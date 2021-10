North American Maiden Winners Oct. 23

Air Force Blue–Moanin (FR) by Medicean (GB); TOP GUN GIRL, f, 2, KEE, Msw, 10-23, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Cobra Bloodstock & Lynch Bages Ltd (KY.).

Arcade–Carts Italian Rose by Cartwright; SASSY LIKE JULIA, f, 2, HAW, Mcl 20000, 10-22, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Smokey Creek Farm (IL.).

Bodemeister–Jazzminegem by Mineshaft; MI NEGRITA, f, 2, GP, Msw, 10-23, 1m, 1:38 . B-Highclere, Inc & Springtown Show Stables (KY.). $17,000 2021 OBSSUM.

Cairo Prince–Dattts Lady Di by Proud Citizen; CURBS AND CONES, f, 2, KEE, Mcl 30000, 10-23, 6f, 1:11 1/5. B-Bret Jones (KY.).

Competitive Edge–Mixology by Old Fashioned; GEE SHE’S PRETTY, f, 2, RP, Mcl 25000, 10-22, 1m, 1:41 . B-Terrazas Thoroughbreds, LLC., Jason Litt, SB Racing Corp., et al (KY.). $20,000 ’19 KEENOV; $20,000 ’20 TEXSUM.

Connect–Glimmering (IRE) by Sadler’s Wells; WHEN WE CONNECT, c, 2, WO, Moc 25000, 10-23, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (ON.). $30,000 ’20 KEEJAN; $1,000 ’20 KEESEP.

Cupid–Bedside Posse by Posse; CUPID’S HEART, f, 2, BEL, Msw, 10-23, 6f, 1:11 3/5. B-Sugar Maple Farm (NY.). $50,000 ’20 FTYRLS.

Data Link–Apalachicola by Cape Blanco (IRE); ROSIE AMOR, f, 2, WO, Moc 40000, 10-23, 5 1/2f, 1:05 . B-BHMFR, LLC (KY.). $1,000 ’20 FTKFEB.

Distorted Humor–Hot Tempo by Heatseeker (IRE); DREAMING OF NEANY, f, 2, DED, Msw, 10-23, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez, John Duvieilh & Steve Landry (LA.).

Goldencents–Get Back Anne by Colonel John; GET BACK GOLDIE, c, 2, SA, Mcl 50000, 10-23, 1mT, 1:34 4/5. B-W C Racing (KY.).

Iron Fist–Pass Partout by Tiznow; SILVER FIST, f, 2, BEL, Msw, 10-23, 6f, 1:12 1/5. B-Carl Mathieu Sr. & Whispering Oaks Farm (NY.). $47,000 ’20 FTMYRL; $80,000 2021 FTMTYO.

Japan–Watling by Street Boss; MASETA, g, 2, BEL, Msw, 10-23, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Jess’s Dream–Featured Item by Big Brown; SHES A GIFT, f, 2, GP, Mcl 12500, 10-23, 1m, 1:39 2/5. B-Cheri Abner & Michael Bossio (FL.). $11,000 ’20 OBSJAN.

Lea–Candor by Crafty Prospector; GOODLUCKWITHTHAT, g, 2, CT, Msw, 10-22, 4 1/2f, :53 3/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Milwaukee Brew–Miss Scarlett Road by Old Forester; HEY MICKEY, c, 2, WO, Moc 25000, 10-23, 7f, 1:24 4/5. B-Tucci Holdings (ON.).

Not This Time–Simply Confection by Candy Ride (ARG); SIMPLIFICATION, c, 2, GP, Msw, 10-23, 6f, 1:09 4/5. B-France Weiner & Irwin Weiner (FL.).

Reagan Republican–Spanishsugarrr by Angus; ALESHA, f, 2, GG, Mcl 25000, 10-22, 6f, 1:12 3/5. B-Greg James & Roger Wynn (CA.).

Twirling Candy–Emerald Bracelet by Pure Prize; NIGHTATTHEMOVIES, c, 2, PEN, Msw, 10-22, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Uncle Mo–Lira by Giant’s Causeway; LIA MARINA, f, 2, BEL, Msw, 10-23, 6fT, 1:09 2/5. B-Moyglare Stud Farm Ltd (KY.).

