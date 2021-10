North American Maiden Winners Oct. 16

Astern (AUS)–Dear Willa by Here Comes Ben; SHE’S A MIA, f, 2, BEL, Msw, 10-16, 6fT, 1:09 3/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Bayern–Sticks Wondergirl by Stevie Wonderboy; DEMOGORGON, f, 2, WO, Moc 40000, 10-16, 5 1/2f, 1:05 . B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $22,000 ’20 KEESEP.

Blofeld–Get’m Up Pronto by Kitalpha; CRABS N BEER, g, 2, DEL, Mcl 25000, 10-16, 6f, 1:10 4/5. B-Kyle M. Horlacher (MD.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Brody’s Cause–What a Lily by Vindication; MURGATROYD, f, 2, KEE, Mcl 50000, 10-15, 6f, 1:13 . B-Ikhana Farm, Trachsel Farm, LLC (KY.). $1,000 ’20 KEESEP.

Champ Pegasus–Little Rooster (IRE) by Vale of York (IRE); MY MANE CHAMP, c, 2, SA, Msw, 10-15, 1mT, 1:36 2/5. B-Cicero Farms LLC (CA.). $4,000 ’20 FTKOCT; $45,000 2021 OBSMAR.

Chitu–Wild Luna by Graeme Hall; WILD IRISHMAN, c, 2, GP, Mcl 16000, 10-16, a1m 70y, 1:47 2/5. B-Robert Dalton (FL.).

Fed Biz–Chamonix by Louis Quatorze; BETTHEOVER, g, 2, DEL, Mcl 25000, 10-16, 1m 70y, 1:43 . B-Berkshire Stud (NY.). $4,000 ’20 FTMYRL; $16,000 2021 OBSSUM.

Frosted–Baffling by Graydar; LADY BAFFLED, f, 2, GP, Msw, 10-15, 6f, 1:12 2/5. B-Twin Creeks Farm (KY.). $75,000 ’20 KEESEP; $220,000 2021 FTMTYO.

Goldencents–Celestial Sighting by Eskendereya; GOLDEN SIGHTS, f, 2, KEE, Msw, 10-15, 7f, 1:24 3/5. B-Taylor Made Stallions, Inc. (KY.). $40,000 ’19 KEENOV; $15,000 ’20 OBSOCT; $100,000 2021 OBSSPR.

Half Ours–Star Celebrity by Louis Quatorze; STAR AND A HALF, c, 2, DED, Msw, 10-15, 5f, 1:00 1/5. B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA.). $17,000 ’20 ESLYRL.

Harbor the Gold–Tangerine Tickle by Tribal Rule; CASTLE DOCTRINE, g, 2, RP, Mcl 25000, 10-14, 6f, 1:12 3/5. B-Tom Grether Farms Inc. (WA.).

Into Mischief–Bouquet Booth (G3$527,279), by Flower Alley; BAROSSA, c, 2, SA, Msw, 10-15, 1m, 1:37 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $775,000 ’20 KEESEP.

Into Mischief–Classy Citizen by Proud Citizen; NO MORE MISCHIEF, f, 2, BEL, Mcl 40000, 10-15, 6f, 1:13 2/5. B-Aaron Sones, Dr. Naoya Yoshida & Dr. Eric Crawford (KY.). $80,000 ’19 KEENOV; $95,000 ’20 KEESEP.

Juba–My House by Flower Alley; MY JUBA, f, 2, CT, Msw, 10-15, 4 1/2f, :53 . B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Long Island Sound–Shezadoozie by Congaree; MEROKEE, c, 2, MED, Mcl 40000, 10-15, 5fT, :58 . B-Ballybrit Stable (FL.).

Medaglia d’Oro–A. P. Sonata by A.P. Indy; GRAND SONATA, c, 2, KEE, Msw, 10-16, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.).

