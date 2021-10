North American Maiden Winners Oct. 25

Daaher–Powhatan Princess by Indian Charlie; STOP THE SPREAD, g, 2, FL, Msw, 10-25, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Go-To-Toga Racing, LLC (NY.).

Dialed In–Gabeira by Medaglia d’Oro; ERASE, c, 2, IND, Msw, 10-25, 6f, 1:11 3/5. B-Robert V. LaPenta (KY.).

Great Notion–Zeezee Zoomzoom by Congrats; WITTY, g, 2, PRX, Msw, 10-25, 6f, 1:10 4/5. B-Elizabeth M. Merryman (PA.). *1/2 to Caravel(G3$400,169).

Harry’s Holiday–Sister Crimson by Sky Classic; SISTER JUSTICE, f, 2, IND, Msw, 10-25, 1m, 1:43 2/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $7,000 ’20 FTKOCT.

Sky Mesa–Avenue of Roses by Street Sense; ROSE KNOWS, f, 2, MVR, Msw, 10-25, 6f, 1:14 . B-John O’Meara (KY.). $6,000 2021 OBSSUM.

Boisterous–Flight Service by Henny Hughes; FLIGHT SPEED, g, 3, ZIA, Mcl 8000, 10-25, 1m, 1:41 . B-Gary Barber (CA.).

Bustin Stones–Accrediting by Scarlet Ibis; BUSTED CREDIT, f, 3, FL, Msw, 10-25, 6f, 1:13 4/5. B-Anthony J. DePaula & Susan K DePaula (NY.).

Marking–Bella Izabella by Line of David; CAYCEE’S MARK, f, 3, ZIA, Msw, 10-25, 5f, :59 1/5. B-Teed Off Stables, LLC (NM.).

Optimizer–Mellieha Bay by During; ASIA ASIA, f, 3, IND, Mcl 7500, 10-25, 1 1/16m, 1:50 1/5. B-Chris Louis Girdley (KY.).

Palace Malice–Swift Diva by Congrats; FLAXEN, f, 3, FE, Msw, 10-25, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Katierich Farms (KY.).

Punctuate–Happy N Harmony by Desert God; PARADISE N REACH, f, 3, ZIA, Mcl 15000, 10-25, 6f, 1:11 4/5. B-Terry B Adams (NM.).

Tapizar–She’s Gonna Float by Horse Chestnut (SAF); WHERE’S JOEY, g, 3, PRX, Msw, 10-25, 6f, 1:11 2/5. B-Hidaka Farm (KY.).

Field Commission–Alphabet Star by Alphabet Soup; SPACE GENERAL, f, 4, FE, Mcl 4500, 10-25, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Edward A. Seltzer & Jayson Horner (FL.).