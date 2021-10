North American Maiden Winners Oct. 24

Abstraction–Katy’s Kitten by D’wildcat; ABSTRACT KAT, g, 2, ZIA, Mcl 10000, 10-24, 6f, 1:13 1/5. B-Stephen R. Brown (NM.).

Bal a Bali (BRZ)–Sun Disk by A.P. Indy; BALI DEL SOL, f, 2, KEE, Msw, 10-24, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Blame–Cry Value by Street Cry (IRE); TONITO’S, f, 2, SA, Msw, 10-23, 6fT, 1:09 1/5. B-Ghost Hollow Farm LLC (KY.). $17,000 ’20 FTKFEB; $28,000 ’20 KEESEP; $90,000 2021 OBSMAR.

Connect–Glimmering (IRE) by Sadler’s Wells; WHEN WE CONNECT, c, 2, WO, Moc 25000, 10-23, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (ON.). $30,000 ’20 KEEJAN; $1,000 ’20 KEESEP.

Connect–Back Up Preacher by Pulpit; PURE ELEGANCE, f, 2, WO, Moc 25000, 10-24, 7f, 1:24 3/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $8,000 ’20 KEESEP.

Data Link–Apalachicola by Cape Blanco (IRE); ROSIE AMOR, f, 2, WO, Moc 40000, 10-23, 5 1/2f, 1:05 . B-BHMFR, LLC (KY.). $1,000 ’20 FTKFEB.

Distorted Humor–Hot Tempo by Heatseeker (IRE); DREAMING OF NEANY, f, 2, DED, Msw, 10-23, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez, JohnDuvieilh & Steve Landry (LA.).

Excaper–Traced by Too Much Bling; DEVIL EYED DEXTER, g, 2, RP, Msw, 10-23, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Douglas Pagel (OK.).

First Samurai–Emily by Sky Mesa; RADICAL RIGHT, g, 2, LRL, Msw, 10-24, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Richard Shultz (KY.).

Frosted–Musawaah by Union Rags; TASWEYA, f, 2, MED, Msw, 10-23, 5fT, :57 3/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Goldencents–Get Back Anne by Colonel John; GET BACK GOLDIE, c, 2, SA, Mcl 50000, 10-23, 1mT, 1:34 4/5. B-W C Racing (KY.).

Greenpointcrusader–Hot Trip by Trippi; SWEET LAURA, f, 2, GP, Mcl 35000, 10-24, 7f, 1:26 . B-St. Elias Stables, LLC (FL.). $2,700 ’19 KEENOV; $3,000 ’20 FTKOCT; $13,000 2021 OBSSUM.

Milwaukee Brew–Miss Scarlett Road by Old Forester; HEY MICKEY, c, 2, WO, Moc 25000, 10-23, 7f, 1:24 4/5. B-Tucci Holdings (ON.).

Noble Mission (GB)–Figure of Beauty by Street Cry (IRE); VERGARA, f, 2, LRL, Msw, 10-24, 1 1/8mT, 1:50 1/5. B-Neil Jones (KY.). $130,000 ’20 KEESEP.

Practical Joke–Bama Belle by Giant’s Causeway; DEALMEINBUD, g, 2, KEE, Mcl 30000, 10-24, 6f, 1:12 2/5. B-Carhue Investments, Chelsea Bloodstock& Paget Bloodstock (KY.). $210,000 ’20 KEEJAN; $90,000 2021 FTMTYO.

Shaman Ghost–I Ain’t Gonna Lie by Monarchos; LYING GHOST, g, 2, GG, Mcl 25000, 10-23, 6f, 1:12 . B-Terry C. Lovingier (CA.). $3,000 ’20 CTNAUG.

Silent Name (JPN)–Vegas Babe by Bernardini; GATLING GUN, g, 2, WO, Msw, 10-24, 5 1/2f, 1:04 . B-Barbara J Minshall (ON.).

Slumber (GB)–My Love Venezuela by Scat Daddy; SY DOG, c, 2, BEL, Msw, 10-24, 7fT, 1:22 . B-Head of Plains Partners & Madaket Stables (KY.).

Street Boss–Tuesdays With P by Ghostzapper; ELLAMIRA, f, 2, GG, Msw, 10-23, 5f, :58 2/5. B-Cole Ranch (CA.).

Tom’s Tribute–Lady Katfish by Exchange Rate; SMILIN EVIE, f, 2, SA, Msw, 10-24, 6f, 1:12 3/5. B-DP Racing, LLC (CA.).

Tonalist–Achiever’s Legacy by City Zip; TONE IT UP, f, 2, HAW, Msw, 10-24, 6f, 1:13 . B-R. S. Evans (KY.). $35,000 ’20 KEESEP; $50,000 2021 OBSSUM.

Twirling Candy–Manaahil by Mr. Greeley; SILVERSCAPE, f, 2, RP, Msw, 10-23, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (KY.).

Unified–Citizen by Day by Proud Citizen; ROD TWO ROD, c, 2, GP, Msw, 10-24, 1m, 1:39 . B-Colby Marks & Nancy Marks (KY.). $37,000 ’20 KEESEP; $80,000 2021 OBSSPR.

Will Take Charge–Go Jamie Go by Hansen; ALTRUIST, c, 2, SA, Msw, 10-24, 6fT, 1:09 1/5. B-Bob Liewald (KY.).

Brody’s Cause–Mott N Hester by Super Saver; SHORT RIB, g, 3, GG, Mcl 8000, 10-23, 6f, 1:10 4/5. B-Small Batch Thoroughbreds & Robert Fetkin (KY.). $25,000 ’19 KEESEP; $42,000 2020 OBSSPR.

