North American Maiden Winners Oct. 22

Bal a Bali (BRZ)–Miz Midtown by Exchange Rate; BALI’S SHADE, c, 2, BEL, Msw, 10-22, 6f, 1:12 4/5. B-Windylea Farm-New York LLC (NY.). $12,000 ’19 FTNOCT; $60,000 ’20 FTMYRL.

Empire Maker–Checkered Past (MSW$334,284), by Smart Strike; MESSIER, c, 2, SA, Msw, 10-22, 6f, 1:10 1/5. B-Sam-Son Farm (ON.). $470,000 ’20 FTYRLS.

Goldencents–Shy Baby by Out of Place; VODKA GIMLET, g, 2, DED, Msw, 10-22, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-5 B Farm, Inc. (LA.). $37,000 ’20 KEESEP; $41,000 2021 OBSSUM.

Hard Spun–Grandacious by Grand Slam; SPINNING PLATES, f, 2, GG, Mcl 8000, 10-22, 5f, :59 3/5. B-FORGING OAKS, LLC (KY.). $30,000 ’20 FTKOCT.

He’s Had Enough–Holiday Flare by Harlan’s Holiday; SEQUIN LADY, f, 2, GP, Msw, 10-22, 6f, 1:11 4/5. B-Ocala Stud (FL.). $65,000 2021 OBSSUM.

Jess’s Dream–La De Andrea (VEN) by Seneca (VEN); GRAN ANDREWS, g, 2, GP, Mcl 35000, 10-22, 7f, 1:25 2/5. B-SJT Racing Stable LLC (FL.).

Klimt–Ready Love by More Than Ready; READY PURSUIT, c, 2, KEE, Mcl 50000, 10-22, 1m, 1:40 . B-Scott Hess (KY.). $65,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Mr Dumas (G3$365,729).

Klimt–Cabo Time by Grand Slam; GRAND VALLEY, c, 2, GP, Mcl 50000, 10-22, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Bill Adair & Phyllis Adair & Connie Brown (KY.). $36,000 ’19 KEENOV; $30,000 2021 OBSSPR.

Laoban–Mystery Mix by Awesome Again; KENNER, c, 2, BEL, Msw, 10-22, 6f, 1:10 4/5. B-Windylea Farm-New York LLC (NY.). $55,000 ’20 OBSOCT; $160,000 2021 FTMTYO.

Medaglia d’Oro–Been Here Before by Tapit; NOSTALGIC, f, 2, BEL, Msw, 10-22, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Godolphin (KY.).

Stormy Atlantic–Spotsylvania by Marquetry; STORMY SPOTS, f, 2, DED, Mcl 10000, 10-22, 6 1/2f, 1:25 1/5. B-Tigertail Ranch (LA.).

Alpha–Visual Candy by Woodman; BLACK LICORICE, f, 3, BEL, Mcl 20000, 10-22, 1m, 1:39 2/5. B-William Butler (NY.).

Cross Traffic–Mi Viera by Dehere; HERE MI SONG, g, 3, KEE, Msw, 10-22, 6f, 1:10 4/5. B-Nathan Hayden (KY.).

Da Stoops–She Loves Me Now by Chief Seattle; DA PRAIRIE GIRL, f, 3, RP, Msw, 10-21, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Nona Buley (OK.).

Ghostzapper–Salty Strike (MG3$485,266), by Smart Strike; GOODNIGHT OLIVE, f, 3, KEE, Msw, 10-22, 6f, 1:09 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $170,000 ’19 FTKOCT.

Girolamo–Sound Ofthe Storm by Freud; LITTLE MS SCARLET, f, 3, LRL, Mcl 10000, 10-22, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Dr. Carol E. Pepper & Anthony Grey (NY.). $3,500 ’19 OBSJAN; $10,000 2020 OBSSUM.

Honor Code–Quick Call by Maria’s Mon; CALL OF HONOR, c, 3, KEE, Mcl 15000, 10-22, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Clifford Grum (KY.). $120,000 ’18 KEENOV.

King’s Empire–That’s a Story by Classified Facts; KING’S STORY, g, 3, HAW, Mcl 6250, 10-22, 6f, 1:12 3/5. B-John F. Haran (IL.).

Maclean’s Music–Tiz Tigress by Tiz Wonderful; GOOD VIBES ONLY, g, 3, SA, Mcl 50000, 10-22, 6f, 1:10 2/5. B-Ruis Racing (CA.).

My Pal Charlie–Lovely R R by Carson City; MY LOVELY CHARLIE, f, 3, DED, Mcl 20000, 10-22, 5f, 1:01 3/5. B-Michele Rodriguez (LA.). *Full to Lovely Charlie (SP$310,448).

Normandy Invasion–Dixie Gem by Stonesider; ATHENRY, g, 3, BEL, Mcl 40000, 10-22, 7fT, 1:21 2/5. B-Team Millenium Stable (NY.).

Quality Road–Trishas Even by Even the Score; PRIORITIZATION, c, 3, HAW, Msw, 10-22, 1m 70y, 1:41 3/5. B-Jim Fitzgerald & Katie Fitzgerald (VA.).

Street Boss–Terfaashah by Daaher; UMNEYAAT, f, 3, WO, Moc 25000, 10-22, 7f, 1:25 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.). $3,000 2021 KEEJAN.

Field Commission–Wicked Great by Greatness; MISH, g, 4, GP, Moc 40000, 10-22, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Joyce Mary Kielty (FL.).

First Defence–Lazy Slusan (MG1$1,150,410), by Slewvescent; CARMICHAEL, g, 4, KEE, Mcl 50000, 10-22, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-St George Farm LLC (KY.). *1/2 to Last Full Measure (G1$293,245).

Hunt Crossing–Lil Baldie by Rugby; FOREVER TAKES TIME, g, 4, CT, Msw, 10-21, 4 1/2f, :53 2/5. B-Donna J. Swaim (WV.).

Jersey Town–Emmalee by Smart Strike; SMART LASSIE, f, 4, RP, Msw, 10-21, 5fT, :58 . B-Charles Fipke (KY.). $7,000 ’18 FTKOCT.

Pollard’s Vision–Sublimation by Touch Gold; EXCETERA, f, 4, RP, Mcl 7500, 10-21, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Mike Jones & Doug Wall (OK.).