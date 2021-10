North American Maiden Winners Oct. 27

Dialed In–That’s Why by Harlan’s Holiday; MICKY FROM WEXFORD, g, 2, KEE, Msw, 10-27, 6f, 1:11 2/5. B-T/C Stable, LLC (KY.). $20,000 ’20 KEESEP.

Divining Rod–Sticky (MSW$381,650), by Concern; RUSTYS GFIVEFIFTY, g, 2, DEL, Mcl 16000, 10-27, 1m, 1:40 3/5. B-Bowman & Higgins Stable (MD.). $37,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Fara’s Kid ($348,378).

Exaggerator–Bellamentary by Bellamy Road; MISS CENTRAL, f, 2, DEL, Mcl 25000, 10-27, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Iron Fist–Little Ms Protocol (G1P$731,290), by El Corredor; HOME VISIT, g, 2, DED, Msw, 10-27, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Coteau Grove Farms (LA.). $30,000 ’20 TEXSUM.

Nyquist–Top Performance by City Zip; MISS REMMIA, f, 2, KEE, Mcl 150000, 10-27, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Lee McMillin & Anita Cauley Breeding (KY.). $137,000 ’20 FTKOCT.

Quality Road–Bert’s Altarcation by Bertrando; LAVENDAR LANE, f, 2, IND, Msw, 10-27, 1m, 1:41 1/5. B-Emily Bushnell & Oliver Bushnell (KY.).

Uncle Lino–Go Get’m Irish by Kitalpha; UNCLE IRISH, g, 2, DEL, Msw, 10-27, 1m, 1:39 . B-Charles Blanford (MD.).

American Pharoah–Causeway Lady by Giant’s Causeway; AMERICAN DIAMOND, c, 3, KEE, Msw, 10-27, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-John C. Oxley (KY.). $48,000 2021 FTKHRA. *1/2 to Stone Crazy ($280,075).

Awesome Patriot–Uptown Gal by Don’t Get Mad; AUJARA, f, 3, MVR, Msw, 10-27, 6f, 1:14 1/5. B-Niknar Farm, LLC (OH.).

Bellamy Road–Prairie Trip by Trippi; GOD STILL LOVES ME, f, 3, PRX, Msw, 10-27, 6f, 1:12 2/5. B-Majestic View Farms International, LLC (NY.).

Can the Man–Simple as That ($254,799), by Langfuhr; CANT STOP THIS MAN, g, 3, PRX, Mcl 16000, 10-27, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Robert Patterson, Katerina Vassilieva & Waccamaw Stable (ON.). C$20,000 ’19 ONTAUG.

Outwork–Introvert by Smarty Jones; CASHEW, f, 3, DED, Msw, 10-27, 6 1/2f, 1:23 . B-Agent Acquistion I, LLC (KY.). $30,000 ’18 KEENOV.

Proud Tower Too–Lost On Champagne by Orientate; SEE YOU AT THE TOP, f, 3, ZIA, Mcl 5000, 10-26, 1m, 1:41 . B-Tricar Stables Inc. (CA.).

Shackleford–Fusaichi Pretty by Fusaichi Pegasus; PRETTY SAYLEE, f, 3, ZIA, Mcl 8000, 10-26, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Burden Creek Farm (KY.). $17,000 ’19 FTKOCT; $14,000 ’19 KEEJAN.

Speightster–Western Peace by Peace Rules; SWEET SAVAGE, f, 3, PEN, Mcl 7500, 10-26, 5 1/2f, 1:08 . B-Flying H Stables, LLC (KY.). $27,000 ’19 KEESEP; $14,000 2020 FTMTYO.

Street Sense–Battle Girl by Midshipman; REMEMBRANCE, f, 3, MNR, Msw, 10-26, 1m, 1:42 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Tonalist–Royal Alpha by Alphabet Soup; COX’S LEDGE, g, 3, FL, Mcl 5000, 10-27, 1m 70y, 1:47 . B-Thomas Thienel (NY.).

Thesaurus–Molitta by Honour and Glory; MORE APPROVAL, f, 4, IND, Msw, 10-27, 6f, 1:12 4/5. B-Dawn Bosma (IN.).