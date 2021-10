North American Maiden Winners Oct. 10

Bal a Bali (BRZ)–Ubu by Silver Train; BALLYHOOLY, f, 2, GP, Mcl 35000, 10-10, a5 1/2f, 1:08 1/5. B-Big Lick Farm (MD.).

Ball Bearing–Ready for Crowds by Redattore (BRZ); TOMMY SPECIAL, g, 2, FNO, Mcl 8000, 10-10, 5f, :59 1/5. B-Tom Wyrick & Janis Wyrick (CA.).

Bustin Stones–Amulay ($279,796), by It’s No Joke; BUSTIN PIETRE, g, 2, BEL, Mcl 50000, 10-10, 6f, 1:12 . B-R. J. Valente (NY.).

English Channel–For the Memories by A.P. Indy; DAISY BEE, f, 2, KEE, Msw, 10-10, 1mT, 1:37 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Flat Out–Poochy by Offlee Wild; HERE COMES BILLY, c, 2, MED, Msw, 10-9, 5fT, :57 1/5. B-Bright View Farm (NJ.).

Flintshire (GB)–Endless Chat by Bernardini; VERBAL, c, 2, BEL, Msw, 10-10, 1mT, 1:35 2/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Hunters Bay–Lady Marchfield by Marchfield; HUNT MASTER, g, 2, WO, Moc 40000, 10-10, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Lanny McDonald, Linda Barron & SusanRasmussen (ON.).

Jimmy Creed–Competitivebalance by Into Mischief; BABY STEPS, f, 2, SA, Msw, 10-10, 5fT, :56 1/5. B-Summer Mayberry & Rick Rudman (FL.). $70,000 2021 OBSMAR.

Medaglia d’Oro–Divided Attention (G3P$255,900), by A.P. Indy; FULL FOCUS, f, 2, KEE, Msw, 10-10, 1 1/16m, 1:47 . B-Godolphin (KY.).

Quality Road–Dad’s Princess by Mineshaft; I AM YOURS, f, 2, FNO, Msw, 10-10, 6f, 1:11 3/5. B-Green Lantern Stables, LLC (KY.). $100,000 ’20 KEESEP.

Street Boss–Intoitagain by Into Mischief; GRITTY GIRL, f, 2, SA, Msw, 10-10, 5fT, :57 . B-Red Barons Barn LLC & Rancho Temescal LLC (CA.).

Trappe Shot–Glamour Manor by Unbridled’s Song; LUCKY SHOT, c, 2, HAW, Msw, 10-10, 6f, 1:12 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $30,000 2021 OBSSUM.

Union Jackson–Hoboken Honey by Rockport Harbor; HOBOKEN JACK, c, 2, BEL, Mcl 50000, 10-10, 6f, 1:13 . B-Mr. AMORE Stables, LLC (NY.).

War Front–Lahinch Classics (IRE) by Galileo (IRE); GRAFTON STREET, c, 2, WO, Msw, 10-10, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Mrs E.M. Stockwell (KY.).

Wilburn–Amybelle by In Excess (IRE); LEDOUX WHAT IT DO, g, 2, RP, Mcl 25000, 10-9, 6f, 1:14 . B-Karon Ashford (OK.).

Bodemeister–Aline’s Secret by Dixie Union; BODEMONSTER, g, 3, CTM, Msw, 10-9, 7f, 1:23 . B-Mitchell H. Kursner (ON.). $6,000 ’18 KEENOV; C$1,500 ’19 ALBSEP.

Brody’s Cause–Chocolate Licorice by Lemon Drop Kid; CAUSEIMCHOCOLATE, g, 3, HAW, Mcl 15000, 10-10, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Wind N Wood Farm Ltd (MN.).

Candy Ride (ARG)–Harriet by Hard Spun; CANDY BARON, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-9, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Reeves Thoroughbred Racing (KY.). $7,000 2020 OBSSUM.

