North American Maiden Winners Oct. 19

American Pharoah–Global Scoop by Exchange Rate; SCOOP THERE IT IS, f, 2, MNR, Msw, 10-18, 5 1/2f, 1:07 . B-The Elkstone Group LLC (KY.).

Overanalyze–Attempt to Name by Consolidator; ALICE HARPER, f, 2, PRX, Msw, 10-19, 6f, 1:12 1/5. B-Wynnstay LLC, Donna Moore & Jim Richardson (KY.). $30,000 ’19 KEENOV. *1/2 to Gray Attempt (MSW$438,683).

Bluegrass Cat–Theralena by Unusual Heat; HOT DAME, f, 3, FL, Msw, 10-19, 1m 70y, 1:48 2/5. B-Go-To-Toga Racing, LLC (NY.).

Katz My Song–Can Not Be Stopped by Alke; KATZ THE MUSIC, g, 3, FE, Mcl 4500, 10-19, 5f, 1:00 1/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Mizzen Mast–Quiet Ending by Langfuhr; QUIET HORIZON, f, 3, FL, Mcl 5000, 10-19, 1m 70y, 1:48 . B-Sheila Corporation (NY.).

Runhappy–Money for Makeup by Forestry; EASY ACCESS, f, 3, FE, Mcl 4500, 10-19, 5f, 1:00 2/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $90,000 ’19 FTKOCT.

Strong Mandate–Gold Mirage by Unbridled’s Song; THOUGHTS OF GOLD, g, 3, GRP, Mcl 10000, 10-18, 6f, 1:11 4/5. B-Mr. & Mrs. Rob Malone (OH.). $13,000 ’19 KEEJAN.

Nonios–Miss Yankee by Yankee Gentleman; DOODLE DANDY, f, 4, FE, Mcl 4500, 10-19, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Colebrook Farms (ON.).

Run Away and Hide–Kiss Me Twice by Kissin Kris; RUNAWAY STAR, g, 4, PID, Mcl 15000, 10-19, 6f, 1:10 3/5. B-DB Dojo LLC (PA.).

Wishful Tomcat–Discover Adorable by Prospected; DISCOVER A WISH, f, 4, GRP, Moc 20000, 10-18, 5f, 1:00 2/5. B-Homer Thoroughbreds (WA.).

Desert Warrior–Fran’s Flash by Star De Naskra; GO RODNEY, g, 5, IND, Mcl 10000, 10-19, 6f, 1:14 1/5. B-Randy Haffner (IN.).

Field Commission–Renaissance Cafe by Jump Start; FIELD OFFICER, g, 5, PRX, Mcl 10000, 10-19, 6f, 1:14 . B-Edward A. Seltzer (FL.).