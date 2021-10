North American Maiden Winners Oct. 29

Astrology–Ladygoeasy by Easyfromthegitgo; VALTESSE, f, 2, DED, Mcl 20000, 10-29, 5f, 1:01 2/5. B-Kenneth LaGrange & Patricia Clark (LA.).

Dads Caps–Manaal by Bahri; MANAALABOUTDAMONEY, g, 2, GG, Mcl 8000, 10-29, 5f, :58 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Daredevil–Silver Prize by Silver Train; DARE GOES DA DEVIL, g, 2, HAW, Mcl 20000, 10-29, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $2,500 ’20 KEEJAN.

Divining Rod–Split Tally by Two Punch; DAZZY, f, 2, BEL, Msw, 10-29, 6 1/2f, 1:19 . B-Robert T. Manfuso (MD.). $30,000 ’20 FTMYRL.

Fed Biz–Dream Realized by Awesome Again; D T’S DREAM, g, 2, DED, Msw, 10-29, 5f, 1:00 . B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $45,000 2021 FTMTYO.

Kantharos–Saratoga Fling by Pulpit; GREATEST GLORY, f, 2, GP, Mcl 12500, 10-29, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-River Oaks Farm (KY.). $45,000 ’19 KEENOV; $19,000 ’20 KEESEP.

Mosler–Laura’s Valley by Two Punch; DONTCROSSFUZZY, g, 2, LRL, Mcl 16000, 10-29, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Mrs. J. W. Y. Martin Jr. (MD.). $3,000 ’20 FTMYRL.

Overanalyze–Deanaallen’skitten (MSW$374,246), by Kitten’s Joy; BORN A GAMBLER, c, 2, GP, Mcl 25000, 10-29, a1m 70y, 1:45 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Runhappy–Pleasant Smile by Pleasant Tap; SMILE HAPPY, c, 2, KEE, Msw, 10-29, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Moreau Bloodstock Int’l Inc & White Bloodstock LLC (KY.). $175,000 ’19 KEENOV; $185,000 ’20 FTYRLS.

Street Sense–Talihina Sky by Malibu Moon; MUMBLEBEE, f, 2, WO, Moc 40000, 10-29, 1 1/16m, 1:48 . B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $5,000 ’20 KEESEP; $9,000 2021 OBSSUM.

Street Sense–Morning Gallop (MSP$299,695), by Victory Gallop; SLOW CROSSING, f, 2, BEL, Mcl 40000, 10-29, 6f, 1:14 . B-Edition Farm (NY.). $100,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to John’s Island (MSP$413,910).

Tamarkuz–Tiz Sweet Bliss by Exchange Rate; ALWAYS GAMBLING, c, 2, GP, Msw, 10-29, a5f, :59 1/5. B-Pamela Cee Ziebarth (KY.). $2,500 ’19 KEENOV; $15,000 ’20 FTKOCT.

Tapit–Cherokee Queen (G3$628,312), by Cherokee Run; NAVAL AVIATOR, c, 2, KEE, Msw, 10-29, 1 1/8m, 1:53 4/5. B-Doug Branham & Felicia Branham & Tapit Syndicate (KY.). $285,000 ’20 FTYRLS.

Tapiture–Ambitious Dancer by Latent Heat; HAGLER, c, 2, BEL, Msw, 10-29, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-EVS Corp (FL.).

Buffum–Touring Hong Kong by Cherokee’s Boy; AWARD NOMINATED, c, 3, LRL, Msw, 10-29, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Dr. Alexandro Rubim Dias (MD.). *1/2 to V. I. P. Ticket (MSW$310,195).

Cairo Prince–Triple O’ Five by Elusive Quality; PYRAMID PRINCESS, f, 3, RP, Msw, 10-28, 6 1/2f, 1:19 . B-Lane Thoroughbreds (KY.). *1/2 to Net Gain (MSW$574,125).

Cyber Secret–Hannah Bo Banna by Time Bandit; SUPER GEEK, g, 3, RP, Mcl 25000, 10-28, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Cathy Lokey & Marguerite Lokey (AR.).

Diamond–Trailfinder by Lucky Lionel; MY REAL DIAMOND, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-28, 6f, 1:13 3/5. B-Vickie Ann Heidlage-Williams DVM (OK.).

Medaglia d’Oro–Notacat by Distorted Humor; JOIN THE DOTS, f, 3, BEL, Msw, 10-29, 7f, 1:25 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $700,000 ’19 KEESEP.

Oxbow–Miss Double d’Oro by Medaglia d’Oro; NO HANG CHARLIE, g, 3, SA, Mcl 20000, 10-29, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’19 KEESEP.

Quality Road–Remarkable by Indian Charlie; PARK AVENUE, f, 3, SA, Msw, 10-29, 1m, 1:36 3/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $450,000 ’19 KEESEP.

Skipshot–Valid Valencia by Northern Afleet; INJUNCTION, g, 3, KEE, Msw, 10-29, a7f, 1:26 1/5. B-Mikhail Yanakov (KY.).

Tapiture–Frolic to the Wire by Roman Ruler; TAPIT TO THE WIRE, g, 3, GP, Msw, 10-29, 6f, 1:10 3/5. B-Steven Friedfertig (KY.).

The Factor–R C’s Daisyduke by Yes It’s True; JAXJAXXORJACKS, c, 3, CT, Mcl 12500, 10-28, 4 1/2f, :54 . B-Robert L. Cole Jr. (WV.).