North American Maiden Winners Oct. 21

Algorithms–Flip the Switch by Discreet Cat; PREPAREFORTAKEOFF, f, 2, LRL, Msw, 10-21, 7f, 1:25 4/5. B-David W. Palmer (MD.). $40,000 2021 FTMTYO.

Creative Cause–Ormolu Lu by Divine Park; SURF SPA, f, 2, KEE, Mcl 50000, 10-21, 1m, 1:40 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $3,000 ’20 KEESEP; $47,000 2021 OBSSUM.

Cupid–Soft Music by Action This Day; CUPID’S MUSIC, f, 2, RP, Msw, 10-20, 1m, 1:40 2/5. B-Danele Durham (TX.).

Gun Runner–Etiquette by Tapit; SOCIETY, f, 2, KEE, Msw, 10-21, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Ib>Keen Ice–Calico by Arch; KEEN CAT, g, 2, RP, Msw, 10-20, 5f, :58 2/5. B-Moreau Bloodstock int’l (KY.). $21,000 ’20 KEESEP.

Lea–Hardcore Candy by Yonaguska; FLORIDA GATOR, g, 2, BEL, Msw, 10-21, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-John Ropes (FL.). $22,000 2021 OBSSPR.

Mshawish–Damsah by Mr. Greeley; ALOBRAH, f, 2, GP, Mcl 25000, 10-21, 7f, 1:24 4/5. B-AL SHAQAB RACING (KY.).

Overanalyze–Congregation by Hold Me Back; PEACHY WEACHY, f, 2, DEL, Mcl 16000, 10-21, 6f, 1:12 4/5. B-Almar Farm LLC (KY.). $30,000 2021 OBSSPR.

Sky Mesa–Singmealovesong by Songandaprayer; KNICKERSINATWIST, f, 2, PEN, Msw, 10-20, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Dr. Stephen G. Jackson & Debbie Jackson (PA.).

The Big Beast–City Trip by Trippi; AMAZING TRIP, f, 2, GP, Mcl 50000, 10-21, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Smokey Willow Farm (FL.). $25,000 2021 OBSSUM.

Tourist–Themoonandthestars by Malibu Moon; TOUR THE MOON, g, 2, IND, Msw, 10-21, 1m, 1:43 2/5. B-Rancho Monarca, LLC (IN.).

Twirling Candy–Conquesta by Empire Maker; LEFTY CANNON, f, 2, DEL, Mcl 8000, 10-21, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Hurstland Farm, Inc. & Kevin McLaughlin (KY.). $4,500 ’20 KEESEP.

Uncle Lino–I Love to Fly by Not for Love; WHITEKNUCKLEFLYER, f, 2, LRL, Msw, 10-21, 5 1/2fT, 1:02 . B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $14,000 ’20 FTMYRL.

Uncle Mo–Callingmissbrown by Pulpit; MO DONEGAL, c, 2, BEL, Msw, 10-21, 1 1/16m, :00 . B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.). $250,000 ’20 KEESEP.

Union Jackson–Awesome Reward by Grand Reward; I B NASTY, f, 2, CT, Msw, 10-20, 4 1/2f, :53 3/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.).

American Pharoah–White Clover by Exchange Rate; WESTERN PHAROAH, g, 3, PEN, Mcl 7500, 10-20, 6f, 1:13 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Deputy Storm–No Shame by Colony Light; TRIP CHARGE, f, 3, IND, Msw, 10-20, 1m 70y, 1:49 3/5. B-R Star Stallions & Kerry Hopper (IN.). $4,500 ’19 INDOCT.

Dialed In–Delta Holiday by Harlan’s Holiday; JADE DELTA, f, 3, WO, Mcl 5000, 10-21, 7f, 1:25 2/5. B-Lynn Farm (KY.). $4,000 ’19 KEESEP.

El Padrino–Road to Utopia by Bellamy Road; SIMMONS, g, 3, PEN, Msw, 10-20, 1m, 1:41 1/5. B-Pewter Stable (PA.).

Get Stormy–Scarlett Madeleine by Smart Strike; SHUTTERS, c, 3, BEL, Msw, 10-21, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Diane Snowden & Guy Snowden (NY.). $115,000 ’19 FTNAUG.