Flintshire (GB)–Gone Overboard by Gone West; BUTTON BOY, g, 3, KEE, Mcl 75000, 10-10, 7f, 1:23 2/5. B-Dr. John A. Chandler (KY.).

Flintshire (GB)–Bustle by More Than Ready; DEFERRED TAXES, c, 3, BEL, Mcl 50000, 10-10, 1mT, 1:34 4/5. B-Des Ryan (KY.). $160,000 ’19 KEESEP.

Foreign Policy–Groovin Allie by Alamocitos; MATTEA, f, 3, RP, Msw, 10-9, 1m 70y, 1:47 4/5. B-Bob Pogue & Paulette Pogue (OK.). *Full to Ribbon of Darkness(MSW$405,929).

Khozan–Brightly Mine by Discreetly Mine; BRIGHT AND SHINY, f, 3, GP, Mcl 12500, 10-10, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $13,000 2020 OBSSUM; $5,500 2021 OBSSUM.

Kitten’s Joy–How’s the Market by Exchange Rate; HIGH YIELD KITTEN, g, 3, GP, Mcl 25000, 10-10, a5 1/2f, 1:07 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $17,000 2020 OBSSPR.

Lost Canyon (GB)–Hi Ho Skippio by Weekend Guest; STRONG AND FREE, g, 3, CTM, Mcl 6000, 10-9, 6f, 1:11 . B-Joan Petrowski (AB.).

Majestic Harbor–Starry Skies by Sky Mesa; HARBOR SKY, g, 3, SA, Mcl 20000, 10-10, 1m, 1:39 . B-Ron Beegle (CA.).

Palace Malice–Total Eclipse by Malibu Moon; TOTAL MALICE, f, 3, MNR, Msw, 10-10, 6f, 1:12 3/5. B-Palace Malice Syndicate & Birchwood Bloodstock LLC (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Souper Speedy–Saint Judy by Mineshaft; TRAGICALLY QUEWICK, g, 3, WO, Msw, 10-10, 5f, :57 4/5. B-Northern Dawn Stables Inc (ON.). C$27,000 ’19 ONTAUG.

War Front–Yahilwa (G3$583,492), by Medaglia d’Oro; ENDLESS FRONT, f, 3, GP, Msw, 10-10, a1 1/16m, 1:49 1/5. B-Breeze Easy LLC (KY.). $250,000 ’19 KEESEP.

Bellamy Road–Granny Spinster by Distorted Humor; LITTLE RED BUTTON, f, 4, MED, Mcl 25000, 10-9, 5fT, :57 2/5. B-Patrick Madden (NY.). *1/2 to Uno Mas Modelo(SW$395,299).

Kitten’s Joy–Pretty Hard by Rock Hard Ten; ALIGATO, g, 4, SA, Msw, 10-10, 6 1/2fT, 1:15 1/5. B-Bob Liewald & Joe Mishak (CA.).

Revolutionary–S. S. Miracle by Seattle Slew; VICMAR, g, 4, GP, Mcl 12500, 10-10, a5f, :59 4/5. B-Meg Buckley & Mike Buckley (KY.). $13,000 ’18 FTKOCT.

Smiling Tiger–My Gal Fatale by Bertrando; SMILING TONY, g, 4, FNO, Msw, 10-9, 6f, 1:11 2/5. B-Daniel L. Harralson (CA.).

Mahler (GB)–Supreme Adventure (IRE) by Supreme Leader (GB); DREWSCOURT (IRE), g, 6, MID, Msw, 10-9, 2 1/8mT, 4:08 3/5. B-Tim Mulhare (IRE.). 7,000EUR ’16 TATFNH.

Max Forever–A Rainbow Princess by Magic Prospect; FOREVER SPECIAL, m, 6, LBG, Msw, 10-10, a6f, 1:13 2/5. B-Karen L McKoen (AB.).

Artie Schiller–Vente by Dynaformer; FIRST FRIDAY, g, 7, MID, Msw, 10-9, 3mT, 5:46 2/5. B-Beverly R. Steinman (KY.).