North American Maiden Winners Oct. 3

Acclamation–Twelve Folds by Cindago; AYRTON SENNA, g, 2, GG, Mcl 12500, 10-3, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Cole Ranch & Joseph P. Morey (CA.).

Air Force Blue–Qaraaba (GB) (G3), by Shamardal; ASTRONOMER, c, 2, GG, Msw, 10-2, 1mT, 1:37 1/5. B-Alice Bamford (KY.). *1/2 to Californiagoldrush(G2$322,345) *1/2 to Harvest Moon(G2$382,720).

Cajun Breeze–Bella Capri Z by Strong Hope; CAPTAIN CAJUN, g, 2, GP, Mcl 50000, 10-3, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

California Chrome–Star Super by Super Saver; CHROME BABY, c, 2, RP, Msw, 10-2, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Taylor Brothers Properties, LLC, GeorgeE Saufley, et al (KY.). $70,000 ’19 KEENOV; $25,000 ’20 KEESEP.

California Chrome–Bronx City Girl (G3P$295,714), by Yankee Gentleman; ROLLIN CHROME, f, 2, RP, Msw, 10-2, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Joe Parker (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Can the Man–Countess Cashmere by Bellamy Road; QUEEN CASHMERE, f, 2, WO, Moc 25000, 10-3, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-John Carver (KY.).

Curlin to Mischief–Just Lookn Again by Tizbud; LMLOOKNFORMISCHIEF, c, 2, GG, Msw, 10-3, 6f, 1:11 1/5. B-West 12 Ranch (CA.).

Honor Code–Heywards Park by Tiznow; EMPIRE PASS, f, 2, SA, Mcl 32000, 10-3, 6f, 1:13 . B-Arturo Vargas & Eduardo Vargas (KY.). $12,000 ’20 KEESEP.

Hootenanny–Fantastic Score by Even the Score; HICKSY, c, 2, WO, Msw, 10-3, 6f, 1:09 3/5. B-Richard Forbush (KY.). $45,000 ’20 FTKOCT. ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Liam’s Map–Starlet O’Hara by Discreetly Mine; WINNING MAP, c, 2, SA, Msw, 10-3, 6f, 1:10 1/5. B-H & E Ranch (KY.). $55,000 ’20 KEESEP; $525,000 2021 OBSMAR.

Mastery–Ragtime Hope by Dixieland Band; DOWN COLD, g, 2, CD, Mcl 150000, 10-3, 7f, 1:26 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $35,000 ’20 FTKOCT; $125,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Secret Circle(MG1$3,670,790).

Medaglia d’Oro–Callback (G1$291,050), by Street Sense; TOMMY BEE, c, 2, BEL, Mcl 50000, 10-3, 1 1/16mT, 1:43 . B-Elevage II, LLC & Hill ‘n’ Dale EquineHoldings, Inc. (KY.). $400,000 ’19 KEENOV; $175,000 2021 FTFGUL.

Munnings–Refining by Malibu Moon; SUPER FINE, f, 2, GP, Mcl 25000, 10-3, a5f, 1:00 2/5. B-Vegso Racing Stable (KY.).

Not This Time–Kissed by a Star by Kingmambo; COSMO PAUL, c, 2, GP, Msw, 10-3, a1m 70y, 1:46 1/5. B-Springhouse Farm (KY.). $10,000 ’19 KEENOV; $40,000 2021 OBSSPR.

Smiling Tiger–She’s So Vain by Gotham City; SEN SEN, f, 2, GG, Msw, 10-2, 6f, 1:12 . B-Martin Bach (CA.). $40,000 ’20 FTCYRL.

Street Sense–Seattle Shimmer by Seattle Slew; SANDSTONE, f, 2, CD, Msw, 10-3, 1m, 1:37 2/5. B-Mark Stansell & Cindy Stansell (KY.). $165,000 ’20 KEESEP.

Brethren–Shakin All Over by Maimonides; CHUCKY, g, 3, GP, Mcl 12500, 10-3, 1m, 1:38 4/5. B-Arindel (FL.).

Curlin–Bend by Arch; BENDER, c, 3, GG, Msw, 10-3, 1mT, 1:38 . B-Claiborne Farm (KY.). $575,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Clearly Now(MG3$1,145,674) *1/2 to Bendable(G3$256,845).

Flashback–Acting Naughty (G3$421,709), by Offlee Wild; OFFLEE NAUGHTY, c, 3, SA, Msw, 10-3, 1 1/8mT, 1:47 4/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $4,000 2020 OBSSUM.

Flatter–Swanky Bubbles by Ascot Knight; SIAKAM, g, 3, WO, Mcl 10000, 10-3, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Josham Farms Limited (ON.). *1/2 to Bubbles to the Top(MSP$275,363) *1/2 to Conquest Typhoon(champion in Canada, $759,449).