Mucho Macho Man–Scarlett’s Image by Yes It’s True; SCARLETT’S FLOWER, f, 2, GP, Mcl 16000, 10-16, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-A. Francis Vanlangendonck & BarbaraVanlangendonck (FL.). $3,000 ’20 OBSJAN.

Mucho Macho Man–She’s Gifted by Flatter; MUCHO GIFTED, g, 2, ARP, Msw, 10-15, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-F. A. Heckendorf Jr. (CO.).

Not This Time–Sandsarita by Street Boss; JUST SAY WHEN, g, 2, KEE, Mcl 50000, 10-16, 6f, 1:11 4/5. B-Romar Farm LLC & BRS (KY.). $85,000 ’19 KEENOV.

Not This Time–Masterful Lass by Mizzen Mast; VIVACIOUS VANESSA, f, 2, SA, Msw, 10-16, 1mT, 1:36 . B-Lou Neve (CA.). $95,000 ’20 FTCYRL. *1/2 to Avanti Bello(MSW$567,376).

Pioneerof the Nile–Morrow Cove by Yes It’s True; CAMP DAVID, c, 2, KEE, Msw, 10-16, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Paul Tackett Revocable Trust, PhilTackett & Pioneerof the Nile Syndicate (KY.). $370,000 ’20 KEESEP.

Point of Entry–Heard That by Street Boss; LAMENT, g, 2, WO, Msw, 10-16, 1m 70y, 1:43 . B-Gabe Grossberg & K Wentzien (ON.).

Shaman Ghost–Suite Sue Etta by Souvenir Copy; SUE ETTAS GHOST, f, 2, SA, Mcl 50000, 10-16, 6f, 1:12 3/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $1,500 ’20 FTCYRL.

Silent Name (JPN)–Miss Tatey Cat by Simon Pure; CALL ME KITTY, f, 2, WO, Mcl 15000, 10-16, 6 1/2f, 1:20 . B-Harvey A. Swartz (ON.).

Speightstown–Pure Elation by Kitten’s Joy; PURE SPEIGHT, c, 2, GP, Mcl 35000, 10-15, a5 1/2f, 1:07 . B-Pollock Farms (KY.).

Street Sense–Trishas Even by Even the Score; SHASTREE, c, 2, GP, Msw, 10-16, 6f, 1:11 2/5. B-Knockgriffin Farm (VA.). $135,000 ’20 FTKOCT; $120,000 2021 OBSSUM.

Successful Appeal–Doctor Britt by Raffie’s Majesty; ANN OF WAR, f, 2, CTM, Mcl 10000, 10-15, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Max Gibb (AB.).

Summer Front–Cleft in the Rock by Arch; SENECA ROCKS, f, 2, CT, Msw, 10-15, 4 1/2f, :52 4/5. B-O’Sullivan Farms (WV.).

The Big Beast–Hostility (MSW$401,829), by Devil His Due; YES I’M SPITEFUL, f, 2, GP, Msw, 10-15, a1m 70y, 1:45 4/5. B-Marion G. Montanari (FL.). $12,000 ’20 OBSJAN. *1/2 to Brothersofthetime(G2P$276,502).

Tourist–Sutil (BRZ) (G1), by Redattore (BRZ); TOERIS, f, 2, SA, Msw, 10-15, 1mT, 1:36 3/5. B-Team Valor International & Gary Barber (KY.).

Uncle Lino–Just Catty by Catienus; CATTY’S UNCLE, c, 2, PEN, Mcl 16000, 10-15, 6f, 1:13 . B-Sebastiano Ciaccio (PA.).

Union Rags–Tiz a Tommy Town by Speightstown; AS AMATTER OF FACT, c, 2, FNO, Msw, 10-15, 6f, 1:11 2/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.).

Union Rags–Urban Hill (GB) by Galileo (IRE); OHTWOOHTHREEFIVE, c, 2, BEL, Msw, 10-15, 1mT, 1:34 3/5. B-Fred W. Hertrich III (KY.). $20,000 2021 OBSSPR.

