7—

Because I Can, g, 3, Golden Lad–My Cousin Fay, by Sharp Humor. O-Albert R Tassone, B-Five of Us Farm Inc (PA), $6,468.