Central Banker–Time Saver by Mazel Trick; FLIPPING FUN, g, 3, BEL, Mcl 25000, 10-24, 6f, 1:12 3/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Cross Traffic–Love’s Illusion by Tapit; LOVE’S TAVITO, f, 3, MNR, Msw, 10-24, 5f, :59 3/5. B-Charles P. Merrick III (KY.).

Danza–Granny’s Tale by Tale of the Cat; DANZATALE, f, 3, GP, Mcl 12500, 10-24, a1 1/8m, 1:55 1/5. B-Anthony Robinson (FL.). $4,500 ’19 OBSJAN; $50,000 2020 OBSMAR.

Dialed In–Pleasant Ring by Pleasant Tap; DOO WOP DON, g, 3, GP, Mcl 12500, 10-24, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-John B. Penn (FL.). $40,000 ’19 KEESEP; $45,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Bad Debt(MG3P$838,330).

Forest Attack–Keepsake by Souvenir Copy; CHRISTY ATTACK, f, 3, HAW, Mcl 6250, 10-24, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Dr. Donald McCrosky (IL.).

Goldencents–Orientatious by Orientate; AURELIAN MAN, g, 3, SA, Mcl 50000, 10-24, 6fT, 1:08 3/5. B-W C Racing (KY.). $11,000 ’19 KEESEP. *Full to Wildman Jack(MG3$634,505).

Kettle Corn–Song in the Wind by Songandaprayer; JOCKO ROAD, g, 3, MNR, Msw, 10-24, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Harold William Fullerton (OH.).

Liaison–Bad Moon Rising by Malibu Moon; MOON LINK, g, 3, MNR, Mcl 4000, 10-24, 6f, 1:13 2/5. B-Lisa Nowicki, Charlie Rimer &Jessica Rimer (KY.).

Macho Uno–Fashion Forward by Elusive Quality; OB LA DI, f, 3, MED, Mcl 10000, 10-23, 5fT, :57 4/5. B-Newtown Anner Stud (NY.). $20,000 ’19 FTMYRL; $12,000 2020 FTMTYO.

Malibu Moon–Playmates Arch by Arch; SIGRUN FAST BOY, c, 3, GP, Msw, 10-24, a1 1/16m, 1:46 4/5. B-Silesia Farm (KY.).

Mineshaft–Avie’s Tale by Tale of the Cat; TALE OF MINESHAFT, c, 3, WO, Moc 40000, 10-24, 7f, 1:23 1/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Mr. Big–Ultimate Summer by Cee’s Tizzy; BIG SUMMER, f, 3, SA, Msw, 10-23, 6 1/2fT, 1:15 3/5. B-Bob Abrams & Mitchell Dutko (CA.). *1/2 to Tribalist(G3P$297,915) *1/2 to Ultimate Bango(MSP$293,035).

Princeps Senatus–Gigi’s Speed by Fastness (IRE); PRINCE SUSSEX, g, 3, WO, Mcl 7500, 10-24, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Kanny N. G. (ON.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Quality Road–Quinte West by First Samurai; QUINTE ROAD, f, 3, WO, Msw, 10-23, 6 1/2fT, 1:18 2/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Reload–Asheba by Quiet American; LOADED SNIPER, g, 3, WO, Moc 25000, 10-23, 7f, 1:23 2/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Silent Name (JPN)–Pretty Bird by Lookin At Lucky; TAQUANYAH, f, 3, WO, Moc 40000, 10-23, 6f, 1:10 2/5. B-Robyn Brohman & Saul McHugh (ON.).

Society’s Chairman–High Tee by El Corredor; FUNICULI, g, 3, WO, Msw, 10-24, 6 1/2fT, 1:18 . B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse , et al. (ON.). C$24,000 ’19 ONTAUG.

Tourist–Cara Dura by War Front; ADVISE AND CONSENT, c, 3, BEL, Msw, 10-24, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $145,000 2020 OBSMAR.

Vancouver (AUS)–Stellar by Grand Slam; SALINO, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-24, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Dr. Steve Jackson & Tony Holmes (KY.). $90,000 ’19 FTKJUL.

Vronsky–She’s Got Style by Unusual Heat; AUSPICIOUS STYLE, g, 3, GG, Mcl 20000, 10-23, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Old English Rancho (CA.).

Fiber Sonde–Up Close by Windsor Castle; SONDEOFF, f, 4, CT, Mcl 5000, 10-23, 4 1/2f, :54 4/5. B-Gary Hemp (WV.).

Flatter–Veronica’s Lake by Salt Lake; WOBBERJOD, g, 4, RP, Mcl 7500, 10-23, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Erich Brehm & Wayne Detmar (KY.). $70,000 ’18 KEESEP; $100,000 2019 FTMMAY.

Goldencents–Secret Song by Dunkirk; CHAMBERS CREEK, f, 4, DED, Mcl 10000, 10-23, 5f, 1:01 2/5. B-Brad Grady & Misty Grady (FL.). $12,000 2020 OBSSUM.

Idiot Proof–Crystalize by Globalize; CRYSTAL PROOF, f, 4, GG, Msw, 10-23, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Barbara Delima (CA.).

Include–Lovingly by Bluegrass Cat; LOVE MY CAT, f, 4, LRL, Mcl 16000, 10-24, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-Buckingham Farm & Morgans Ford Farm (MD.). $25,000 ’17 FTMDEC.

Street Life–Dixieland Holiday by Harlan’s Holiday; MY BELLA CHICK, f, 4, LA, Mcl 3500, 10-23, 4 1/2f, :53 1/5. B-Robert Bean & Luanne Bean (CA.).