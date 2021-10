North American Maiden Winners Oct. 8

American Pharoah–Perfect Fit by Majesticperfection; SOLIB, f, 2, BEL, Msw, 10-8, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Bev Hendry & Christine Hosier (NY.). $57,000 ’20 OBSJAN.

Bodemeister–Winsanity by Tapizar; THE MAN TO SEE, g, 2, LRL, Msw, 10-8, 1 1/16mT, 1:46 . B-Southern Equine Stables (NY.). $28,000 ’20 FTKFEB.

Classic Empire–Tristanme by Bwana Charlie; CLASSIC LYNNE, f, 2, BEL, Msw, 10-8, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Mt. Sackville Bloodstock (NY.). $115,000 ’19 KEENOV; $70,000 2021 FTMTYO.

Exaggerator–Sluice by Seeking the Gold; AQUA JULIA, f, 2, SA, Msw, 10-8, 6f, 1:12 3/5. B-SF Bloodstock, LLC & Hartwell Farm Inc. (KY.). $125,000 ’19 KEENOV; $160,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Mushka(G1$1,096,125).

Giant Gizmo–Zafrina by Ghostzapper; ZAFEATHER, f, 2, WO, Moc 25000, 10-8, 1m 70y, 1:46 3/5. B-jessie Ladouceur & Charles Boyd (ON.).

Gun Runner–Hearty Laugh by Distorted Humor; FUNNY BUSINESS, f, 2, KEE, Msw, 10-8, 6f, 1:10 4/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.).

Mr Speaker–Lily of the Nile by Pioneerof the Nile; GINGRICH, c, 2, KEE, Msw, 10-8, 1mT, 1:39 1/5. B-Bruce G. Tackett (KY.). $37,000 ’19 KEENOV.

Ocean Knight–Laynes Road by Harlington; LAYNES KNIGHT, g, 2, GP, Mcl 25000, 10-8, a5f, 1:01 4/5. B-Edward Robert Schuster (FL.).

Shackleford–Love This Kitten ($265,483), by Kitten’s Joy; OEUVRE, f, 2, HAW, Msw, 10-8, 6f, 1:11 2/5. B-Richard Perkins (IL.).

Tapit–Treasuring by Smart Strike; SWEET AS PIE, f, 2, BEL, Msw, 10-8, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &Stretch Run Ventures, LLC (KY.). $490,000 ’20 FTYRLS.

The Big Beast–Wildcat Affair by Wildcat Heir; CYBERVIKING, c, 2, GP, Mcl 12500, 10-8, 6f, 1:11 . B-Wayne McFarland (FL.). $12,000 ’20 OBSJAN. *1/2 to Classic Salsa($394,359).

U S Ranger–Precious Time by Grazen; P T RANGER, f, 2, FNO, Mcl 8000, 10-8, 5f, :59 4/5. B-Ian McLean (CA.).

Uncle Lino–Forgotten Lady by Bodemeister; CHROMED IMPULSE, c, 2, BTP, Msw, 10-8, 6f, 1:12 . B-Perry Martin & Denise Martin (KY.).

Violence–Zapoutofit by Ghostzapper; VIOLENT ZAP, f, 2, GP, Msw, 10-8, 7f, 1:24 4/5. B-Westbury Stables LLC & Alfonso Figliolia (FL.).

We Miss Artie–Plumage by Broken Vow; ARTIE’S ANGEL, c, 2, MED, Msw, 10-8, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Wilburn–Burst of Life by Soto; BURST OF HOPE, g, 2, RP, Msw, 10-7, 6f, 1:12 1/5. B-Lori L. Bravo (OK.). *1/2 to Lady Orchid(MSW$305,231).

Carpe Diem–Sabi Sands by Lemon Drop Kid; LILA AT THE BEACH, f, 3, FNO, Msw, 10-8, 6f, 1:12 . B-LNJ Foxwoods (CA.). $25,000 2020 OBSSUM.

Cinco Charlie–Tranquility Dream by Proud Citizen; FIVE DREAMS, g, 3, RP, Msw, 10-8, 6f, 1:10 2/5. B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.).

Great Notion–Silver Ashlee by Red Bullet; HUCKLEBERRY FRIEND, g, 3, CT, Mcl 12500, 10-8, 7f, 1:30 . B-Ronney Brown & Nicole Freeland (WV.).

Liam’s Map–Deborah’s Moment by Lemon Drop Kid; MAP THE MOMENT, f, 3, MED, Mcl 10000, 10-8, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $92,000 ’19 FTMYRL; $140,000 2020 FTMTYO.

Macho Uno–Je T’aime by Gold Token; SHE’S THE ONE, f, 3, BEL, Msw, 10-8, 6fT, 1:08 3/5. B-Merrylegs Farm North LLC (NY.).

Malibu Moon–Conquest Sweetride by Candy Ride (ARG); RAISE THE RENT, c, 3, GP, Moc 40000, 10-8, 6f, 1:09 2/5. B-Westbury Stables LLC (FL.). $107,000 ’19 FTSAUG.

Midshipman–Victoriavanquisher by With Distinction; SIEGLINDE, f, 3, PEN, Mcl 10000, 10-8, 6f, 1:13 . B-Western Ebony, LLC (PA.).

Mosler–Touch the Birds by Dance With Ravens; MOSLER’S TOUCH, f, 3, CT, Msw, 10-7, 4 1/2f, :52 3/5. B-Rebecca Bowman Davis & Dr. & Mrs.Thomas Bowman (MD.). $15,000 ’18 FTMDEC.

Summer Front–Ever Awesome by Awesome Again; AWESUMMER, g, 3, LRL, Mcl 16000, 10-8, 5 1/2fT, 1:04 4/5. B-Cobra Farm Inc. (KY.). $60,000 ’19 FTKOCT; $25,000 ’19 KEEJAN.

Tale of Ekati–Mysterious Cargo by Silver Train; MYSTERIOUS TALE, g, 3, RP, Mcl 7500, 10-7, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Cowboy Stables,LLC (OK.).

Algorithms–Wicked Woman of Ny by Alke; NUMERO PRIMO, g, 4, HAW, Mcl 6250, 10-8, 5 1/2f, 1:05 . B-Belvedere Farm Inc. (KY.). $2,000 ’17 KEENOV.

Lemon Drop Kid–Ima Soul Miss by Perfect Soul (IRE); LEMON DROP TINI, f, 4, RP, Msw, 10-8, a1 1/16mT, 1:47 2/5. B-Charles Fipke (KY.). $15,000 ’18 KEESEP.

Strong Mandate–Erma’s Gold by Nobiz Like Shobiz; PULL THE PIN, g, 4, CTM, Mcl 10000, 10-8, 6f, 1:09 3/5. B-Pierre Esquirol (AB.).

Tapit–Oscar Party (G2P$292,380), by Dixie Union; PERSEVERANCE, g, 4, FNO, Mcl 5000, 10-8, 6f, 1:12 2/5. B-DP Racing (KY.).

The Factor–Fly Past (GB) by Zamindar; SKY FACTOR, f, 4, BTP, Mcl 5000, 10-8, 6f, 1:11 3/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.).