Wildcat Red–Silver Chest by Silver Deputy; WILDCAT WILLY, g, 2, CTM, Msw, 10-15, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Pierre Esquirol (AB.).

Windsor Castle–Cat o’ Nine Tails by Prized; WINDSORS TAIL, g, 2, CT, Msw, 10-16, 4 1/2f, :53 . B-Dennis Paul Finger (WV.).

Abraaj–Nastika by Horse Chestnut (SAF); BRASTIKA, f, 3, FNO, Mcl 8000, 10-16, 5f, :58 2/5. B-Dr. Rodney E. Orr (OR.).

Air Force Blue–Boom Boom Vroom by Zensational; MACH ONE, g, 3, BEL, Mcl 30000, 10-16, 6f, 1:12 . B-Ice Wine Stable (KY.). $3,000 ’19 FTNOCT.

American Pharoah–D’cats Meow by D’wildcat; AMERICAN BASTET, f, 3, LRL, Msw, 10-16, 6f, 1:11 2/5. B-Breeze Easy LLC (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Bandbox–Dear Rachel by Not for Love; LONG DISTANCE LOVE, f, 3, LRL, Mcl 16000, 10-16, 7f, 1:24 1/5. B-Mr. & Mrs. John Dale Thomas (VA.).

Can the Man–Enchantable by Canadian Frontier; COWBOYS FEATHER, g, 3, HAW, Mcl 12500, 10-15, 6f, 1:12 . B-Barr Inman (KY.).

Copelan Too–Full of Intent by Master Command; BLUE COLLAR BOY, g, 3, CT, Mcl 5000, 10-15, 1 1/16m, 1:51 4/5. B-Timothy C. Grams & Judith A. Grams (WV.).

Exaggerator–Kencho by Fusaichi Pegasus; TORN JEANS, f, 3, HAW, Mcl 15000, 10-16, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Big Chief Racing LLC, Rocker O RanchLLC & Thoroughbred Acadiana (KY.). $42,000 ’19 OBSOCT; $39,000 2020 OBSSUM.

Exaggerator–Newstouse by Unbridled’s Song; FLASHY TOO, f, 3, GP, Mcl 25000, 10-16, a1m 70y, 1:45 4/5. B-Equivine Farm (PA.).

Flat Out–Tribal Rights by Indian Charlie; OTHER THAN THAT, g, 3, ARP, Msw, 10-15, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-David Wade Lebsock (CO.).

Flatter–Wildaboutshopping by Wildcat Heir; AFFABLE, c, 3, SA, Msw, 10-15, 7f, 1:22 4/5. B-Craig Wheeler (FL.). $600,000 2020 FTMTYO.

Giant Gizmo–Copelan County by Gibson County; JOLENE JOLENE, f, 3, WO, Mcl 10000, 10-15, 1 1/8m, 1:54 4/5. B-Jessie Ladouceur (ON.).

Lemon Drop Kid–Salt Water Reign by Salt Lake; LEMON TAFFY, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-16, 7fT, 1:23 . B-Hibiscus Stables (NY.). $100,000 ’19 FTMYRL.

Midshipman–Miz Shugina by Sharp Humor; MIZSHIPMAN, f, 3, DEL, Mcl 5000, 10-16, 1m, 1:44 1/5. B-Seidman Stables (NY.). $4,000 2020 FTMTYO.

Mosler–Bigdaddysgirl by Louis Quatorze; WHO’S YOUR DADDY, f, 3, CT, Mcl 5000, 10-14, 4 1/2f, :53 4/5. B-No Guts No Glory Farm (MD.).

Perfect Soul (IRE)–Smooth Diva by Smooth Jazz; PERFECT DIVA, f, 3, HAW, Msw, 10-16, 6f, 1:12 2/5. B-Leo Rodriguez & David Rodriguez (IL.). *1/2 to Runningfromthefeds(MSP$302,885).

