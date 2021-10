North American Maiden Winners Oct. 9

Brody’s Cause–Alec’s Moon by Malibu Moon; SIMILAR TASTE, g, 2, WO, Moc 25000, 10-9, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Machmer Hall & Picturesque Farm (VA.). $4,000 ’20 KEESEP.

Cairo Prince–Crumbs of Comfort by Pulpit; CAIRO BOOGIE, g, 2, LRL, Mcl 16000, 10-9, 1 1/16m, 1:49 . B-Taylor Made Stallions, Inc. (KY.). $18,000 ’19 KEENOV; $17,000 ’20 KEESEP; $10,000 2021 FTMTYO. *1/2 to Thirtysilverpieces (MSP$315,827).

Cairo Prince–In Stitches by Medaglia d’Oro; SHAD NATION, f, 2, BEL, Msw, 10-9, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-Two Hearts Farm II LLC (KY.). $80,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Naval Laughter(G3).

Candy Ride (ARG)–Peaceful Passage by War Front; DREAM ISLAND, c, 2, HAW, Msw, 10-9, 1m 70y, 1:45 . B-Emory A. Hamilton (KY.). $17,000 ’20 KEESEP.

Giant’s Causeway–Game for More by More Than Ready; GIANT GAME, c, 2, KEE, Msw, 10-9, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-H. Allen Poindexter (KY.). $500,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Isotherm (G2$527,394) *1/2 to Gio Game (MG1P$292,190).

Into Mischief–Bachata by Kingmambo; KANTA, f, 2, WO, Msw, 10-9, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $300,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Gold Medal Dancer (G2$639,669).

Into Mischief–Catch My Drift (G1P$280,540), by Pioneerof the Nile; STRAVA, c, 2, KEE, Msw, 10-9, 6f, 1:11 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Kitten’s Joy–Contenta by Grand Slam; FORTUNATA TENSIO, f, 2, SA, Msw, 10-9, 1mT, 1:36 . B-Pozo De Luna Inc. (KY.).

Lookin At Lucky–Gotham City Girl by Freud; FISH MOONEY, f, 2, GP, Mcl 35000, 10-9, a1m 70y, 1:47 1/5. B-Red Oak Stable (FL.). $11,000 ’20 OBSOCT. *1/2 to Stand and Salute (MSW$295,574).

Madefromlucky–Great Love Story by Great Notion; ALL FOR LOVE, g, 2, LRL, Mcl 25000, 10-9, 7f, 1:26 2/5. B-Northview Stallion Station (MD.). $1,000 ’20 FTMYRL.

Neolithic–Ruby On My Mind by Congrats; MAKE IT BIG, c, 2, GP, Msw, 10-9, 7f, 1:24 3/5. B-SHH Ventures (FL.). $120,000 2021 OBSSPR.

Noble Bird–Try to Appeal by Skip Trial; BIRDMAN RICHIE, g, 2, HAW, Mcl 20000, 10-9, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Richard Ravin (FL.).

Nyquist–Edwina E by Square Eddie; SLOW DOWN ANDY, c, 2, SA, Msw, 10-9, 5 1/2f, 1:04 . B-Reddam Racing LLC (CA.).

Silver Max–Ok One More by Include; THATSITTHATSALL, f, 2, WO, Moc 40000, 10-9, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Daniel A. Mooney (ON.).

Temple City–Get an Eye Full by Cape Town; EYE OF THE TEMPLE, g, 2, GP, Mcl 35000, 10-9, a1m 70y, 1:47 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.).

Twirling Candy–Policy of Truth by Yes It’s True; KAELY’S BROTHER, c, 2, KEE, Msw, 10-9, 6f, 1:10 3/5. B-Dean Maltzman (KY.).

Uncaptured–Heavens to Beauty by Saint Anddan; LOOK UP TO HEAVEN, f, 2, GP, Mcl 12500, 10-9, 6f, 1:14 . B-Judy Bassett (FL.). $4,000 ’20 OBSOCT; $24,000 2021 OBSSPR; $10,000 2021 OBSSUM.

Uncaptured–Oops Cowles by Malibu Moon; LARA’S LADY, f, 2, GP, Mcl 25000, 10-9, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Lara Run LLC (FL.).

Upstart–Memories Prevail by Creative Cause; ZANDON, c, 2, BEL, Msw, 10-9, 6f, 1:10 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $170,000 ’20 KEESEP.

Americain–Ghostkeeper by Ghostzapper; PEACELOVENKARMA, f, 3, DEL, Mcl 15000, 10-9, 6f, 1:10 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Broken Vow–Bingo by Bernstein; LIARS CLUB, g, 3, WO, Moc 25000, 10-9, 7f, 1:23 4/5. B-Minshall Farms (ON.). $32,000 ’19 KEESEP.

Bullsbay–Edgy Girl by Uncle Mo; LADY TIZMO, f, 3, DEL, Mcl 5000, 10-9, 6f, 1:12 4/5. B-Robert Taylor (MD.).

Empire Maker–One Stormy Mama by Storm Cat; MARITIME EMPIRE, f, 3, RP, Msw, 10-8, 6f, 1:11 4/5. B-Mike Abraham (KY.). *1/2 to Thunder Moccasin (G2).

Finality–Miss Me Not by Mass Market; CATCH THE GAL, f, 3, CTM, Mcl 6000, 10-8, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Gladys Dittloff & Karen Dittloff (BC.). C$5,000 ’19 BRCSEP.

Hyper–Cocowitch by Montbrook; COCOTARA, f, 3, WO, Mcl 10000, 10-9, 6f, 1:11 1/5. B-Tara Horse Farm Inc. (ON.). C$10,000 ’19 ONTAUG.

Malibu Moon–Accomplish First by First Defence; BLAKE B., c, 3, KEE, Mcl 30000, 10-9, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $135,000 ’18 KEENOV.

Nyquist–Sweet Relish by Smoke Glacken; FOCACCINA, f, 3, SA, Msw, 10-9, 1 1/8mT, 1:48 4/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $120,000 ’19 FTKJUL. *1/2 to Zestful (G1P$379,892).

Nyquist–More Complexity by Square Eddie; GO ON, c, 3, SA, Msw, 10-9, 6fT, 1:08 2/5. B-Reddam Racing LLC (KY.).

Oxbow–Conflate by Bernardini; MATOULA, f, 3, BEL, Mcl 25000, 10-9, 1m, 1:38 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $8,000 ’19 KEESEP.

Tapiture–Whatabull by Holy Bull; IRISHMAN, g, 3, LRL, Mcl 25000, 10-9, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Mary Jo Kuehn (KY.).

Upstart–American Princess by Quiet American; MET IN MIAMI, f, 3, LRL, Msw, 10-9, 1m, 1:39 3/5. B-Curt Leake (KY.). $57,000 ’19 KEESEP.

Winning Cause–Valarta by Silver Train; WINNING VALLE, f, 3, FNO, Mcl 5000, 10-9, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Linda Madsen (CA.). $6,500 2020 CTNAUG. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Flatter–Cold Awakening by Dehere; TACKLE, g, 4, BEL, Mcl 40000, 10-9, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Newtown Anner Stud (NY.). $250,000 ’18 FTSAUG; $20,000 2020 KEENOV. *1/2 to Recapturetheglory (G2$550,706).