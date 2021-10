North American Maiden Winners Oct. 2

Astern (AUS)–Shanghai Beauty by Munnings; TOM’S BEAUTY, f, 2, SA, Msw, 10-2, 5fT, :56 1/5. B-Nathan McCauley (KY.). $29,000 ’19 KEENOV; $90,000 ’20 KEESEP.

Cairo Prince–Proud and Fearless by Proud Citizen; CAIRONI, f, 2, BEL, Msw, 10-2, 7fT, 1:22 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Cairo Prince–Lotta Lovin (G1P$316,507), by Repent; LINGUINI, g, 2, GP, Mcl 20000, 10-2, a1m 70y, 1:47 4/5. B-John B. Penn (FL.).

Cajun Breeze–Theladysaidno by Concerto; FULL DISCLOSURE, c, 2, GP, Msw, 10-2, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

English Channel–Cabriole by Flatter; THE MINKSTER, g, 2, WO, Msw, 10-2, 6 1/2fT, 1:17 . B-Dr. Tan Hyka (ON.). C$52,000 ’20 ONTSEP.

He Be Fire N Ice–Ridge Kitten by Monsieur Cat; KITON, g, 2, CTM, Msw, 10-1, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Cicero Farms LLC (CA.). $10,000 2021 OBSSPR.

Into Mischief–Kiss the Devil (G3$381,629), by Kris S.; MISCHIEVOUS KISS, f, 2, BEL, Msw, 10-2, 7fT, 1:22 3/5. B-CFP Thoroughbreds LLC (KY.). *1/2 to Kiss Mine (MG1P$489,862) *1/2 to Kiss Moon (G3$535,969).

Into Mischief–Not in Jest by Unbridled’s Song; DR. PERRY, c, 2, CD, Msw, 10-2, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Aaron & Marie Jones LLC (KY.). $690,000 ’20 KEESEP.

Jimmy Creed–Noon Time Shower by Noonmark; KNOWING GLANCE, f, 2, CD, Mcl 150000, 10-2, 7f, 1:24 2/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.). $90,000 ’20 KEESEP.

Klimt–Mollie Merisa by Harlan’s Holiday; SEA ART, f, 2, GP, Mcl 50000, 10-2, 6f, 1:11 1/5. B-Wayne McFarland (FL.). $25,000 2021 OBSSPR.

Lord Nelson–Southern Drifter by Dixie Union; TRAFALGAR, c, 2, CD, Msw, 10-2, 1m, 1:35 3/5. B-Machmer Hall (KY.). $100,000 ’20 FTYRLS; $310,000 2021 OBSSPR.

Mohaymen–Alasema by Jazil; ABBEY LANE, f, 2, RP, Mcl 25000, 10-1, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Frankfort Park Farm (KY.). $15,000 ’20 FTKOCT; $10,000 2021 OBSSUM.

Mr. Big–Steamy Novel by Heatseeker (IRE); BIG NOVEL, f, 2, SA, Msw, 10-2, 6f, 1:11 1/5. B-George Krikorian (CA.).

Ocean Knight–Political Miss by Imperialism; SCIENCE FRICTION, f, 2, GP, Mcl 16000, 10-2, 7f, 1:27 . B-Debbie Walsh (FL.). $4,000 ’20 OBSOCT. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Pioneerof the Nile–Chocolate Coated by Candy Ride (ARG); CHOCOLATEADDICTION, f, 2, WO, Msw, 10-2, 6f, 1:10 2/5. B-Barry Becker & Judith Becker (KY.). $135,000 ’20 KEESEP.

Shackleford–Check Up by Northern Afleet; WE B SHACKIN, c, 2, CT, Msw, 10-1, 4 1/2f, :53 2/5. B-Heart’s Desire Farm LLC & Elke Zuckerwar (MD.). $6,500 ’19 KEENOV.

Shaman Ghost–Velvet Jones by Tiz Wonderful; VELVET GHOST, g, 2, SA, Mcl 50000, 10-2, 1m, 1:42 1/5. B-Star HR Racing, LLC (CA.).

Shanghai Bobby–Archer City by Silver City; SHANGHAI SILVER, g, 2, RP, Mcl 25000, 10-1, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Douglas Scharbauer (TX.).

Turfiste–Best of Aly by Best of the Bests (IRE); J M R BEST OF TURF, c, 2, WO, Moc 25000, 10-2, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-JohnMel Stables Inc. (ON.).

Upstart–Sister Chelsey by Chelsey Cat; MIDNIGHT TAKE, f, 2, CTM, Mcl 16000, 10-1, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Nancy Shuford (KY.). $4,000 ’20 KEESEP.

Americain–African Charm by Johannesburg; JUST START ME UP, g, 3, WO, Mcl 7500, 10-1, 6f, 1:11 1/5. B-Richard J Forbush (KY.).

Bodemeister–Lovely Lookin by Lookin At Lucky; TOP PRIZE GIRL, f, 3, WO, Mcl 10000, 10-2, 1 1/16m, 1:46 . B-Sequel Thoroughbreds / Lakland Farm (KY.). $16,000 2020 OBSSPR.

