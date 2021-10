North American Maiden Winners Oct. 1

Bird Song–Ma Petite by Distorted Humor; TRUST DADDY, c, 2, LRL, Msw, 10-1, 5 1/2fT, 1:03 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd & Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $6,500 ’19 KEENOV; $95,000 2021 OBSSPR.

Congrats–Chloe Kate by Afleet Alex; LA ROSA, f, 2, BTP, Msw, 10-1, 1m, 1:44 . B-WinBlaze, LLC (OH.).

Dialed In–Windy Bow by Oxbow; BRIGHT LEAF, c, 2, SA, Mcl 32000, 10-1, 6f, 1:12 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

English Channel–Bourgeois by Awesome Again; SONNET, f, 2, BTP, Msw, 10-1, 6f, 1:14 4/5. B-WinBlaze, LLC (OH.).

Gone Astray–Daytime Promise by Five Star Day; GONE NUTS, c, 2, GP, Msw, 10-1, a5 1/2f, 1:07 1/5. B-J. R. Cavanaugh (FL.). $6,000 ’20 OBSJAN; $35,000 2021 OBSSUM. *1/2 to Golden Spear ($286,650).

Midshipman–Joan’s Rose by Service Stripe; CAPTAINSDAUGHTER, f, 2, BEL, Msw, 10-1, 6f, 1:12 1/5. B-Ocean View Stable (NY.).

More Than Ready–Paddy’s Flight by Paddy O’Prado; MORE ADVENTUROUS, g, 2, GP, Mcl 16000, 10-1, a5 1/2f, 1:08 1/5. B-Milan Kosanovich (FL.).

Nyquist–Chilukki’s Song by Elusive Quality; LINE CHANGE, c, 2, LRL, Msw, 10-1, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Godolphin (KY.).

Social Inclusion–Princess Zaima by Midnight Lute; VENEZUELAN TRIUMPH, g, 2, GP, Mcl 16000, 10-1, 7f, 1:25 . B-Orlyana Farm (FL.).

Street Boss–Sign Up by Mineshaft; ELEVADO, c, 2, SA, Msw, 10-1, 5fT, :55 2/5. B-Hurstland Farm & Alfred H. Nuckols III (KY.). $65,000 ’20 FTYRLS; $70,000 ’20 KEEJAN; $190,000 2021 FTMTYO.

Uncle Mo–Town Tour by Speightstown; SOUPER HOITY TOITY, f, 2, WO, Msw, 10-1, 1mT, 1:38 1/5. B-Dr. Richard Holder & Coolmore (KY.). $185,000 ’20 KEESEP; $550,000 2021 OBSMAR.

Upstart–Great Family by Harlan’s Holiday; FINE FAMILY, f, 2, CD, Msw, 10-1, 6 1/2f, 1:18 . B-Brereton C. Jones (KY.). $70,000 ’20 KEESEP.

Vronsky–Divine Josephine by Mr. Greeley; VRONSKY FEINT, f, 2, GG, Msw, 10-1, 1mT, 1:40 . B-Moger Inc. & Andrew Miller (CA.).

Dialed In–Casanova Kiddo by Langfuhr; CASANOVA QUEEN, f, 3, GP, Mcl 20000, 10-1, 6f, 1:12 . B-Lance B. Frederick, Todd Frederick & Phoenix Farm and Racing (KY.).

Euroears–Shmi Skywalker by Commendable; IMA SKYWALKER, f, 3, RP, Msw, 9-30, 6f, 1:13 2/5. B-Willow Ridge Farms, LLC (OK.).

Hard Spun–Goldilocks’ Cat by Seeking the Gold; HELLO CARLO, g, 3, CT, Msw, 9-30, 4 1/2f, :53 1/5. B-Kildare Stud (KY.). $180,000 ’18 KEENOV.

Indian Evening–Lady Vogue by Portobello Road; LADY MOHICAN, f, 3, GG, Mcl 5000, 10-1, 5f, :59 1/5. B-Ellen L. Jackson & Three Kings Racing (CA.).

Maclean’s Music–Red Sprite by Thunder Gulch; STACI’S RED DRESS, f, 3, RP, Msw, 9-30, 5f, :59 1/5. B-Nicholas M. Lotz (KY.). $15,000 ’19 KEESEP.

Master Rick–Ready Two Punch by More Than Ready; THUNDERINREADYRICK, g, 3, CT, Msw, 9-30, 4 1/2f, :53 1/5. B-Curtis Bass (WV.).

Mission Impazible–Catalina Island by Belong to Me; KING MOONRACER, g, 3, BEL, Msw, 10-1, 7fT, 1:21 2/5. B-Sequel Stallions New York, Twin Creeks & Eisaman Farms NY, LLC (NY.).

Runhappy–Katniss the Victor by Midnight Lute; JUMP INTO THE FIRE, f, 3, CD, Mcl 10000, 10-1, 7f, 1:24 1/5. B-Glendalough LLC (KY.). $120,000 ’19 FTKOCT.

Song of the Sword–Etasong by Etesaal; EVA SONG, f, 3, RP, Msw, 9-30, 6f, 1:12 4/5. B-Bankroll Racing (OK.).

Twirling Candy–Sue’s Sweet Sioux by Indian Charlie; GOODY TWO SIOUX, f, 3, RP, Mcl 7500, 9-30, 6f, 1:14 . B-CresRan LLC (KY.).

Uncle Lino–Freedom’s Flame by First Samurai; TORCH CARRIER, f, 3, LRL, Mcl 16000, 10-1, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $21,000 ’19 FTMYRL.

Dialed In–Ready’s Schedule by Ready’s Image; DIAL DISH, f, 4, RP, Mcl 25000, 9-30, 1m, 1:41 2/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Lea–You’re Kidding by Lemon Drop Kid; UNEXPECTEDLY, f, 4, CT, Mcl 5000, 9-30, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-Sabana Farm, LLC (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.