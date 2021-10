North American Allowance Results Oct. 8

BEL, 3RD, AOC, $93,120, 3YO/UP, 1MT, 10-8.

ANALYZE IT, h, 6, Point of Entry–Sweet Assay, by Consolidator. ($130,000 ’16 KEESEP; $190,000 2017 OBSMAR). O-William H Lawrence, B-P Headley Bell, Nancy Bell & NATO (KY), T-Chad C. Brown, J-Irad Ortiz, Jr., $52,800.

Dreams of Tomorrow, c, 4, Speightstown–Sabbatical, by Medaglia d’Oro. O-Phipps Stable, B-Phipps Stable (KY), $19,200.

Sanctuary City, c, 4, Temple City–Considerate, by Leroidesanimaux (BRZ). O-Messina, Edward J and Butler, William J, B-Edward J Messina & William Butler (NY), $11,520.