North American Graded Stakes Results Oct. 17

E. P. TAYLOR S. (G1), WO, $486,331, 3YO/UP, F/M, 1 1/4MT, 10-17.

6—

MUTAMAKINA (GB), m, 5, Nathaniel (IRE)–Joshua’s Princess (GB), by Danehill. (100,000gns ’17 TATOCT). O-Al Shira’aa Farms, B-Widgham Stud (GB), T-Christophe Clement, J-Dylan Davis, $290,829.

10—

La Dragontea (GB), f, 4, Lope de Vega (IRE)–La Concorde (FR), by Sadler’s Wells. O-Reeves Thoroughbred Racing and Hillen, Rebecca, B-Bartisan Racing Ltd (GB), $96,943.

4—

Kalifornia Queen (GER), f, 4, Lope de Vega (IRE)–Caldera (GER), by Sinndar (IRE). O-Madaket Stables LLC, Dubb, Michael and First Row Partners, B-Stall Torjager (GER), $48,472.

Also Ran: Waliyak (FR), Great Island, Keyflower (FR), Family Way, Court Return, Etoile (FR), Merveilleux.

Winning Time: 2:09 (yl)

Margins: NK, NK, 1.