North American Maiden Winners Oct. 31

Arrogate–Absinthe Minded (G1P$607,747), by Quiet American; SECRET OATH, f, 2, CD, Msw, 10-31, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Briland Farm, Robert Mitchell &Stacy Mitchell (KY.). *1/2 to Sara Sea($262,378).

Australia (GB)–Many Hearts by Distorted Humor; MANNIX (IRE), c, 2, GP, Msw, 10-31, a1m 70y, 1:43 . B-T. Stack (IRE.).

Bodemeister–Forever a Friend by Dehere; BODEMISTRESS, f, 2, RP, Mcl 25000, 10-30, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) &Bodemeister Syndicate (KY.). $3,000 ’20 FTKOCT; $26,000 2021 TEXAPR.

California Chrome–Unbridled Joule by Unbridled Native; UNBRIDLED CHROME, f, 2, GP, Mcl 16000, 10-31, 7f, 1:27 2/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.).

Connect–Diva Style by Unbridled’s Song; STONEVICIOUS, g, 2, HAW, Msw, 10-31, 6f, 1:12 1/5. B-JSM Equine, LLC. (KY.). $15,000 2021 OBSSUM.

Danzing Candy–Sunrise Avenue by City Zip; MOOSE MITCHELL, g, 2, SA, Msw, 10-30, 6f, 1:10 4/5. B-Kathleen Kennedy (CA.).

Flatter–Global Warming by Stormin Fever; CLAMPETT, c, 2, SA, Mcl 50000, 10-31, 6f, 1:10 4/5. B-B.D. Gibbs Farm, LLC & FleetwoodBloodstock, LLC (KY.).

Gormley–Well Traveled by Perfect Soul (IRE); TRAVEL SMART, f, 2, SA, Mcl 50000, 10-30, 1mT, 1:35 4/5. B-RGP Ocala Holdings, LLC (FL.). $12,000 ’20 OBSOCT; $57,000 2021 OBSSPR.

Gun Runner–Remembered by Sky Mesa; RADIO DAYS, f, 2, BEL, Msw, 10-31, 6f, 1:11 3/5. B-Hinkle Farms (KY.). $750,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Bowies Hero(MG1$1,592,720).

Imagining–Balestra by Grand Slam; STRONGER THAN DEX, g, 2, LRL, Mcl 25000, 10-31, 6f, 1:11 1/5. B-Eric A. Rizer & Nancy M. Rizer (VA.). *1/2 to Boppin Anda Weavin($264,575).

Itsmyluckyday–Serene Serena by Beau Genius; BECKETT’S LUCKYDAY, g, 2, RP, Msw, 10-30, 1m, 1:42 1/5. B-Pat Swan & Robert Lewis (OK.).

Jimmy Creed–Five Funs by Empire Maker; B SUDD, c, 2, CD, Msw, 10-31, 7f, 1:23 3/5. B-Offshoot Farm LLC (KY.).

Lookin At Lucky–Celebrity Star by Dehere; UNDETECTED, f, 2, MNR, Msw, 10-31, 6f, 1:12 3/5. B-Jason Hall, Stephen Baker, David Branch, and Herschel Martindale (KY.).

Master Rick–Dakota’s Diamond by Fiber Sonde; FOURDIAMONDSPLEASE, g, 2, CT, Mcl 12500, 10-30, 4 1/2f, :53 4/5. B-John McKee (WV.).

Micromanage–Oh Diane by Stephen Got Even; COMPEDENCE IS KEY, c, 2, BEL, Mcl 40000, 10-31, 6f, 1:12 4/5. B-Winifred H. Sienkewicz (NY.). $5,500 ’20 FTMYRL.

Not This Time–Quite Explosive by El Corredor; IMPLOSION, f, 2, CD, Msw, 10-31, 1m, 1:38 . B-Bridget Theresa McNeese (KY.). $40,000 ’20 KEESEP.

Nyquist–Complete Game by Afleet Alex; CONCLUSIVE, c, 2, LRL, Msw, 10-31, 1 1/8m, 1:52 2/5. B-Sheltowee Farm & Mariah ThoroughbredsLLC (KY.). $100,000 ’20 KEEJAN; $155,000 ’20 KEESEP.

Nyquist–Midnight Union by Union Rags; AWAKE AT MIDNYTE, f, 2, SA, Msw, 10-31, 6f, 1:10 . B-Forty Oaks (KY.). $190,000 ’20 FTKOCT; $320,000 2021 FTFGUL.

Point of Entry–Royal Heraldry by Royal Academy; SAINT IVES, c, 2, GG, Msw, 10-31, 1m, 1:38 2/5. B-Edward Denike & Theresa Denike (KY.).

Profitable (IRE)–Miss Buckshot (IRE) by Tamayuz (GB); MIRACLE DRUG (IRE), f, 2, GP, Mcl 25000, 10-31, a5 1/2f, 1:07 1/5. B-Gerard & Anne Corry (IRE.). 30,000gns ’20 TATOCT.

