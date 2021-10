North American Maiden Winners Oct. 7

American Pharoah–Runway Doll by Majestic Warrior; GIANNI LAMBO, c, 2, BEL, Msw, 10-7, 6fT, :00 . B-DS Stable, LLC (KY.).

Ami’s Holiday–Kid’s Collection by Lemon Drop Kid; KIDDIE HOLIDAY, c, 2, WO, Moc 40000, 10-7, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Divining Rod–Sunshine Included by Include; SPECIAL BEAM, f, 2, DEL, Msw, 10-7, 6f, 1:13 1/5. B-A. Delaperriere Stables LLC (PA.).

First Dude–Tribecky by Saint Liam; LADY MILAGRO, f, 2, BEL, Mcl 50000, 10-7, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Dianette Rivas & Amanda Laderer (KY.).

Goldencents–Fast Deal (MSW$273,058), by Grand Slam; FAST MISCHIEF, c, 2, MNR, Msw, 10-6, 5 1/2f, 1:08 . B-Howard Nolan (NY.). $1,000 ’20 OBSOCT.

Honor Code–Often (IRE) by Galileo (IRE); DETERMINED STAR, f, 2, LRL, Msw, 10-7, 1 1/16mT, 1:45 . B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $120,000 ’20 FTYRLS.

Kantharos–Kiss the Flag by Quiet American; SARATOGA KISSES, f, 2, BEL, Mcl 50000, 10-7, 6f, 1:12 3/5. B-Scott Pierce (NY.).

Maclean’s Music–Like a Queen by Corinthian; KISS PRINCIPAL, g, 2, PID, Msw, 10-7, 1m, 1:41 . B-Horseshoe Racing , Llc (KY.). *1/2 to Like the King(G3$259,090).

Morning Line–Sweet Golden Carol by Medaglia d’Oro; MORNING TWILIGHT, f, 2, RP, Msw, 10-6, 6f, 1:13 4/5. B-Joe Merrick (OK.). $11,000 ’20 OBSJAN; $310,000 2021 OBSSPR.

Runhappy–All Aces by Lemon Drop Kid; ZING, f, 2, IND, Msw, 10-7, 1m 70y, 1:43 . B-Dunwoody Farm (KY.).

Social Inclusion–Eclipticalsrosette by Storm Wolf; HAPPYBIRTHDAYCOREY, f, 2, LRL, Mcl 16000, 10-7, 6f, 1:12 2/5. B-Mary Haire (PA.). $40,000 2021 OBSSUM.

Violence–Lucky Rose by Lookin At Lucky; PALMACH, f, 2, GP, Msw, 10-7, a1m 70y, 1:45 4/5. B-Hunter Valley Farm, Keith Lazarz &Pat Barrett (KY.). $90,000 2021 OBSSUM.

Big Blue Kitten–Sky Wise by Smarty Jones; ALLIE AND JAZZY, f, 3, PID, Mcl 7500, 10-7, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’19 KEESEP.

Constitution–Very Accomplished by Borrego; BELLA PRINCIPESSA, f, 3, BEL, Mcl 40000, 10-7, 1mT, 1:35 . B-Charlton Baker (NY.). $110,000 2020 FTMTYO.

Effinex–All of Me by Unbridled’s Song; TOMMY PIES, g, 3, CT, Mcl 5000, 10-6, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Hidden Lake Farm LLC & Fred Rosen (NY.). $8,000 ’19 OBSOCT.

El Roblar–Earstoyou by Gotham City; BE ALL EARS, c, 3, ARP, Mcl 5000, 10-7, 5f, 1:01 . B-Robin Smith (CO.).

Fort Larned–Nicely Done by Horse Chestnut (SAF); PAYTON PRETTY, f, 3, TDN, Mcl 7500, 10-7, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Lake Shore Farm LLC (OH.).

Goldencents–K C’s Songofprayer by Songandaprayer; REMEMBER HYMN, c, 3, DEL, Mcl 15000, 10-7, 1m, 1:38 3/5. B-Sugarland Thoroughbreds, LLC (IN.).

