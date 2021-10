North American Maiden Winners Oct. 28

Cross Traffic–The Devil Is Mine by Devil His Due; DON’TCROSSTHEDEVIL, c, 2, RP, Msw, 10-27, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Jaylan Renay Neatherlin (KY.).

Daredevil–Miracle Mover by Giant’s Causeway; ALA TURKA, f, 2, GP, Mcl 16000, 10-28, a5f, :59 1/5. B-Vehbi Hakan Keles, Tarik Tekce & SerdarKemal Ozcolak (KY.).

Dialed In–Hard Sun by Rock Hard Ten; PATTY CAKES, f, 2, DEL, Msw, 10-28, 6f, 1:12 1/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $13,000 ’19 KEENOV; $35,000 ’20 FTKOCT.

First Samurai–Another World by Maria’s Mon; JACKIES IRISHDREAM, f, 2, DED, Mcl 20000, 10-28, 5f, 1:00 4/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Gormley–Money Peg by Fusaichi Pegasus; PEGGY BANK, f, 2, WO, Mcl 15000, 10-28, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Bill Frothinger (KY.).

Holy Boss–Little Inkling by Great Notion; I’M A LIL BOSSY, f, 2, LRL, Mcl 16000, 10-28, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Anchor & Hope Farm Inc. (MD.).

Liam’s Map–Lil White Dove by Indian Charlie; LI LI BEAR, f, 2, GP, Msw, 10-28, a5f, :59 . B-Vegso Racing Stable (KY.).

Lone Star Special–Impressive Star by End Sweep; SUNSHINE STAR, f, 2, DED, Msw, 10-28, 5f, 1:02 1/5. B-Tigertail Ranch (LA.). $6,500 ’20 ESLYRL.

Not This Time–Leslie’s Lady by Tricky Creek; MARR TIME, f, 2, KEE, Msw, 10-28, 6f, 1:11 4/5. B-Clarkland Farm LLC (KY.). *1/2 to Into Mischief(G1$597,080) *1/2 to Beholder(champion, champion, champion, champion, $6,156,600) *1/2 to Mendelssohn(G1$2,542,092).

Quality Road–Possessive by Bernardini; YONO, c, 2, KEE, Mcl 150000, 10-28, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Pine Ridge Stables LTD. (KY.). $100,000 ’20 FTKOCT.

Tapit–Zaftig (G1$408,700), by Gone West; ZATIP, c, 2, KEE, Msw, 10-28, a7f, 1:28 2/5. B-Wertheimer et Frere (KY.). *1/2 to Spinoff(MG2P$451,600).

Uncle Mo–A. P. Dream by A.P. Indy; BLOODLINE, c, 2, IND, Msw, 10-28, 1m, 1:40 . B-Kinsman Farm (KY.). $600,000 ’20 FTKOCT.

Union Rags–Light Bringer by Northern Afleet; KUHL STAR, g, 2, GP, Mcl 12500, 10-28, 1m, 1:40 . B-Vegso Racing Stable (KY.).

Union Rags–Krazy Kathy by Harlan’s Holiday; PREPOSTEROUS, f, 2, BEL, Msw, 10-28, 1m, 1:39 1/5. B-Fifth Avenue Bloodstock (NY.).

Candy Ride (ARG)–Zermatt by Tiznow; CONSTITUENCY, g, 3, DEL, Mcl 15000, 10-28, 6f, 1:12 1/5. B-Blue Heaven Farm (KY.). $185,000 ’18 KEENOV; $650,000 ’19 FTSAUG.

Constitution–Pursuit of Glory (IRE) by Fusaichi Pegasus; PENTAGON, f, 3, KEE, Msw, 10-28, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $190,000 ’19 FTKOCT.

Fed Biz–Frozen Music by Langfuhr; YOUREASCOLDASICE, g, 3, CT, Mcl 5000, 10-27, 7f, 1:30 2/5. B-David J. Lanzman Racing Inc & Jason W. Wood (KY.).

Hello Broadway–Blondies Miracle by Cimarron Secret; GRANDMA SCHNUR, f, 3, CT, Mcl 12500, 10-27, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Tom Olive (FL.).

Secret Circle–Get Me a Cocktail by Big Brown; JERRY’S SECRET, g, 3, MNR, Msw, 10-27, 5f, :58 4/5. B-Jerry Stambaugh (KY.).

Speightster–Blitz and Glamour by Awesome Again; BLITZ TO WIN, g, 3, BEL, Msw, 10-28, 1m, :00 . B-SF Bloodstock LLC (NY.). $60,000 ’19 FTNAUG.

Tale of Ekati–Makennas Magic by Pioneerof the Nile; TALES OF MAKENNA, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-28, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Anthony Depaula, Lake View Stable (NY.).

Uncle Mo–Lady Pamela by Tapit; MO TAP, c, 3, DED, Msw, 10-28, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Wygod Equine, LLC (KY.). $160,000 ’19 KEEJAN.

Upstart–Question Period by Gilded Time; ARRIVISTE, f, 3, WO, Moc 40000, 10-28, 1 1/8m, 1:52 1/5. B-Kingview Farms (ON.).

Animal Kingdom–Gatabakana (BRZ) by Vettori (IRE); LIGHTNING ROUND, f, 4, PEN, Mcl 7500, 10-27, 1m 70y, 1:48 . B-Team Valor (KY.). $6,000 2020 OBSJAN.

Discreet Cat–Lateegra by North Light (IRE); LACOUGRA, f, 4, WO, Mcl 15000, 10-28, 5 1/2f, 1:05 . B-Adena Springs (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Gone Astray–My Crown Jewell by Johannesburg; SULTANNES CROWN, g, 4, PEN, Mcl 16000, 10-27, 6f, 1:12 1/5. B-Jaime Mejia & Maria Ines Mejia (FL.).

Latent Heat–Sweet Sammie by First Samurai; SWEET SMOKIN GAL, f, 4, RP, Mcl 7500, 10-27, 6f, 1:13 3/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (OK.). $5,700 ’18 OKCSUM.