Pioneerof the Nile–Cathryn Sophia (G1$1,229,720), by Street Boss; MEZCAL, f, 3, BEL, Msw, 10-15, 1 1/4mT, 2:01 2/5. B-Don Alberto Corporation & Bridlewood Farm (KY.). $625,000 ’19 KEESEP.

Pioneerof the Nile–Wonder Gal (MG1P$904,800), by Tiz Wonderful; ROAD BIBLE, c, 3, KEE, Mcl 15000, 10-15, 6f, 1:12 . B-Three Chimneys Farm, LLC & Clearsky Farms (KY.). $610,000 ’19 KEESEP.

Quality Road–Easy Living by Big Brown; BIG CITY MOMMA, f, 3, KEE, Msw, 10-16, 1 1/16m, 1:46 . B-Stonehaven Steadings (KY.). $700,000 ’19 KEESEP.

Rookie Sensation–Saint Silver by Silver Deputy; DAWSON SILVER, c, 3, WO, Mcl 10000, 10-15, 1 1/8m, 1:52 1/5. B-Kanny Ng & Wolfe Creek Stables (ON.).

Run Away and Hide–Double Guns Girl by Langfuhr; RUNNINFORCOVER, g, 3, WO, Msw, 10-16, 1 1/8m, 1:51 . B-Roger Attfield (ON.).

Smart Bid–Sweetnearlypic by Score Early; PICK YOUR BID, g, 3, SA, Mcl 20000, 10-15, 6f, 1:11 3/5. B-Linda Madsen (CA.).

Smart Bid–So Posh by Gone West; SO VERY SMART, f, 3, SA, Mcl 50000, 10-16, 6f, 1:10 2/5. B-Linda Madsen (CA.).

Two Step Salsa–Cotulla by Indygo Shiner; GIVE ME TWO STEPS, c, 3, GP, Mcl 20000, 10-15, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-George Klein & Debbi Klein (FL.).

Vancouver (AUS)–Laugh Often by Langfuhr; REINER, g, 3, MED, Mcl 25000, 10-15, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Lambholm (KY.).

Verrazano–Quality Pearl by Elusive Quality; ECHO FOXTROT, f, 3, LRL, Mcl 25000, 10-15, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Paula K. Taube (KY.).

War Front–Filimbi (G2$670,739), by Mizzen Mast; REALM OF LAW, c, 3, KEE, Msw, 10-15, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Chart Topper–Bear Bullet Too by Red Bullet; BULLET SPEED, g, 4, WO, Mcl 15000, 10-15, 5f, :58 2/5. B-Racing Canada Inc. & Mr. & Mrs. Diane Smullen (ON.).

City Zip–Dash Dot Dash (MSW$271,288), by Put It Back; DASHING CIRCLES, g, 4, CT, Msw, 10-16, 7f, 1:28 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $50,000 2019 OBSMAR.

Curlin–Choral Symphony by A.P. Indy; CORKMAN, g, 4, BEL, Mcl 25000, 10-15, 1m, 1:38 2/5. B-Stetson Racing, LLC (KY.). $65,000 2019 OBSMAR.

Ghostzapper–Ch Ch Cherry Bomb by Not for Love; MOON UNIT ZAPPER, f, 4, MED, Msw, 10-15, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Rock Talk Farm LLC (NJ.).

Nephrite (GB)–Bambuyan by Gone West; REGAL INTENT, g, 4, WO, Moc 25000, 10-16, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Devonleigh Farm (ON.). C$3,000 ’17 ONTNOV. *1/2 to West L. A. Girl($262,518).

Smarty Jones–Stevie’s Lil Sis by Stephen Got Even; CLEVER LIL SIS, f, 4, ARP, Mcl 5000, 10-15, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Madison County T’Bred (IA.). $9,500 ’18 IOWSEP.