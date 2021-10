North American Graded Stakes Results Oct. 10

BOURBON S. (G2), KEE, $200,000, 2YO, 1 1/16MT, 10-10.

12—

TIZ THE BOMB, c, 2, Hit It a Bomb–Tiz the Key, by Tiznow. ($330,000 ’20 FTYRLS). O-Phoenix Thoroughbred, LTD, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), T-Kenneth G. McPeek, J-Brian Joseph Hernandez, Jr., $120,000.

2—

Stolen Base, c, 2, Bodemeister–Running Wild, by Indian Charlie. ($45,000 2021 OBSSPR). O-Three Diamonds Farm and Greathouse, Deuce, B-Peter E Blum Thoroughbreds, LLC (KY), $40,000.

6—

Credibility, c, 2, Nyquist–Class Edge, by Indygo Shiner. ($32,000 ’20 KEESEP; $15,000 2021 OBSSPR). O-Harry T Rosenblum, B-DJ Stable, LLC (KY), $20,000.

Also Ran: Red Danger, Dowagiac Chief, Rocket One, Play Action Pass, Lucky Boss, On Thin Ice, Brit’s Wit, Martini’nmoonshine, Heaven Street, Fast N Steady, Waita Minute Hayes.

Winning Time: 1:43 3/5 (gd)

Margins: 3/4, HF, 3/4.