Gemologist–Karma Police by Consolidator; WINDRUSH KARMA, f, 3, LRL, Mcl 10000, 10-3, 7f, 1:25 2/5. B-Atlas Farm, LLC & Conor Doyle (KY.).

Giant Gizmo–Euro Platinum (MSW$267,850), by Eurosilver; MAAKWA, g, 3, WO, Moc 25000, 10-3, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Larry Cappuccitti (ON.). C$7,000 ’19 ONTAUG.

Golden Lad–Street Waltz by Street Cry (IRE); TIDAL WATERS, f, 3, LRL, Mcl 16000, 10-3, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Mezza Luna Farm, LLC (MD.). $3,000 ’19 FTMYRL; $50,000 2020 FTMTYO.

Goldencents–Hope Rises by Mr. Greeley; HOPE AND DIGNITY, g, 3, CD, Mcl 50000, 10-3, 6f, 1:10 4/5. B-Samantha Siegel (KY.).

Gone Astray–Bhangaloo Ruby by Peace Rules; RUBYSA, f, 3, GP, Mcl 12500, 10-3, 6f, 1:12 1/5. B-Inversiones FI, LLC (FL.).

Haynesfield–Key Lime Pie by Bright Launch; DIVALICIOUS, f, 3, ZIA, Mcl 8000, 10-3, 1m, 1:44 . B-Greg Brous & Robin Brous (CA.). $1,000 ’19 FTCYRL.

Into Mischief–Keysong by Songandaprayer; FENWAY, c, 3, BEL, Msw, 10-3, 6f, 1:10 . B-Sequel Stallions New York, LLC (NY.). $650,000 ’19 KEESEP.

Liam’s Map–Liberty Island by Harlem Rocker; LIBERTY ISLE, f, 3, CD, Msw, 10-3, 1m, 1:37 2/5. B-Magic Hill Farm (KY.).

Mineshaft–Afleeting Lisa by Afleet Alex; EPHEMERAL, f, 3, LRL, Mcl 16000, 10-3, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Morelaine, LLC (KY.). $2,000 ’19 FTKOCT; $22,000 2020 OBSSUM.

Mosler–Success At Sunup by Successful Appeal; SUNSHINEANRAINBOWS, f, 3, LRL, Mcl 25000, 10-3, 6f, 1:11 3/5. B-Wes Carter (MD.). $40,000 2020 FTMTYO.

Pioneerof the Nile–Magical World by Distorted Humor; BEATBOX, c, 3, MED, Msw, 10-2, 1mT, 1:36 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $2,100,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Guarana(MG1$1,078,268).

Right Rigger–Lindy Hoppin by Suave; RIGHT JAB, g, 3, ZIA, Msw, 10-3, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Penley Leonard (NM.).

Secret Circle–Silver Folly by Midnight Lute; K P SILVER BULLET, g, 3, GG, Mcl 16000, 10-3, 6f, 1:09 4/5. B-Michael E. Pegram (KY.). $35,000 2020 OBSSUM.

Siente El Trueno–Mary Boppins by Bop; MARY BOPPINS TOO, f, 3, CT, Mcl 5000, 10-2, 4 1/2f, :55 . B-Tony A. Stehr (WV.).

Tonalist–Jerry Love by Not for Love; NOW YUS CANT LEAVE, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-3, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-R. S. Evans (KY.). $285,000 2020 OBSSPR.

Treasure Beach (GB)–Instant Coverage by Storm Cat; BEACH WARRIOR, g, 3, MED, Mcl 25000, 10-2, 5fT, :57 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Zulu Magic–Runningonaprayer by Songandaprayer; IMILINGO, f, 3, MNR, Mcl 4000, 10-3, 5f, 1:01 2/5. B-Davidson’s Tracks-N-Time, LLC (MI.).

Bench the Judge–Trusty Lass by Tempered Appeal; CMON SHARON, f, 4, LBG, Mcl 3200, 10-3, a6f, 1:12 2/5. B-Marsha Willard (AB.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Gallant Son–Kind of Naughty by Songandaprayer; KIND OF GALLANT, g, 4, RP, Mcl 7500, 10-2, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Chris Randall & Frank Lucarelli (CA.).

Into Mischief–Dixie Song by Fusaichi Pegasus; MILANO, c, 4, WO, Msw, 10-3, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $300,000 ’18 FTSAUG; $1,300,000 2019 OBSAPR.

Victory Cup–My Sis Liz by Artax; MY SIS CINDY, f, 4, LA, Mcl 3500, 10-2, 4 1/2f, :52 3/5. B-Randi Sackett (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE