North American Non-Graded Stakes Results Oct. 11

LEON REED MEMORIAL S., FL, $50,000, 3YO/UP, 6F, 10-11.

1—

MY BOY TATE, g, 7, Boys At Tosconova–Backslash, by Sharp Humor. O-Little Red Feather Racing and Nevin, Michelle, B-Michelle Nevin (NY), T-Michelle Nevin, J-Harry Hernandez, $30,000.

9—

Lady’s Golden Guy, g, 4, Golden Ticket–Valuable Lady, by Value Plus. O-Debra A Breed, B-Ronald Breed (NY), $10,000.

2—

Winston’s Chance, g, 8, Roaring Fever–Betty’s Chance, by Duckhorn. O-Char-Allie Stable and Haers, Kathy, B-Sherry Washburn (NY), $5,000.

Also Ran: Lohengrin Two, P J Advantage, Hold the Salsa, Heyitsnricopalazo.

Winning Time: 1:10 1/5 (ft)

Margins: 6, 2 3/4, 2HF.