North American Maiden Winners Oct. 11

Creative Cause–More for Me by More Than Ready; CAUSE TO CRUISE, c, 2, IND, Mcl 20000, 10-11, 1m, 1:40 3/5. B-Mr. & Mrs. Richard S. Kaster (KY.). $65,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Bishop’s Pond (G1P$373,372).