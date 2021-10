North American Maiden Winners Oct. 20

Courageous Cat–Sister Glady Oh La by Strong Hope; COURAGEOOUS OH LA, g, 2, FL, Mcl 11000, 10-20, 6f, 1:13 4/5. B-Barry R. Ostrager (NY.).

Cross Traffic–Sweet Nkosi by A. P. Warrior; ZOOMBIE, g, 2, PID, Msw, 10-19, 6f, 1:10 4/5. B-Ryan D. Walsh (KY.).

Exaggerator–Pink Palace by Empire Maker; HAL’S DREAM, f, 2, KEE, Msw, 10-20, 1 1/16mT, 1:45 . B-Derby Connection (KY.). $57,000 ’19 KEENOV; $55,000 ’20 KEESEP.

Gormley–Shades of Light by Arch; MALIBU CLASSIC, g, 2, IND, Msw, 10-19, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Mast Thoroughbreds LLC (IN.).

Hard Spun–Fanfare by Curlin; FAN THE FIRE, c, 2, KEE, Msw, 10-20, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-FI Mare Partnership (KY.). $70,000 2021 FTFGUL.

Jess’s Dream–Intrepid Tour by Jump Start; INTREPID DAYDREAM, f, 2, DEL, Msw, 10-20, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Paul L. Fowler, Jr. (MD.).

Kitten’s Joy–Collusiva (IRE) by Shamardal; KITTEN’S COLLUSION, f, 2, PID, Msw, 10-19, 1m 70y, 1:42 2/5. B-Isabelle deTomaso (NJ.).

Mastery–Shriek by Street Cry (IRE); BARSTOW, c, 2, KEE, Mcl 20000, 10-20, 7f, 1:26 2/5. B-SF Bloodstock (KY.). *1/2 to Paid Up Subscriber (G2$862,850).

Nyquist–Our Gal El by Tapit; ELOQUIST, c, 2, PRX, Msw, 10-20, 1m, 1:39 4/5. B-Idlewood Farm & Indian Creek (KY.). $70,000 ’20 FTKOCT.

Overanalyze–Secretary by Curlin; COMBUSTION, g, 2, MNR, Msw, 10-19, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Gary Broad (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Overanalyze–Romantic Surprise by Purge; GRUNDER’S CALL, g, 2, DEL, Msw, 10-20, 5f, :58 4/5. B-Cherie M Abner & Michael A Bossio (FL.). $20,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Lirica (MSW$282,365).

Real Solution–Little Springer by Jump Start; BIG RESULTS, c, 2, DED, Mcl 20000, 10-20, 6 1/2f, 1:24 . B-Blue Star Racing LLC & Keith Leblanc & 4 M Ranch (LA.). $2,500 ’20 TEXSUM.

Coast Guard–Bearlee Naked by Old Trieste; BETHEL RIDGE, f, 3, GRP, Mcl 10000, 10-19, 6f, 1:12 3/5. B-Clemans View Farm (WA.).

Declaration of War–Alegendinmyownmind (GB) by Cape Cross (IRE); SINISE, f, 3, PEN, Mcl 16000, 10-19, 6f, 1:12 4/5. B-Mr. Tada Nobutaka (KY.). $22,000 ’19 FTKJUL.

Desert Party–Current Event by Curlin; EVENT PARTY, g, 3, DEL, Msw, 10-20, 1m 70y, 1:42 . B-Sinatra Thoroughbred Racing and Breeding, LLC (KY.).

Elusive Quality–Alpine Garden (G3), by Lemon Drop Kid; ALPINE GHOST, g, 3, IND, Mcl 16000, 10-19, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Sather Family LLC (KY.).

Golden Ticket–Valuable Lady by Value Plus; ONE TICKED LADY, f, 3, FL, Mcl 5000, 10-20, 6f, 1:14 1/5. B-Ronald Breed (NY.).

Rapper S S–Indyellen by Congrats; MAX A MILLION RSS, f, 3, ZIA, Mcl 8000, 10-19, 6f, 1:11 . B-Henry Dominguez (NM.).

Union Rags–Count to Eleven by Grand Slam; LAURA’S ANGLE, f, 3, KEE, Mcl 15000, 10-20, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Caldara Farm Inc. & William R. HilliardJr. (KY.). $25,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Holiday Bonus (SP$364,028).

Zivo–Smokin Racer by Smokin Mel; SMOKIN ZIVA, f, 3, FL, Mcl 5000, 10-20, 6f, 1:15 . B-Ronald Breed (NY.).