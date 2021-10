North American Maiden Winners Oct. 30

Air Force Blue–Complicated by Blame; CHURCHTOWN, g, 2, WO, Msw, 10-30, 6 1/2f, 1:17 . B-William Harrigan & Mike Pietrangelo (KY.).

American Freedom–Mind Boggling by Street Cry (IRE); REDWHITEANDTACOS, f, 2, LRL, Mcl 25000, 10-30, 6f, 1:12 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $50,000 ’19 KEENOV; $25,000 2021 OBSSPR.

Attempted Humor–Lightning River by Middle Man; SMOOTH RIVER, g, 2, DED, Mcl 20000, 10-30, 5f, 1:00 . B-D. J. Gallow & H. J. Gallow (LA.).

Birdrun–Jackieosofabulous by Kahuna Jack; RUNLIKEJACKIEO, f, 2, MVR, Msw, 10-30, 5f, 1:01 3/5. B-Rodney Faulkner (OH.).

Cajun Breeze–Fun for a Lady by Lookin At Lucky; CAJUN INVASION, g, 2, DEL, Msw, 10-30, 6f, 1:13 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

California Chrome–Suzy Sage by Unbridled’s Song; CALIFORNIA SUZY, f, 2, CT, Mcl 12500, 10-30, 4 1/2f, :53 2/5. B-Taylor Made Stallions, Inc. (KY.). $2,500 ’20 KEESEP.

Constitution–Circustown Rose by Wimbledon; FREEDOM ROSE, f, 2, KEE, Msw, 10-30, 1 1/8m, 1:54 2/5. B-Constitution Syndicate & Mullikin Thoroughbreds (KY.). $50,000 ’19 KEENOV; $100,000 2021 OBSMAR.

Cupid–Gray Delta by Bernstein; SASSY EMMA, f, 2, DED, Msw, 10-30, 5f, 1:00 2/5. B-Donarra Thoroughbreds LLC (FL.). $30,000 2021 OBSSPR.

Edison–Bodgits Lady by Captain Bodgit; LIVING SKY, f, 2, CTM, Mcl 16000, 10-30, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-E. Esquirol (SK.).

Frosted–Granny Mc’s Kitten (G1P$305,793), by Kitten’s Joy; SISTER LOU ANN, f, 2, GP, Msw, 10-30, a1m 70y, 1:43 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Giant Gizmo–Garavogue Colleen by Sligo Bay (IRE); LAC MACAZA, c, 2, WO, Moc 40000, 10-29, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Frank Mermenstein & Elliot Kohn (ON.).

Great Notion–Magical Point by Point Given; MAGICAL MOUSSE, c, 2, DEL, Mcl 40000, 10-30, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Wasabi Ventures Stables LLC, Greenspring Mares LLC, et al (MD.).

Indian Express–Circle Can Run by Kentucky Dane; HITE, c, 2, MVR, Msw, 10-30, 5f, 1:00 1/5. B-Daniel W. Myers (OH.).

Japan–Sally’s Warrior by A. P. Warrior; SHIGEKO, f, 2, BEL, Msw, 10-30, 1m, 1:43 1/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Master Rick–Wizards Fever by Fiber Sonde; GHOSTLY SQUALL, f, 2, CT, Mcl 12500, 10-29, 4 1/2f, :53 4/5. B-John D. McKee (WV.).

Mucho Macho Man–Marseillaise by Speightstown; BACKATYA, c, 2, GP, Mcl 12500, 10-30, 5 1/2f, 1:06 . B-Sunny Stokes (KY.). $20,000 ’20 KEESEP.

Race Day–Glimpse of Greeley by Ghostzapper; WHAT A BABE, f, 2, RP, Msw, 10-29, 1m, 1:41 3/5. B-Terry J. Westemeir (OK.).

Race Day–Flying Drum by Forestry; FOGGY RIVER, g, 2, RP, Msw, 10-29, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Scattered Acres LLC (OK.).

Shaman Ghost–No Tunes by Songandaprayer; GOLD RUSH GAL, f, 2, GG, Msw, 10-29, 5 1/2f, 1:06 . B-Terry C. Lovinger (CA.).

Strong Mandate–Lok Virsa by Saint Anddan; THISNAMEISOKAY, f, 2, LRL, Mcl 16000, 10-30, 1m, 1:40 . B-John Brown (KY.).

Twinspired–Witty Woman by Red Bullet; WWINSPIRED, f, 2, MVR, Msw, 10-30, 5f, 1:02 1/5. B-Bruce C. Ryan (OH.).

Uncaptured–Petunia Face by Congrats; UNRAPTURED, c, 2, GG, Msw, 10-29, 5 1/2f, 1:04 . B-Dennis Edward Foster (FL.). $15,000 ’20 FTKOCT; $70,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Derek Adrian (champion in Puerto Rico) *1/2 to Jalen Journey (G3$503,674).

Uncle Mo–Delightful Quality (G1P$253,900), by Elusive Quality; FAMED, f, 2, KEE, Msw, 10-30, a7f, 1:28 2/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Essential Quality (champion, $4,215,144).

Unified–Pounds to Pennies by Exchange Rate; COUNTRIFIED, c, 2, KEE, Mcl 20000, 10-30, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-Joe B. Mulholland Jr., John P. Mulholland & Steel Gate Hollow LLC (KY.). $5,000 ’20 FTKOCT.

