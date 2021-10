North American Maiden Winners Oct. 5

Connect–Ceremonious by A.P. Indy; ROYAL ROSIE, f, 2, BTP, Mcl 15000, 10-5, 5f, :59 1/5. B-TK Stables LLC (KY.).

More Than Ready–Silk Road by Giant’s Causeway; PRIVATE ROAD, g, 2, IND, Msw, 10-5, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Twin Hopes Farm, LLC (KY.).

Overanalyze–Can You Talk by Tale of the Cat; SUNDAY GRACE, f, 2, IND, Msw, 10-5, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Stonehaven Steadings (KY.).

Palace–It’s Stevie’s Time by Quiet American; TURNPIKE BOB, c, 2, PRX, Mcl 25000, 10-5, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-John R. Penn (PA.). $5,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Point of Reference (MSW$328,687).

Peace and Justice–High Step Arch by Arch; BE WATER, f, 2, PRX, Msw, 10-5, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-A1A Racing (PA.).

Super Saver–Revolutionary Act by Boston Harbor; DOIN’ITTHERIGHTWAY, g, 2, FL, Msw, 10-5, 1m 40y, 1:46 3/5. B-Kindred Racing Stable, Inc (NY.). $30,000 ’19 KEENOV. *1/2 to Night Party (G1P$287,223) *1/2 to Summer Revolution (SP$328,590).

Sway Away–Kiki Chacer by Stormello; MASSIVE ROAR, g, 2, ZIA, Mcl 15000, 10-4, 6f, 1:12 4/5. B-The Quarter Company Llc (NM.).

Bernardini–Lady Lumberjack by Forestry; FEEL THE BERNING, g, 3, ZIA, Msw, 10-5, 6f, 1:11 . B-Clearsky Farms & Godolphin (KY.). $95,000 ’19 KEESEP.

Cigar Street–Havana Gold by Gold Fever; SEVENTY EIGHT, g, 3, MNR, Msw, 10-4, 5f, :59 4/5. B-Thomas J. Young (KY.).

City Wolf–Masamune by Dr. Caton; DEEP MIND, c, 3, BTP, Mcl 12500, 10-5, 5f, :59 2/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Lookin At Lucky–W W Old School by Royal Academy; CARDIOVERSION, f, 3, TDN, Mcl 5000, 10-5, 5 1/2f, 1:06 . B-Patrick Durbin & James Lynch (KY.).

New Year’s Day–Birdie Dance by Closing Argument; FANCY LANCY, g, 3, MNR, Mcl 4000, 10-4, 5f, 1:00 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Upstart–Gracious Sakes by Langfuhr; ALICE JEWELL, f, 3, BTP, Mcl 7500, 10-5, 6f, 1:13 4/5. B-Dr. Dede McGehee (KY.). $8,000 ’19 KEESEP.

Competitive Edge–Sarah Accomplished by Performing Magic; SUN TREADER, g, 4, ZIA, Mcl 15000, 10-5, 6 1/2f, 1:18 . B-George Bates Trustee & Dennis Crooks (KY.).

Medaglia d’Oro–Pleasant Review by Pleasant Tap; GOLD CZAR, g, 4, PID, Mcl 15000, 10-5, 1m, 1:38 3/5. B-Edward A. Seltzer, Beverly Anderson &Krista Seltzer (KY.). $27,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Sparkling Review (G2$303,642).

Pioneerof the Nile–Graeme Six (G3$338,854), by Graeme Hall; PIONEER OF THE SKY, f, 4, FL, Msw, 10-5, 1m 70y, 1:46 . B-Gainesway Thoroughbreds LTD & Whisper Hill Farm LLC (KY.). $1,050,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Cali Star (G3$348,080) *1/2 to Delightful Joy (G3).