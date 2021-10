North American Graded Stakes Results Oct. 13

JESSAMINE S. (G2), KEE, $200,000, 2YO, F, 1 1/16MT, 10-13.

2—

CALIFORNIA ANGEL, f, 2, California Chrome–Sea Mona, by Tiz Wonderful. ($5,000 ’19 KEENOV; $5,500 2021 OBSSUM). O-Chris Walsh, B-Irish National Stud (KY), T-George Leonard, III, J-Rafael Bejarano, $120,000.

14—

Diamond Wow, f, 2, Lookin at Lucky–Patriotic Diamond, by Hat Trick (JPN). O-Diamond 100 Racing Club LLC, Dunne, Amy E., and Patrick L. Biancone Racing LLC, B-Patrick Biacone Diamond 100 Racing C, $40,000.

3—

Turnerloose, f, 2, Nyquist–Goaltending, by A.P. Indy. ($50,000 ’20 KEESEP). O-Thrash, Ike and Dawn, B-William Humphries & Altair Farms LLC (KY), $20,000.

Also Ran: Dressed, Opalina, Roughly a Diamond, Misthaven (IRE), Kneesnhips, Bhoma, Queen Judith, Rigby, Boxing Day, Ontheonesandtwos.

Winning Time: 1:44 1/5 (gd)

Margins: HD, NK, 1.