North American Maiden Winners Oct. 4

Candy Ride (ARG)–Minnehaha by Scat Daddy; TRIPLE TIARA, f, 2, DEL, Msw, 10-4, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-John Moore & Susan Moore (KY.).

Golden Lad–Macroeconomics by Exchange Rate; GOLDEN TABBY, f, 2, PRX, Mcl 25000, 10-4, 5 1/2f, 1:07 . B-Michael R. Anspach (PA.).

Malibu Moon–Zelda Rose by Niagara Causeway; BYE BYE JILL, f, 2, ZIA, Msw, 10-4, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.). $60,000 ’20 KEESEP.

Run Away and Hide–Cactus Joe (MSW$310,673), by Cactus Ridge; CACTUS FLOWER, f, 2, IND, Msw, 10-4, 5f, :59 1/5. B-Mr. & Mrs. Randal Daniel Matthews & Mr. & Mrs. Charles Michael Farr (IN.).

Tiznow–Ammalu by Boston Harbor; PEARLINTHEROUGH, f, 2, DEL, Mcl 12500, 10-4, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) &Tiznow Syndicate (KY.). $40,000 ’20 KEESEP.

Unbridled Express–Jenny Vignette by Greatness; UNBRIDLED VICTORY, f, 2, IND, Msw, 10-4, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-L.T.B. Inc, Ed Wright Cattle Company & Miles Childers (IN.).

Astrology–Midnight Angelus by Midnight Lute; DAZZLING MIST, f, 3, TDN, Msw, 10-4, 5f, :59 2/5. B-Destiny Oaks of Ocala (FL.). $21,000 2020 OBSSUM.

Bodemeister–Oblahlah by Tiz Wonderful; BODE O, g, 3, PRX, Msw, 10-4, 7f, 1:26 4/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $11,000 ’19 KEESEP; $15,000 2020 OBSMAR.

Competitive Edge–Hedy Hopper by Victory Gallop; WHAT’S MY CATEGORY, g, 3, FL, Msw, 10-4, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Cheryl Prudhomme & Dr. Michael Gallivan & Sue Dayton (NY.). $70,000 ’19 FTKOCT.

Constitution–Angelita by Harlan’s Holiday; PATTI D, f, 3, PID, Msw, 10-4, 6f, 1:09 4/5. B-KMA Ranch (KY.). $45,000 ’19 FTKOCT; $67,000 2020 OBSSPR.

Dr Large–We Will Dance by You and I; DR. FLASH, g, 3, FL, Mcl 5000, 10-4, 1m 40y, 1:45 1/5. B-Rebecca Czarnocki (NY.).

Girolamo–A B Advantage by Posse; DOC ADVANTAGE, g, 3, FL, Msw, 10-4, 5 1/2f, 1:06 . B-Paul Barrow (NY.).

Graydar–She’s Offlee Good by Offlee Wild; OFFLEE GRAYSFUL, f, 3, DEL, Mcl 6250, 10-4, 1m 70y, 1:47 . B-Twin Creeks Farm (NY.). $10,000 ’18 FTNOCT; $12,000 ’19 FTMYRL; $3,500 ’19 KEEJAN.

Mineshaft–Lucky Rose by Lookin At Lucky; BO RHAPSODY, g, 3, TDN, Mcl 7500, 10-4, 6f, 1:13 1/5. B-Hunter Valley Farm, Keith Lazarz &Pat Barrett (KY.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Silent Name (JPN)–Awesome Sugar by Awesome Again; JMR AWESOM SILENCE, c, 3, FE, Mcl 4500, 10-4, 6f, 1:12 . B-Adena Springs (ON.). C$2,000 ’19 ONTAUG.

Storm’s Eye–Perfect List by Peaks and Valleys; PERFECT SMOKEY EYE, f, 3, IND, Msw, 10-4, 6f, 1:12 3/5. B-Triple D Partners LLC (IN.). $700 ’19 INDOCT.

Union Rags–Color Me Flying by Distorted Humor; SOUTHERN RAGS, c, 3, IND, Mcl 16000, 10-4, 1m, 1:40 . B-Clearsky Farms (KY.). $110,000 ’19 KEESEP.

Curlin–Leh She Run by Pulpit; SHAKA, g, 4, FX, Mcl 15000, 10-3, 2 1/8mT, 4:07 2/5. B-Highclere, Inc (KY.). *1/2 to O’Prado Again (G2).

Flashback–Frolic to the Wire by Roman Ruler; THE FLASCHE, g, 4, FX, Msw, 10-3, 2 1/8mT, 4:01 1/5. B-Steven Friedfertig (KY.). $50,000 ’17 KEENOV.

Imagining–Zafeen’s Pearl (GB) by Zafeen (FR); BELLA COOLA, f, 4, FX, Msw, 10-3, 2 1/8mT, 4:15 . B-Mary Voss (MD.).