North American Allowance Results Oct. 9

BEL, 8TH, ALW, $80,000, 3YO/UP, 6FT, 10-9.

3—

PHANTOM SMOKE, c, 3, Ghostzapper–Smoke Signals, by Street Sense. ($205,000 ’19 FTNAUG; $200,000 2020 OBSMAR). O-West Point Thoroughbreds, New Phoenix Stable, Rocco, Steven and Burke, Daniel, B-Kathleen Schweizer & Daniel Burke (NY), T-Christophe Clement, J-Joel Rosario, $44,000.

8—

Sheriff Bianco, g, 3, Speightster–Summer Rules, by Perfect Soul (IRE). ($135,000 ’18 KEENOV; $120,000 ’19 KEESEP). O-Qatar Racing, B-SF Bloodstock LLC (NY), $16,000.

11—

Neuro, c, 4, Freud–My Dinah, by Victory Gallop. ($60,000 ’18 FTNAUG). O-Marc Keller, B-Sequel Stallions, New York, LLC & Akindale Farm LLC (NY), $9,600.