Silent Name (JPN)–Two Klassy by Two Punch; CLASSY WHISPER, g, 2, WO, Msw, 10-31, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Dr. B Van Arem (ON.). *1/2 to Uptown Boy(G3P$285,596).

Speightstown–Bragging (G2), by Exchange Rate; VANTARSI, f, 2, WO, Msw, 10-31, 6 1/2f, 1:15 3/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $80,000 ’20 KEESEP.

Tapiture–Kiana’s Dream by Sky Mesa; SPARTAN ARMY, c, 2, CD, Msw, 10-31, 6f, 1:10 4/5. B-Julie Rini & Victor Zambrano (KY.). $22,000 ’20 KEESEP; $80,000 2021 OBSSUM.

Union Rags–On the Trail by Bernardini; RUN ON THE TRAIL, g, 2, LRL, Mcl 16000, 10-31, 1m, 1:39 4/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $20,000 2021 OBSMAR.

Upstart–Creative Trick by Creative Cause; TRADEMARK, g, 2, CD, Msw, 10-31, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $37,000 ’19 KEENOV; $42,000 ’20 KEESEP.

Violence–Marissa’s Joy by Cee’s Tizzy; MARISSA’S LADY, f, 2, CD, Msw, 10-31, 6f, 1:10 . B-Harold Tillema & Pamela Tillema & Ron Boone Family Trust (KY.). *1/2 to Richard’s Boy(MG1P$1,011,872).

Will Take Charge–Girls Secret by Giant’s Causeway; BEN DIESEL, c, 2, CD, Msw, 10-31, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Willis Horton Racing LLC (KY.). *Full to Will’s Secret(G3$551,300).

Declaration of War–Circle the Empire by Empire Maker; NO BURN, g, 3, BEL, Mcl 40000, 10-31, 1 1/16m, 1:45 . B-R. S. Evans (KY.). $14,000 ’19 KEESEP.

Fed Biz–Irish Drop by Way West (FR); IRISH BIZ, f, 3, RP, Msw, 10-30, 1mT, 1:38 3/5. B-Moreau bloodstock int’l (KY.). $7,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Dee’s Rose(MSW$257,653).

First Samurai–Kinkora by Macho Uno; FIRST PRINCE, g, 3, CTM, Mcl 6000, 10-30, 7f, 1:25 2/5. B-Mr. & Mrs. Christopher John Duggan (AB.).

Gervinho–Strawberry Flash by Alphabet Soup; ALEXANDER’S DREAM, c, 3, GG, Mcl 25000, 10-30, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-M. Auerbach L.L.C. (CA.). $1,200 ’19 FTCYRL. *1/2 to Our Silver Oak(MSW$337,378).

Iqbaal–Albata by Home at Last; SHEZA SAVAGE, f, 3, HAW, Mcl 16000, 10-31, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Down the Stretch Racing (IL.). *Full to Riv($279,501).

Macho Rocket–Life by R R by Domestic Dispute; IM THE MACHINE, g, 3, RP, Msw, 10-30, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Shadow Cross Farms (AR.).

More Than Ready–Gal About Town (MG2P$304,225), by City Zip; READY JET GO, f, 3, SA, Mcl 50000, 10-31, 5fT, :56 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $20,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSSPR.

Noble Mission (GB)–Yesenia by Giant’s Causeway; MONGOLIAN MISSION, f, 3, SA, Mcl 50000, 10-31, 1 1/8mT, 1:49 2/5. B-Ganbaatar Dagvadorj (KY.).

Paynter–Lotus of the Nile by Fusaichi Pegasus; UNDEFILED, g, 3, WO, Mcl 7500, 10-31, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.). $7,500 ’18 KEENOV; $20,000 ’19 OBSOCT.

Race Day–Tasley by Mr. Greeley; RIPPOLINO, g, 3, LRL, Mcl 16000, 10-31, 1m, 1:38 2/5. B-Kirt Cahill & Sarah Cahill (KY.). $45,000 ’19 FTMYRL.

Sligo Bay (IRE)–Call Her Chelsea by Curlin; CURT’S ANGEL, f, 3, MNR, Mcl 4000, 10-31, 1m, 1:44 3/5. B-Triple K. Stables Ltd. & John Sennot (ON.).

Super Ninety Nine–Wind Racer by Curlin; WIND NINETY NINE, g, 3, GP, Mcl 12500, 10-31, 1m, 1:39 1/5. B-Baoma Corp (KY.).

Twirling Candy–Endless Chat by Bernardini; TELLER, g, 3, HAW, Mcl 15000, 10-31, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Upstart–Visavis by Indian Charlie; DEEMED ESSENTIAL, f, 3, CT, Msw, 10-30, 4 1/2f, :53 . B-Brereton C. Jones (KY.). $125,000 ’19 FTKJUL. *1/2 to Creative Style($266,911).

Malibu Moon–Essential Edge (G2$462,415), by Storm Cat; MALIBU EDGE, c, 4, WO, Msw, 10-31, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Mucho Macho Man–Analemma by Half Ours; B’ESAME ME MUCHO, f, 4, SA, Mcl 20000, 10-31, 1m, 1:38 3/5. B-Live Your Dream Racing Stable (KY.).