Boisterous–Swiftly Risen by Lucky Pulpit; SHOUT IT OUT, f, 3, GG, Mcl 20000, 10-2, 5 1/2f, 1:05 . B-Dave Aurelio (CA.).

Curlin–Dance Card (G1$502,200), by Tapit; CODY’S WISH, c, 3, CD, Msw, 10-2, 1m, 1:33 4/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Endorsed (G1P$428,075).

Declan’s Warrior–Rite of Passage by Prized; CATFISH, g, 3, CT, Msw, 10-1, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Euroears–Abo Hazel by Victory Gallop; SALT CREEK KID, g, 3, RP, Msw, 10-1, 6f, 1:13 . B-Donnie Lee Reed & Sue Hunt (OK.).

First Samurai–Haute Style by Unusual Heat; SAM IN STYLE, c, 3, MED, Mcl 10000, 10-1, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-M. Auerbach L.L.C. (KY.). $47,000 ’19 FTKOCT; $15,000 2020 FTMTYO.

Golden Lad–Triple Great by Greatness; FORE ON SEVEN, g, 3, LRL, Mcl 10000, 10-2, 7f, 1:24 2/5. B-Best Foot Forward, LLC (MD.). $20,000 2020 FTMTYO.

Great Notion–I Can See (G1P$413,679), by Flying Chevron; EYE OF THE NEEDLE, f, 3, CT, Msw, 10-1, 4 1/2f, :53 4/5. B-Michael J. Miller (WV.). *1/2 to Yes I See ($326,101).

Indian Evening–Phantom Ali by Alymagic; PHANTOM INDIAN, f, 3, GG, Msw, 10-1, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Patrick Brogan (CA.).

Liam’s Map–Majestic Marquet by Proud Accolade; SKYWALKING, g, 3, GP, Mcl 12500, 10-2, a1 1/16m, 1:48 4/5. B-Best A Luck Farm LLC & LSW Steel Inc. (FL.). $80,000 ’18 KEENOV; $250,000 ’19 KEESEP.

Liam’s Map–Our Mariah by Mt. Livermore; BAHIA GIRL, f, 3, WO, Moc 25000, 10-1, 6 1/2f, 1:17 . B-Kingview Farms (ON.). $60,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Something Extra (MG2$1,015,394).

Medaglia d’Oro–Summer Solo by Arch; GONE ROGUE, g, 3, GG, Mcl 8000, 10-2, 1m, 1:39 1/5. B-Payson Stud, Inc. (KY.).

Pimpernel–Winning Wonder by Sword Dance (IRE); WIN WON DOBBS, g, 3, RP, Msw, 10-1, a5fT, :58 3/5. B-Jennifer H Stewart (LA.).

Silent Name (JPN)–Dance to the Moon (MSP$418,302), by Perigee Moon; MOONLIT SILENCE, f, 3, WO, Moc 40000, 10-1, 6f, 1:10 1/5. B-C. Scott Abbott Racing Stable (ON.).

Street Sense–Theatric by Bernardini; FRONT STREET, f, 3, CD, Mcl 50000, 10-2, 6f, 1:09 1/5. B-Keene Ridge Racing, LLC (KY.). $150,000 ’18 KEENOV; $175,000 ’19 KEESEP; $170,000 2020 OBSSPR.

Street Sense–Smart Believer by Smart Strike; BELIEVING, f, 3, WO, Msw, 10-2, 1mT, 1:36 4/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $170,000 ’19 KEESEP.

Super Saver–Madame Pele by Salt Lake; JUNESANDRA, c, 3, RP, Msw, 10-1, 1m, 1:41 . B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $31,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 FTMTYO.

Tapit–Seeking Gabrielle by Forestry; LIDSTROM, c, 3, LRL, Msw, 10-2, 1m, 1:37 1/5. B-Hinkle Farms (KY.). $2,500,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Nyquist (champion, $5,189,200).

The Factor–No Setting Sun by Giant’s Causeway; FACTOR IN, f, 3, DEL, Msw, 10-2, 1mT, 1:36 3/5. B-Nursery Place & Wilhite (KY.). $42,000 2020 FTMTYO.

Verrazano–Perfectlybeautiful by Perfect Soul (IRE); THE DON OF SQUAN, g, 3, DEL, Mcl 16000, 10-2, 6f, 1:12 2/5. B-William B Harrigan & Mike Pietrangelo (KY.). $19,000 ’19 FTKOCT.

Grazen–Acategoryfivestorm by Songandaprayer; GRAZENINSTILETTOS, f, 4, SA, Msw, 10-1, 6fT, 1:08 . B-Mike Weeks, Linda Weeks & Devyn Weeks (CA.).

Invincible Spirit (IRE)–Darysina by Smart Strike; INFINITE POTENTIAL (IRE), f, 4, MED, Msw, 10-1, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Rabbah Bloodstock Limited (IRE.). 300,000gns ’18 TATOCT.