Unified–Say It Slow by Haynesfield; TALKATIVE GAL, f, 2, SA, Mcl 50000, 10-30, 6f, 1:10 4/5. B-Tim Thornton (KY.). $30,000 ’20 KEESEP; $40,000 2021 OBSSPR.

Verrazano–Blushing Humor by Distorted Humor; LOST IN NEWYORK, g, 2, PEN, Mcl 16000, 10-29, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Warrior’s Reward LLC (PA.). $1,500 ’20 FTMYRL.

Bandbox–Delightful Erin by Rock Hard Ten; BRANDYURAFINEGIRL, f, 3, CT, Msw, 10-29, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Michael Jones (MD.).

Big Blue Kitten–Solomea by A.P. Indy; DOUBLE BLESSING, g, 3, GP, Mcl 25000, 10-30, a1m 70y, 1:44 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’19 KEESEP.

Congrats–True Fortune by Yes It’s True; FORTES, f, 3, LRL, Mcl 25000, 10-30, 7f, 1:25 4/5. B-Paul Tackett Revocable Trust & PhilTackett (KY.).

Dialed In–Dreamin Big (MSW$602,350), by Pure Prize; ROTARY DIAL, g, 3, IND, Msw, 10-30, 6f, 1:12 1/5. B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.). *1/2 to Strong Tide (G1P$406,796).

Fast Anna–Wendy’s Proud by Philanthropist; FAST EH, g, 3, CTM, Mcl 16000, 10-29, 5f, :57 4/5. B-DHA T-Breds Inc. (AB.).

He Be Fire N Ice–Savannah Sky by Sky Mesa; SKY ON ICE, f, 3, GG, Msw, 10-30, 1 1/16mT, 1:47 3/5. B-Cicero Farms LLC (CA.).

Holiday Promise–Lil Precious by Forestry; TUDELA, f, 3, RP, Mcl 15000, 10-29, 1mT, 1:37 2/5. B-Jose Luis Espinoza (TX.).

Jack Milton–Well Fancy That by St Averil; JACK OF HEARTS, g, 3, LRL, Mcl 16000, 10-30, 1m, 1:37 4/5. B-Carol Kaye, Jeanne Baker, James Boyce (MD.).

Mass Media–Hatainsroyalrouj by Chatain; SHARONS’MOONSHADOW, f, 3, DED, Msw, 10-30, 5f, 1:00 4/5. B-Alamae Schultz & Sharon Judd (LA.).

Mizzen Mast–Scarlet Begonias by Unbridled’s Song; STAR CHAMBER, g, 3, WO, Moc 25000, 10-29, 1 1/16m, 1:45 . B-Kingview Farms (ON.). $3,000 ’19 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Mary Grace by Wildcat Heir; NOBLE JOURNEY, g, 3, BEL, Mcl 40000, 10-30, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Anlyn Farms (NY.).

Paynter–Judy’s Fudge by Sidney’s Candy; CANDY MONET, f, 3, BEL, Msw, 10-30, 6f, 1:13 3/5. B-Saratoga Glen Farm LLC (NY.). $35,000 ’19 KEESEP.

Paynter–Homecoming Dance by Vindication; SURREALIST, f, 3, KEE, Msw, 10-30, a7f, 1:27 3/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $145,000 ’19 KEESEP; $210,000 2020 OBSSPR.

Prospective–Flay Mignon by Yesbyjimminy; FUTURE FLAY, f, 3, GP, Mcl 12500, 10-30, 6f, 1:12 4/5. B-Bill Law (FL.).

Richard’s Kid–Ban by After Market; BANDEENA, f, 3, GG, Mcl 12500, 10-29, 1m, 1:39 3/5. B-Linda Adair & Julie Adair Stack (CA.).

Texas Red–Speightlass by Speightstown; RED HOT LASS, f, 3, GG, Mcl 25000, 10-29, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Pope McLean, Marc McLean, Pope McLean Jr. & Taproot Bloodstock LLC (KY.). $11,000 ’19 KEESEP.

Tonalist–Hantaloop by Giant’s Causeway; CONFIDENT, f, 3, WO, Msw, 10-30, 1 1/16m, 1:43 4/5. B-R. S. Evans (KY.).

Weave It to Me–Jenny Redi Made by Hero’s Tribute; WEAVINTHEBLOCKS, g, 3, CT, Mcl 12500, 10-29, 6 1/2f, 1:22 . B-Leslie Condon (WV.).

Zoffany (IRE)–Pandora’s Box (IRE) by Galileo (IRE); EARNESTINE N HAZEL (IRE), f, 3, DED, Mcl 20000, 10-30, 7f, 1:31 3/5. B-Lynch Bages Ltd (IRE.). 270,000gns ’19 TATOCT.

Medaglia d’Oro–Bunairgead (IRE) by New Approach (IRE); AKHNAS, g, 4, DED, Mcl 20000, 10-29, 7f, 1:28 . B-Deron Pearson (KY.). $1,200,000 ’18 KEESEP.

Orb–Satisfaction by Awesome Again; FARMAVET, m, 5, PEN, Msw, 10-29, 6f, 1:12 4/5. B-Phipps Stable (KY.). $155,000 2018 OBSJUN.

Poor Iggy–Lost Eyelash by Lost Canyon (GB); SCARLETTE ROSE, m, 5, CTM, Mcl 6000, 10-29, 7f, 1:27 4/5. B-Grant Bergman (AB.).