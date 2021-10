North American Maiden Winners Oct. 12

Bustin Stones–Holiday Showers by Harlan’s Holiday; SAVANNA GAL, f, 2, FL, Mcl 11000, 10-12, 5f, 1:01 4/5. B-Edward L. Shapoff (NY.).

California Chrome–Not a Kitten by Munnings; C C’S KITTEN, g, 2, PID, Mcl 20000, 10-12, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.).

Conveyance–Lots of Mine by Mineshaft; SANDY’S GARDEN, f, 2, FL, Msw, 10-12, 6f, 1:11 3/5. B-James Doyle (NY.).

Goldencents–Potential Diva by Suave; BUSYBEING FABULOUS, f, 2, TDN, Msw, 10-12, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Daniel J. Yates & Patricia J. Yates (OH.). $27,000 ’20 FTKOCT.

Medaglia d’Oro–Magdalena Bay by Distorted Humor; EBB TIDE, f, 2, PID, Msw, 10-12, 6f, 1:09 2/5. B-Godolphin (KY.).

Normandy Invasion–Kaleidoscopic by Fortunate Prospect; SWEET INVASION, f, 2, FL, Msw, 10-12, 6f, 1:13 3/5. B-Jill Imperio (NY.).

Right Rigger–Ms. Salt Mine by Salt Lake; RIGGED TO RUN, f, 2, ZIA, Mcl 5000, 10-12, 5f, :59 2/5. B-Susan A. Hunter (NM.).

American Pharoah–American Doll by Tiznow; AMERICAN FORCES, g, 3, PEN, Mcl 16000, 10-12, 6f, 1:12 1/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $45,000 ’19 FTKOCT; $75,000 2020 OBSSUM.

Exaggerator–Higher World (G2$278,948), by Peaks and Valleys; OVERSTATE, f, 3, FE, Mcl 4500, 10-12, 6f, 1:13 . B-Charles Hayden (ON.). $60,000 2020 OBSSPR.

Get Stormy–Packed Powder by The White Fox; SNOW OF FORCE, g, 3, MNR, Mcl 4000, 10-11, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Denise Purvis (KY.).

Get Stormy–Flipster by Good and Tough; WHOOPS, g, 3, PID, Mcl 7500, 10-11, 1m 70y, 1:43 . B-Jason Hewitt & Cambrey Farm LLC (KY.). $2,500 ’19 OBSOCT.

Into Mischief–Mahna by Candy Ride (ARG); MISCHIEVOUS ROGUE, c, 3, PID, Msw, 10-11, 1m, 1:36 1/5. B-Carole I. Fernandez (KY.).

Jimmy Creed–Blazing Sasha by Langfuhr; ROMAN FORUM, g, 3, FE, Mcl 4500, 10-12, 6f, 1:13 3/5. B-Larry Falloon & Cole Bennett (ON.).

Mr. Big–Two Faced Moon by Malibu Moon; BIG MOON, f, 3, SA, Mcl 20000, 10-11, 1m, 1:40 3/5. B-George Krikorian (CA.). $60,000 ’19 FTCYRL.

Outwork–Belle’s Home by Came Home; SUMMER HOME, f, 3, IND, Msw, 10-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Robert Brandstetter (IN.). $7,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Belleofthebeach (MSW$291,499).

Oxbow–Lion Belle by Lion Heart; SPEED TRAIN, c, 3, MNR, Msw, 10-11, 6f, 1:13 . B-Maccabee Farm (KY.). $7,000 2021 FTKFEB.

Palace Malice–Stick to Your Guns by Awesome Again; LUCKY US, f, 3, IND, Mcl 16000, 10-11, 5fT, :58 1/5. B-Patterson Bloodstock, Patterson & Company & Bellepoint Management, LLC (KY.). $90,000 ’19 FTKOCT.

War Dancer–Miss Cheektowaga by Crafty Friend; IMA BARREL RACER, f, 3, IND, Mcl 5000, 10-12, 6f, 1:14 . B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.). $5,000 ’19 OBSJAN.

Champ Pegasus–On Broadway by Rubiano; PACKRAT BRANT, g, 4, GRP, Mcl 5000, 10-11, 5 1/2f, 1:07 . B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Lemon Drop Kid–Warm Embrace by Street Cry (IRE); COUNTRY TIME, f, 4, IND, Mcl 30000, 10-12, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-W. S. Farish (KY.). $25,000 ’18 KEESEP; $95,000 2019 OBSAPR.