Into Mischief–Renards Lapin by Tiznow; CHURCHILLED, c, 3, TDN, Msw, 10-7, 6f, 1:11 1/5. B-Siena Farms LLC (KY.). $165,000 ’19 KEESEP.

Ironicus–Pearly Beach by Tiznow; IRON PEARLS, g, 3, DEL, Mcl 6250, 10-7, 1m 70y, 1:44 . B-Glenangus Farm LLC (MD.). $25,000 ’19 FTMYRL; $30,000 2020 FTMTYO.

Maclean’s Music–Miss Tatey Cat by Simon Pure; LITTLE MISS CAT, f, 3, WO, Mcl 7500, 10-7, 5f, :58 1/5. B-Harvey A. Swartz (ON.).

Maimonides–Inomuff by Stravinsky; MUFFIDES, f, 3, RP, Mcl 7500, 10-6, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-J D Anderson (OK.).

Malibu Moon–Spring Bloom by After Market; ELVIRUS, g, 3, CT, Msw, 10-6, 1 1/16m, 1:49 2/5. B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.). $185,000 ’19 FTKJUL.

Society’s Chairman–Hold the Sugar by Forest Wildcat; NEWPORT AGENT, g, 3, WO, Moc 40000, 10-7, 7fT, 1:24 3/5. B-James A. Everatt, Janeane A. Everatt &J. Arika Everatt-Meeuse (ON.). C$62,500 ’19 ONTAUG.

Teuflesberg–Here Comes a Smile by Here Comes Ben; SMILING TEUFLES, g, 3, GP, Mcl 12500, 10-7, 6f, 1:11 . B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $6,000 ’19 OBSOCT; $7,000 2020 OBSSUM.

Union Rags–Zo Zo Striking by Smart Strike; SOUPER ALL STAR, f, 3, GP, Moc 40000, 10-7, a1m 70y, 1:46 2/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Union Rags–Czechers (MG1P$298,349), by Indian Charlie; CHECK TWICE, f, 3, GP, Mcl 12500, 10-7, a1m 70y, 1:47 3/5. B-Bradley M. Shannon, Caldara Farm Inc.,JHV Stables & Lane’s End Bloodstock (KY.). $25,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Switzerland(MG3$582,404).

Union Rags–Valued Strike by Smart Strike; MIRACLE STRIKE, f, 3, BTP, Mcl 12500, 10-7, 6f, 1:11 2/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.). $6,000 2021 KEEAPR.

Upstart–Irishtocat by Tomorrows Cat; FORTY SMOOTH, f, 3, WO, Moc 25000, 10-7, 7 1/2fT, 1:32 4/5. B-Breeding Bliss, Cheryl Prudhomme &Dr. Michael Gallivan (NY.). $45,000 2020 OBSSPR.

Blueskiesnrainbows–Boule de Suif by Halling; FOREIGN, g, 4, TDN, Mcl 7500, 10-7, 5f, 1:00 4/5. B-Catherine B. Jacob & Paul Doughty (OH.).

Golddigger’s Boy–Fight Cat by Parker’s Storm Cat; BOSSY CAT, g, 4, PEN, Mcl 7500, 10-6, 1m 70y, 1:47 . B-Flint Stites & Denise Bosley (PA.).

Normandy Invasion–Sinclair by Desert Warrior; NORMANDY’S EMPIRE, g, 4, CT, Mcl 5000, 10-6, 6 1/2f, 1:23 . B-maurice f. casey III (WV.).

Seville (GER)–Sharp as a Fox by Sharp Victor; LACCO AMENO, g, 4, LRL, Msw, 10-7, 1 1/8mT, 1:49 1/5. B-Ascoli Piceno Stables, LLC (PA.).

Old Fashioned–Turn to Angel by Avies Copy; HOWIE’S ANGEL, g, 5, BTP, Msw, 10-7, 6f, 1:13 4/5. B-Trish Bennett & Howard Hensley (OH.).