North American Maiden Winners Oct. 17

Bind–Princess Meg by Walesa; TOLONDA, f, 2, RP, Msw, 10-16, 5f, :58 1/5. B-David L Davis (TX.).

Cairo Prince–Shot Gun Pennie by Speightstown; GUILEFUL, f, 2, WO, Msw, 10-17, 1m 70y, 1:44 . B-William Thompson (KY.).

Connect–Vindy City by Vindication; DERECHO DANDY, c, 2, SA, Msw, 10-17, 1mT, 1:34 4/5. B-Woodford Thoroughbreds, LLC (KY.). $120,000 ’20 FTYRLS.

Empire Maker–Soaring Emotions by Kingmambo; HAUGHTY, f, 2, KEE, Msw, 10-17, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $310,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Souper Colossal(G2P$427,640).

Laoban–E. Queen by E Dubai; COOL LAOBAN, g, 2, BEL, Msw, 10-17, 6fT, 1:09 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $8,500 ’20 OBSJAN; $20,000 ’20 OBSOCT.

Mastery–Market Magic by After Market; FORCED RANKING, c, 2, BEL, Msw, 10-17, 7f, 1:24 4/5. B-J. David Richardson, Michael Chipman &Richard Knapp (KY.). $140,000 ’20 KEESEP.

Overanalyze–Goodlookinwife by Include; MY CLASSY WIFE, f, 2, GRP, Moc 20000, 10-17, 5f, 1:00 4/5. B-Dr. Rodney Orr (WA.). $1,000 ’20 WASAUG.

Rainbow Heir–Genau by Into Mischief; GOLDEN SODA, c, 2, GP, Mcl 25000, 10-17, 6f, 1:12 . B-Ocala Stud (FL.). $130,000 2021 OBSSPR.

Real Dandy–A Penny Lane by Devon Lane; REAL PENNY, g, 2, ZIA, Msw, 10-17, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Fred I. Danley (NM.).

Silent Name (JPN)–Awesome Mariner by Awesome Again; SAILOR’S PASSION, c, 2, WO, Mcl 15000, 10-17, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Ben Hutzel (ON.).

Souper Speedy–Queenie’s Gold by Tapit; SOUPER RUSH, g, 2, WO, Moc 40000, 10-17, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Paradox Farm, Inc. (ON.). C$12,000 ’20 ONTSEP.

Super Saver–Pinch Pie by Victory Gallop; JERUSALEMA, f, 2, KEE, Mcl 20000, 10-17, 7f, 1:27 . B-Catesby W. Clay Investment LLC (KY.).

Wicked Strong–Head for Home by Whiskey Wisdom; WICKED WISDOM, f, 2, CT, Msw, 10-16, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $1,500 ’20 FTKOCT.

Cairo Prince–Never Ever by In Excess (IRE); TONY ANN, f, 3, SA, Msw, 10-17, 6fT, 1:07 3/5. B-Alex Venneri Racing, LLC (KY.).

Congrats–Zultanite by El Corredor; MY DREAM GIRL, f, 3, LRL, Mcl 10000, 10-17, 1m, 1:39 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $25,000 2020 OBSMAR.

Cross Traffic–Santa Trinita by More Than Ready; CROSS BOSS LADY, f, 3, RP, Mcl 15000, 10-16, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Two Hearts Farm LLC (KY.).

Declaration of War–Princess Jasmine by Midshipman; ROYAL WAR, g, 3, GP, Mcl 16000, 10-17, a1m 70y, 1:45 3/5. B-Darsan Inc & Declaration of War Syndicate (FL.). $25,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSSPR.

Gone Astray–Win Picture by Aptitude; DEFENDANT, f, 3, GP, Mcl 12500, 10-17, a5 1/2f, 1:06 4/5. B-Stella F. Thayer (FL.).

Juba–Eaglet by Ghostzapper; TEST ME I DARE U, f, 3, CT, Mcl 12500, 10-16, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-John A. Casey (WV.).

Liam’s Map–La Milanesa by Mr. Greeley; RAISEBEFORETHEFLOP, g, 3, ZIA, Msw, 10-17, 6f, 1:10 . B-Mountmellick Farm (KY.). $50,000 ’18 KEENOV; $95,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Ginger N Rye(MSW$296,973).

Machen–Miss Maddy Moo by Bellamy Road; MAGNIFICENT MADDY, f, 3, MNR, Msw, 10-17, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-J Michael Baird (WV.).

Oh Tanner–Elegant Miss by Forest Camp; ROWDY OH, g, 3, FNO, Mcl 25000, 10-17, 6f, 1:11 . B-Sheldon Paldanius (CA.).

Outwork–Wickedly by Mr. Greeley; WICKED WORKOUT, f, 3, LRL, Msw, 10-17, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-C. Kidder, N. Cole & B. Kidder (KY.). $95,000 ’19 FTKOCT.

Pioneerof the Nile–Battlefield Angel by Proud Citizen; WOW, f, 3, BEL, Msw, 10-17, 7fT, 1:21 3/5. B-Mulholland Springs LLC & Modo Tesio Equine, LLC (KY.). $190,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Manny Wah(G1P$505,888).

Spring Warrior–Devils Dragonfly by Devil on Ice; SHELLBY, f, 3, KEE, Mcl 30000, 10-17, 6f, 1:12 3/5. B-Nirvana Farm LLC (OR.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Tamarkuz–Wild Eyes by Medaglia d’Oro; PRIDE AND PASSION, g, 3, WO, Mcl 7500, 10-17, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Ben Hutzel (ON.).

Blame–Holler by Strong Hope; SCREAM AND SHOUT, f, 4, SA, Mcl 20000, 10-17, 6f, 1:12 1/5. B-George Krikorian (CA.).

Clear the Bases–Key Wonder by Key Moment; CLEAR WONDER, g, 4, MNR, Msw, 10-17, 1m, 1:42 4/5. B-Dan Paulk (FL.).

El Padrino–Restless Summer by El Corredor; SIDNEY SUE, f, 4, LRL, Mcl 25000, 10-17, 6fT, 1:10 1/5. B-Robert C. Roffey Jr. (PA.).

Three Hour Nap–Smart Kiara by Lion Heart; POLITO, g, 4, HAW, Msw, 10-17, 6f, 1:12 1/5. B-Iris Cotto (IL.).

Union Rags–Awestruck Again by Awesome Again; BLAZINONBAYOU, f, 4, GP, Mcl 12500, 10-17, 1m, 1:39 2/5. B-Chadds Ford Stable, LLC, John Gardiner &Frank McEntee (KY.). $75,000 ’17 KEENOV.

Cashel Castle–Lady S by Scorpion; ROCKET RIDE, g, 5, HAW, Mcl 6250, 10-17, 1m 70y, 1:48 . B-Kellie Hohmann (IL.).