Hard Spun–Madame Giry (MSW$573,650), by Castledale (IRE); HARD TIMER, g, 3, PID, Mcl 7500, 10-21, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Hold Me Back–Wildwood During by During; HOLD THE IRISH, r, 3, PEN, Msw, 10-20, 1m, 1:42 3/5. B-Irish Hill Century Farm (NY.).

Interactif–Lisa by Capitalimprovement; SCRAPBOOK, f, 3, DED, Msw, 10-21, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Lora Pitre (LA.).

J P’s Gusto–All Joya by Pioneerof the Nile; PUNX, g, 3, PID, Msw, 10-21, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Lance Stokes (FL.).

Maclean’s Music–Heavenly Gift by Belong to Me; HEALS THE SOUL, g, 3, GP, Mcl 12500, 10-21, a5f, :58 2/5. B-Rick Sutherland (FL.). $8,000 ’19 KEESEP; $32,000 ’19 OBSJAN.

Micromanage–Jadam by Purge; J Z’S FIRST, f, 3, DED, Mcl 10000, 10-20, 7f, 1:32 . B-James J Crupi & Russell DePetrillo (FL.). $1,100 ’19 OBSOCT.

Midshipman–Do Not Disturb by Maria’s Mon; SHIPSHAPE, g, 3, IND, Mcl 10000, 10-21, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-R Gorham & Mast Thoroughbreds LLC (IN.).

Mission Impazible–Scat’s Lassie by Scat Daddy; SHEA ON A MISSION, f, 3, GP, Mcl 20000, 10-21, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Two Tone Farms Inc. (NY.). $40,000 2020 FTMTYO.

Oxbow–Perpetual Novena by Majestic Warrior; INCESSANT, f, 3, IND, Mcl 16000, 10-21, 1m, 1:42 3/5. B-Evans Wellborn & Eddie Kane (KY.).

Shackleford–Archetype by Arch; CHARING CROSS, c, 3, RP, Mcl 7500, 10-20, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Rio Rojo Racing Stables (OK.). $10,500 ’19 ESLYRL.

Shakin It Up–Marisa’s Magic by War Chant; SHAKIN IT UP LARRY, g, 3, PID, Msw, 10-21, 6f, 1:10 2/5. B-Whysper Wynd Farm LLC (PA.).

Speightstown–Leslie’s Harmony by Curlin; SPEIGHTHARMONY, f, 3, IND, Msw, 10-21, 1 1/16m, 1:47 . B-Bridlewood Farm (FL.).

Texas Red–Heart Tee by Lil E. Tee; VIOLIN MAKER, g, 3, RP, Mcl 15000, 10-20, 7f, 1:24 3/5. B-JIM PLEMMONS (KY.).

Time Bandit–Light On Her Toes by Skip Away; TOE BANDIT, g, 3, DED, Mcl 10000, 10-21, 7f, 1:29 2/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Uncle Lino–Justlookatmenow by Old Fashioned; LOOKATLITTLEFERRIS, g, 3, CT, Msw, 10-21, 4 1/2f, :53 . B-Danny R Masden (MD.).

Archarcharch–Spankstress by Crafty Prospector; ARCH APPEAL, f, 4, MNR, Mcl 4000, 10-20, 6f, 1:15 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $1,000 ’18 FTKFEB.

Csaba–Sunny Forest by Forest Camp; SUNNY SAINT, c, 4, DEL, Mcl 7500, 10-21, 1m, 1:39 4/5. B-Joseph Minieri (FL.).

Mineshaft–Happily Unbridled (G1P$280,254), by Unbridled; COSA MAS LINDA, g, 4, LRL, Mcl 10000, 10-21, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Dr. & Mrs. Walter Zent & Tony Holmes (KY.). $25,000 ’18 FTKOCT.

Mr Speaker–Forever Candy by Candy Ride (ARG); LIGHTNING FIRE, f, 4, PID, Msw, 10-21, 6f, 1:10 4/5. B-Steven H. Rehfeld (KY.).

Overanalyze–Ava Mae by Best of Luck; JACK’S FINALE, f, 4, IND, Mcl 15000, 10-21, 1m, 1:43 2/5. B-Barr Three LLC (IN.).