North American Allowance Results Oct. 6

BTP, 3RD, ALW, $25,200, 3YO/UP, 6F, 10-6.

2—

IT’SGOODTOBESEEN, g, 5, Morning Line–Wahl of Fame, by Silver Deputy. O-Robert C Bennett, B-Robert C Bennett III (OH), T-Robert C. Bennett, J-Isaias Ayala, $15,120.

5—

Big On Big, g, 3, Cinco Charlie–Justoneatheguys, by Corinthian. O-Yates, Patricia J and Yates, Daniel J, B-Daniel J Yates & Patricia J Yates (OH), $5,040.

6—

Duke of Darkness, g, 3, Northern Afleet–Dark Darling, by Ready’s Image. O-Dare To Dream Stable LLC (Michael Faber), B-John Rankin (OH), $2,520.