Upstart–Majestic Chivette by Majesticperfection; CHIVE UP, f, 2, RP, Msw, 10-22, 5 1/2f, 1:06 . B-Young Stables LLC (OK.).

Beta Capo–Supreme Reina by Supreme Cat; SUPREME CAPO, g, 3, RP, Msw, 10-22, 5fT, :57 4/5. B-Will Wright & Wilma Wright (TX.).

Bodemeister–Diana’s Thrill by Artie Schiller; SPECIAL MEISTER, g, 3, GP, Mcl 12500, 10-23, a1 1/8m, 1:55 . B-Fred W. Hertrich lll, John D. Fielding & Robert L. Tribbett (KY.). $35,000 ’19 KEEJAN; $10,000 2020 OBSSUM.

Elusive Quality–Queen of War by War Front; ELUSIVE WAR, c, 3, RP, Msw, 10-22, 6 1/2f, 1:18 . B-Matt Louis Edwards (OK.). $22,000 ’18 KEENOV.

Fiber Sonde–Changingoftheguard by Changeintheweather; HOT FUDGE SONDE, g, 3, CT, Msw, 10-22, 7f, 1:28 2/5. B-Francis Daniel III (WV.).

Karakontie (JPN)–Aunt Pat by Mr. Greeley; KARAKONTIE PAT, c, 3, WO, Mcl 15000, 10-22, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Maclean’s Music–Disarona by Bowman’s Band; DIXIELAND MUSIC, g, 3, DED, Mcl 10000, 10-22, 5f, 1:01 1/5. B-Gulf Haven Farms, LLC (LA.).

Medaglia d’Oro–Mo Chuisle by Free House; SCARLETT LACE, f, 3, HAW, Msw, 10-23, 1mT, 1:38 4/5. B-Town and Country Horse Farms, LLC, Frank Taylor & Kim Taylor (KY.). *1/2 to Bench Points (G3$309,258) *1/2 to Points Offthebench (champion male sprinter, $514,940).

Mio d’Oro–Denali Sensation by Langfuhr; DENALI D’ORO, f, 3, CT, Msw, 10-22, 4 1/2f, :54 . B-Dennis W. Behrmann (WV.).

Quality Road–Quinte West by First Samurai; QUINTE ROAD, f, 3, WO, Msw, 10-23, 6 1/2fT, 1:18 2/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Reload–Asheba by Quiet American; LOADED SNIPER, g, 3, WO, Moc 25000, 10-23, 7f, 1:23 2/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Revolutionary–Alki Point by Harbor the Gold; MISS DIRECTED, f, 3, CTM, Mcl 6000, 10-22, 6f, 1:12 3/5. B-Mr. & Mrs. Christopher John Duggan (AB.).

Speightstown–Expression (G1P$439,528), by Invasor (ARG); VIVIEN’S CHARM, f, 3, CTM, Msw, 10-22, 7f, 1:25 3/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $200,000 ’19 KEESEP; $9,000 2021 KEEJUL.

Vronsky–She’s Got Style by Unusual Heat; AUSPICIOUS STYLE, g, 3, GG, Mcl 20000, 10-23, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Old English Rancho (CA.).

Weigelia–Dancingwithdebbie by Mizzen Mast; BOHEMIA BABE, f, 3, PEN, Mcl 12500, 10-22, 1m, 1:42 2/5. B-Kyle M. Horlacher (PA.).

Central Banker–No Peso No Sayso by Scat Daddy; TRUSTYOURINSTINCT, g, 4, DEL, Msw, 10-23, 6f, 1:11 . B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC & Spruce Lane Farm (NY.). $55,000 ’18 FTNAUG; $35,000 2019 FTMMAY.

Desert Party–She’s Always Hot by Roaring Fever; HOT TO PARTY, f, 4, DEL, Mcl 5000, 10-23, 6f, 1:13 3/5. B-Sinatra Thoroughbreds Racing and Breeding, LLC (NY.).