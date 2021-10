North American Maiden Winners Oct. 13

Brody’s Cause–Brilliant Autumn by Yes It’s True; FALL CAMPAIGN, f, 2, DEL, Mcl 25000, 10-13, 6f, 1:12 4/5. B-Lantern Hill Farm LLC (KY.). $15,000 2021 OBSSPR.

Gun Runner–Untapped by Tapit; TAPSION, f, 2, DED, Msw, 10-13, 7f, 1:31 . B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Lantana Mob–Coronado Crown by Henny Hughes; ME AND CHILI, c, 2, IND, Msw, 10-13, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $7,200 ’20 FTKOCT.

Mr. Gold Mover–Miss Fitzy by Seattle Fitz (ARG); FOXY RED, f, 2, ZIA, Msw, 10-12, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Dena Milner (NM.).

Overanalyze–Pure Sarah by Pure Prize; VERKLEMPT, f, 2, IND, Mcl 20000, 10-13, 5f, 1:00 3/5. B-E. H. Beau Lane III (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Fed Biz–Dream Realized by Awesome Again; GIA’S FUEGO, f, 3, PRX, Msw, 10-13, 6f, 1:12 2/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $75,000 2020 FTMTYO.

Hear No Evil–Sunandsea by Henny Hughes; SILVER DOLLAR CITY, g, 3, PID, Mcl 7500, 10-12, 6f, 1:11 . B-Chris & Katie Gabel Family (FL.).

Khozan–Zale by Pulpit; STARSHIP OREO, c, 3, FL, Mcl 5000, 10-13, 1m 70y, 1:46 . B-Mustang Farms, Inc. (NY.).

Noble Mission (GB)–Heron Watch by Candy Ride (ARG); EVIE, f, 3, IND, Mcl 7500, 10-13, 6f, 1:14 2/5. B-St George Farm LLC (KY.).

Noble Mission (GB)–Striking Style by Smart Strike; WIN WORTHY, c, 3, KEE, Msw, 10-13, 1 3/16mT, 1:55 4/5. B-Bill Harrigan, Mike Pietrangelo & Caldara Farm Inc (KY.). $20,000 ’19 KEESEP; $90,000 2020 OBSSPR.

Sky Mesa–Alpine Aster by Badger Land; SUNSHINE MAX, g, 3, PEN, Msw, 10-12, 6f, 1:11 3/5. B-Edwin H. Nearing III (PA.).

Tapiture–Sing Out Baby by Air Forbes Won; D TACHYON, g, 3, DEL, Mcl 5000, 10-13, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Crupper Bloodstock LLC (KY.). $10,000 ’18 KEENOV.

Uncaptured–Smart N Lonely by Smarty Jones; SCRAPPY ARTIE, g, 3, DED, Msw, 10-13, 5f, :59 3/5. B-Montanari & Epstein (FL.). $15,000 2020 OBSSUM.

Union Rags–Wickedly Smart by Smart Strike; BEES AND HONEY, f, 3, KEE, Mcl 75000, 10-13, 7f, 1:24 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd & AR Enterprises, Inc. (KY.).

Cross Traffic–Good N Kozy by Pulpit; UNBRIDLED PULPIT, g, 4, DED, Mcl 10000, 10-13, 1m, 1:45 1/5. B-Don Umpheris (LA.).

Desert Code–Royal Enclosure by Royal Academy; ROYAL DANIELLE, f, 4, GRP, Mcl 5000, 10-12, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Victoria Polzin, Jeanne Bowers-Lepore &Harris Farms (CA.).

First Defence–Flounce by More Than Ready; FYVIE, f, 4, PEN, Mcl 7500, 10-12, 6f, 1:12 2/5. B-Dr. Catherine Wills (KY.).