North American Non-Graded Stakes Results Oct. 18

NEW YORK BREEDERS’ FUTURITY, FL, $205,179, 2YO, 6F, 10-18.

4—

SENBEI, c, 2, Candy Ride (ARG)–Sweet Aloha, by Western Cat. ($280,000 ’20 KEEJAN). O-Reeves Thoroughbred Racing and Bilinski, Darlene, B-Dr Jerry Bilinski (NY), T-Christophe Clement, J-Manuel Franco, $123,107.

1—

Adios Asher, c, 2, Adios Charlie–Rooney Doodle, by Lit de Justice. O-Patricia’s Hope LLC and Ravin, Richard, B-Richard Ravin (NY), $41,036.

3—

Daufuskie Island, c, 2, Goldencents–Livermore Valley, by Mt. Livermore. O-Robert G Hahn, B-ROBERT HAHN (NY), $22,570.

Also Ran: Gimmedamoney, Don Bernardo.

Winning Time: 1:10 4/5 (ft)

Margins: 4, 3 1/4, 5 1/4.